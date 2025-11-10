Λιβανός: Λοιδορήθηκα, απειλήθηκα και στο τέλος καταψηφίστηκα, επειδή έκανα ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
20:24 - 10 Νοε 2025

Λιβανός: Λοιδορήθηκα, απειλήθηκα και στο τέλος καταψηφίστηκα, επειδή έκανα ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, ανέλυσε τις προσπάθειες που έκανε για την εξυγίανση του Οργανισμού και την αντιμετώπιση των διαχρονικών παθογενειών στο σύστημα πληρωμής των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων.

Ο κ. Λιβανός τόνισε ότι η πολιτική του είχε αποτέλεσμα την επιστροφή στο δημόσιο ταμείο περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις, ενώ για πρώτη φορά εφαρμόστηκε μία σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της υπέρμετρης αύξησης δηλώσεων αμνοεριφίων και των υπερβολικών απαιτήσεων σε δημόσιες εκτάσεις βοσκοτόπων.

«Στην προσπάθειά μου να αντιμετωπίσω την επιδοματοφαγία και να μετασχηματίσω τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λοιδορήθηκα, απειλήθηκα και προπηλακίστηκα , τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου», σημείωσε ο πρώην υπουργός, προσθέτοντας ότι για πρώτη φορά αναδείχθηκε η διαχρονική ασυδοσία στον Οργανισμό και επιβλήθηκε αυστηρός έλεγχος, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η καταβολή των ενισχύσεων του 2021.

Στην κατάθεσή του, ο κ. Λιβανός ανέφερε έξι βασικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν κατά τη θητεία του, μεταξύ των οποίων η ολοκλήρωση των Δασικών Σχεδίων Βόσκησης, η μετατροπή του Οργανισμού σε Ανεξάρτητη Αρχή, η χρήση της πλατφόρμας OpenGov για αιτήσεις ΟΣΔΕ, η προκήρυξη ανοιχτών διαγωνισμών για τεχνικούς συμβούλους και η εφαρμογή τριών υπουργικών αποφάσεων που περιόρισαν τις ψευδείς δηλώσεις και τη διασπάθιση του Εθνικού Αποθέματος.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε, το 2021 πραγματοποιήθηκαν 57.897 επιτόπιοι διοικητικοί έλεγχοι και 35.312 τηλεσκοπικοί έλεγχοι σε 234.261 αγροτεμάχια, με αποτέλεσμα την ανάκτηση 34,4 εκατ. ευρώ, έναντι ποσών μόλις 6-9 εκατ. ευρώ που είχαν εισπραχθεί τα προηγούμενα έτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Λιβανός στην «τεχνική λύση Λαφαζάνη» του 2015 και στις αντιδράσεις της Κρήτης, όπου η αύξηση των δηλώσεων αμνοεριφίων ξεπέρασε το 700%. Με τη λήψη άμεσων μέτρων, η κυβέρνηση κατάφερε να εξοικονομήσει περίπου 35 εκατ. ευρώ και να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο διαφάνειας.

Ο πρώην υπουργός τόνισε ότι η προσπάθεια αυτή συνάντησε έντονες αντιδράσεις, με δημόσιες αφίσες που «επικήρυσσαν» τον ίδιο, και την οργάνωση συλλαλητηρίων από τους γνωστούς «αγροτοπατέρες» της Κρήτης. Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι αντιδράσεις αυτές δεν επηρέασαν τη λήψη των αποφάσεων και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Με την κατάθεσή του, ο Σπήλιος Λιβανός κατέθεσε μια αναλυτική εικόνα των μέτρων που υιοθετήθηκαν για την πάταξη της διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το πολιτικό κόστος και την προσωπική του εμπλοκή στην εφαρμογή τους.

