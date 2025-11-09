ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης στο ΠΑΣΟΚ: Η χώρα θα προχωρήσει, παρά τις επικρίσεις
Πολιτική
13:40 - 09 Νοε 2025

Μαρινάκης στο ΠΑΣΟΚ: Η χώρα θα προχωρήσει, παρά τις επικρίσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντά στο ΠΑΣΟΚ, μετά τη δήλωση του Κώστα Τσουκαλά για την απουσία του Πρωθυπουργού από τη Βουλή και το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Ο κ. Μαρινάκης στην ανάρτηση του στο Facebook επισημαίνει ότι το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που περιλαμβάνει μειώσεις φόρων για πολύτεκνους, τρίτεκνους, νέους και αγρότες, προχωρά κανονικά και φέρνει σημαντικές ελαφρύνσεις σε όλη την ελληνική περιφέρεια.

Παράλληλα, αμφισβητεί τις επικρίσεις του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρώπη, ενώ το ίδιο κόμμα υπερψήφισε μεγάλο μέρος των φοροελαφρύνσεων που αρχικά είχε κατακεραυνώσει.

Το μήνυμα του Μαρινάκη είναι σαφές: «Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα να έχει κολλήσει, όμως η χώρα θα προχωρήσει μπροστά, μακριά από λαϊκιστές κάθε απόχρωσης».

Πιο αναλυτικά ο Παύλος Μαρινάκης στην ανάρτηση του στο Facebook αναφέρει: «Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποφάσισε να εκδόσει σήμερα ανακοίνωση για να αναρωτηθεί, μεταξύ άλλων, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν παρέστη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων, τα οποία ο ίδιος είχε εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πριν από δύο μήνες.

Δηλαδή, τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών, η οποία μεταφράζεται από τον προσεχή Ιανουάριο σε μόνιμες αυξήσεις για όλους τους μισθωτούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συνταξιούχους, λιγότερο φόρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και μεγάλες φοροαπαλλαγές για όλους και κυρίως για την ελληνική περιφέρεια. Το κυριότερο: είναι το φορολογικό νομοσχέδιο που μηδενίζει τον φόρο εισοδήματος για τους πολύτεκνους και για τους νέους έως 25 ετών, ενώ τον μειώνει από το 22% στο 9% για τους τρίτεκνους και τους νέους μέχρι 30 ετών.

Ξέχασε, όμως, το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του εκπροσώπου του να μας απαντήσει σε 3 εύλογα ερωτήματα, καίρια για τους πολίτες:

Πώς σχολιάζει το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη το γεγονός ότι η Ελλάδα, παρά τις «άστοχες» και «λανθασμένες» ενέργειες της «αποτυχημένης» κυβέρνησης, όπως συνεχώς αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, έχει σταθερά για πολλούς μήνες έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρώπη και μάλιστα κατά πολύ χαμηλότερο από χώρες που εφαρμόζουν σοσιαλιστικές πολιτικές τις οποίες στο ΠΑΣΟΚ τις θεωρούν «παράδειγμα»;

Γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπερψήφισε το μεγαλύτερο μέρος των φοροελαφρύνσεων (και πολύ καλά έκανε), ενώ, όταν τα είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τις είχε κατακεραυνώσει;

Τέλος, δεδομένου ότι (ορθότατα) υπερψήφισε αυτά τα μέτρα το ΠΑΣΟΚ, πού θα βρει τα λεφτά για να χρηματοδοτήσει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει τάξει;

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα να έχει κολλήσει, όμως η χώρα θα προχωρήσει μπροστά, μακριά από λαϊκιστές κάθε απόχρωσης».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βορίδης κατά Σαμαρά: Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική
Πολιτική

Βορίδης κατά Σαμαρά: Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 

Χρηστίδης: Κανένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ
Πολιτική

Χρηστίδης: Κανένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ

Ανδρουλάκης: Κακοποιούν τη Δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία - «Νίξον» της Ελλάδας ο Μητσοτάκης
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Κακοποιούν τη Δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία - «Νίξον» της Ελλάδας ο Μητσοτάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:16

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:15

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 16:08

Μπρατάκος: Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:03

«Παράθυρο» από Σουηδία για εμπλοκή ΝΑΤΟ στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Πολιτική
22/05/2026 - 15:55

Βορίδης κατά Σαμαρά: «Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 15:54

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 15:53

OEE-ΟΔΙΠΥ: Παρουσίασαν το Εθνικό Πλαίσιο Προτύπων Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας

Πολιτική
22/05/2026 - 15:48

Βουλή: Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό

Magazino
22/05/2026 - 15:43

«Μπορείς να πάρεις την εκπομπή, όχι τη φωνή»: Το φινάλε του ιστορικού Late Show

Πολιτική
22/05/2026 - 15:41

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:40

Αναταραχή στις τουρκικές αγορές μετά την καρατόμηση στην ηγεσία του CHP

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:38

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από 25 Μαΐου έως 19 Ιουνίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:30

Ένας νεκρός από σύγκρουση τριών ΙΧ στην Αθηνών - Σουνίου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:13

Νέα εστία ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Ροδόπη μετά από δύο μήνες

Πολιτική
22/05/2026 - 15:10

Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές: Ζήτημα που αγγίζει την εθνική ασφάλεια και την άμυνα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 15:02

Πόση μπάλα ξέρουν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα; - H απόλυτη προθέρμανση πριν το Παγκόσμιο με τη σειρά επεισοδίων «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr (vid.)

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:57

Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο - Το σχέδιο της κυβέρνησης για το φετινό καλοκαίρι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/05/2026 - 14:54

Επιστρέφει το Citroen 2CV

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/05/2026 - 14:51

ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Σήμερα (22/5) τα οριστικά αποτελέσματα για 300.000 δικαιούχους

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: Αναστέλλεται η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:37

«Καταιγίδα» Εξοπλισμών στο ΝΑΤΟ: Εκατοντάδες δισ. στην άμυνα και 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:34

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Πολιτική
22/05/2026 - 14:24

Κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Καρυστιανού

Πολιτική
22/05/2026 - 14:12

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης

Νομίσματα
22/05/2026 - 14:06

Bitcoin: Σταθεροποίηση γύρω από τα $77.000 – Ρευστοποιήσεις και μάκρο διαμορφώνουν το κλίμα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:03

Εσθονία: Κατηγορίες κατά της Ρωσίας για καθοδήγηση drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:01

Το ίδρυμα «Τάκης Ηλιόπουλος» ανοίγει τις πύλες του – Το όραμα και οι πρώτες δράσεις

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 13:59

Το μόνο τηλεφώνημα που θα είχε νόημα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 13:59

Αl Arabiya: Σε τελική φάση το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν – Τι προβλέπει

Εργασιακά
22/05/2026 - 13:48

Παναττική Συγκέντρωση από τους συνταξιούχους της Εμπορικής Τράπεζας - Οι διεκδικήσεις τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ