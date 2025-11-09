Μαρινάκης στο ΠΑΣΟΚ: Η χώρα θα προχωρήσει, παρά τις επικρίσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντά στο ΠΑΣΟΚ, μετά τη δήλωση του Κώστα Τσουκαλά για την απουσία του Πρωθυπουργού από τη Βουλή και το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Ο κ. Μαρινάκης στην ανάρτηση του στο Facebook επισημαίνει ότι το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που περιλαμβάνει μειώσεις φόρων για πολύτεκνους, τρίτεκνους, νέους και αγρότες, προχωρά κανονικά και φέρνει σημαντικές ελαφρύνσεις σε όλη την ελληνική περιφέρεια.

Παράλληλα, αμφισβητεί τις επικρίσεις του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρώπη, ενώ το ίδιο κόμμα υπερψήφισε μεγάλο μέρος των φοροελαφρύνσεων που αρχικά είχε κατακεραυνώσει.

Το μήνυμα του Μαρινάκη είναι σαφές: «Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα να έχει κολλήσει, όμως η χώρα θα προχωρήσει μπροστά, μακριά από λαϊκιστές κάθε απόχρωσης».

Πιο αναλυτικά ο Παύλος Μαρινάκης στην ανάρτηση του στο Facebook αναφέρει: «Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποφάσισε να εκδόσει σήμερα ανακοίνωση για να αναρωτηθεί, μεταξύ άλλων, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν παρέστη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων, τα οποία ο ίδιος είχε εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πριν από δύο μήνες.

Δηλαδή, τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών, η οποία μεταφράζεται από τον προσεχή Ιανουάριο σε μόνιμες αυξήσεις για όλους τους μισθωτούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συνταξιούχους, λιγότερο φόρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και μεγάλες φοροαπαλλαγές για όλους και κυρίως για την ελληνική περιφέρεια. Το κυριότερο: είναι το φορολογικό νομοσχέδιο που μηδενίζει τον φόρο εισοδήματος για τους πολύτεκνους και για τους νέους έως 25 ετών, ενώ τον μειώνει από το 22% στο 9% για τους τρίτεκνους και τους νέους μέχρι 30 ετών.

Ξέχασε, όμως, το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του εκπροσώπου του να μας απαντήσει σε 3 εύλογα ερωτήματα, καίρια για τους πολίτες:

Πώς σχολιάζει το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη το γεγονός ότι η Ελλάδα, παρά τις «άστοχες» και «λανθασμένες» ενέργειες της «αποτυχημένης» κυβέρνησης, όπως συνεχώς αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, έχει σταθερά για πολλούς μήνες έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρώπη και μάλιστα κατά πολύ χαμηλότερο από χώρες που εφαρμόζουν σοσιαλιστικές πολιτικές τις οποίες στο ΠΑΣΟΚ τις θεωρούν «παράδειγμα»;

Γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπερψήφισε το μεγαλύτερο μέρος των φοροελαφρύνσεων (και πολύ καλά έκανε), ενώ, όταν τα είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τις είχε κατακεραυνώσει;

Τέλος, δεδομένου ότι (ορθότατα) υπερψήφισε αυτά τα μέτρα το ΠΑΣΟΚ, πού θα βρει τα λεφτά για να χρηματοδοτήσει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει τάξει;

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα να έχει κολλήσει, όμως η χώρα θα προχωρήσει μπροστά, μακριά από λαϊκιστές κάθε απόχρωσης».