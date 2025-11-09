ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσουκαλάς σε Μαρινάκη: Λαϊκισμός είναι να έχεις φέρει την κοινωνία στα όριά της
Πολιτική
13:53 - 09 Νοε 2025

Τσουκαλάς σε Μαρινάκη: Λαϊκισμός είναι να έχεις φέρει την κοινωνία στα όριά της

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να απαντήσει στρίβοντας… διά του αρραβώνος», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του προς την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τις δηλώσεις του νωρίτερα.

Αναφέρει ειδικότερα για τον Παύλο Μαρινάκη ότι «δεν απάντησε στα ερωτήματά μας για την απουσία του πρωθυπουργού από τη Βουλή και το Συνέδριο της ΚΕΔΕ αλλά κατά την προσφιλή του μέθοδο “πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα”». Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζει απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι λαϊκισμός είναι «να έχεις φέρει την κοινωνία στα όριά της, και την ίδια στιγμή με θράσος να λες πως οι τιμές αποκλιμακώνονται». «Λαϊκισμός είναι», συνεχίζει, «μετά τη μεγαλύτερη φοροεπιδρομή των τελευταίων ετών μέσω της έμμεσης φορολογίας, να ισχυρίζεσαι πως μειώνεις φόρους. Λαϊκισμός είναι την ίδια στιγμή που παίρνεις καθυστερημένα πρωτοβουλίες για την οπλοκατοχή, να εμφανίζεται ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας ως κήρυκας της οπλοχρησίας».

«Σας αφήνουμε στο ψέμα και την υποκρισία σας», αναφέρει καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Εμφανίζονται ως «θεσμικοί» και «ευαίσθητοι» ενώ δεν τους νοιάζει να μάθουν αν διέρρευσαν κρατικά μυστικά
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Εμφανίζονται ως «θεσμικοί» και «ευαίσθητοι» ενώ δεν τους νοιάζει να μάθουν αν διέρρευσαν κρατικά μυστικά

Τσουκαλάς: Ο Δένδιας άδειασε τον Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά»
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ο Δένδιας άδειασε τον Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά»

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία
Πολιτική

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:16

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:15

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 16:08

Μπρατάκος: Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:03

«Παράθυρο» από Σουηδία για εμπλοκή ΝΑΤΟ στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Πολιτική
22/05/2026 - 15:55

Βορίδης κατά Σαμαρά: «Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 15:54

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 15:53

OEE-ΟΔΙΠΥ: Παρουσίασαν το Εθνικό Πλαίσιο Προτύπων Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας

Πολιτική
22/05/2026 - 15:48

Βουλή: Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό

Magazino
22/05/2026 - 15:43

«Μπορείς να πάρεις την εκπομπή, όχι τη φωνή»: Το φινάλε του ιστορικού Late Show

Πολιτική
22/05/2026 - 15:41

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:40

Αναταραχή στις τουρκικές αγορές μετά την καρατόμηση στην ηγεσία του CHP

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:38

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από 25 Μαΐου έως 19 Ιουνίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:30

Ένας νεκρός από σύγκρουση τριών ΙΧ στην Αθηνών - Σουνίου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:13

Νέα εστία ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Ροδόπη μετά από δύο μήνες

Πολιτική
22/05/2026 - 15:10

Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές: Ζήτημα που αγγίζει την εθνική ασφάλεια και την άμυνα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 15:02

Πόση μπάλα ξέρουν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα; - H απόλυτη προθέρμανση πριν το Παγκόσμιο με τη σειρά επεισοδίων «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr (vid.)

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:57

Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο - Το σχέδιο της κυβέρνησης για το φετινό καλοκαίρι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/05/2026 - 14:54

Επιστρέφει το Citroen 2CV

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/05/2026 - 14:51

ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Σήμερα (22/5) τα οριστικά αποτελέσματα για 300.000 δικαιούχους

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: Αναστέλλεται η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:37

«Καταιγίδα» Εξοπλισμών στο ΝΑΤΟ: Εκατοντάδες δισ. στην άμυνα και 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:34

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Πολιτική
22/05/2026 - 14:24

Κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Καρυστιανού

Πολιτική
22/05/2026 - 14:12

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης

Νομίσματα
22/05/2026 - 14:06

Bitcoin: Σταθεροποίηση γύρω από τα $77.000 – Ρευστοποιήσεις και μάκρο διαμορφώνουν το κλίμα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:03

Εσθονία: Κατηγορίες κατά της Ρωσίας για καθοδήγηση drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:01

Το ίδρυμα «Τάκης Ηλιόπουλος» ανοίγει τις πύλες του – Το όραμα και οι πρώτες δράσεις

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 13:59

Το μόνο τηλεφώνημα που θα είχε νόημα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 13:59

Αl Arabiya: Σε τελική φάση το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν – Τι προβλέπει

Εργασιακά
22/05/2026 - 13:48

Παναττική Συγκέντρωση από τους συνταξιούχους της Εμπορικής Τράπεζας - Οι διεκδικήσεις τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ