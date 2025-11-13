Μαρινάκης: Σημαντική η αύξηση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ
16:03 - 13 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε σε ομιλία του στη Βουλή, στη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας πως όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση, η αγοραστική δύναμη της Ελλάδας βρισκόταν στο 63% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ σήμερα έχει αυξηθεί στο 70%, καθιστώντας τη χώρα πρώτη σε ρυθμούς ανόδου.

Επισήμανε, επίσης, ότι, με βάση τα στοιχεία της ατομικής κατανάλωσης, η Ελλάδα δεν είναι προτελευταία στην Ε.Ε., αλλά 7η από το τέλος, γεγονός που δείχνει, όπως είπε, τη βελτίωση της πραγματικής οικονομίας.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 30%, ενώ ακόμη και με την επίδραση του πληθωρισμού, η πραγματική αύξηση φτάνει το 12%. Τόνισε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις συνέπειες μιας περιόδου παγκόσμιων κρίσεων και υψηλού πληθωρισμού, επιτυγχάνοντας ωστόσο διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρώπης.

Κλείνοντας, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι «κάνει το μαύρο άσπρο» και υπενθύμισε πως μια κυβέρνηση κρίνεται «για το τι παρέλαβε και τι παραδίδει».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης: «Μιλήσατε για την αγοραστική δύναμη. Και αναρωτιέμαι γιατί το είδα και σε κάποια πρωτοσέλιδα αντιπολιτευόμενου τύπου. Ξέρετε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 δεν εξελέγη πρωθυπουργός στο Λουξεμβούργο και τώρα πάει προς το 2027 για να πάει σε εκλογές, παραδίδοντας στις εκλογές, διεκδικώντας την επανεκλογή του σε μια Βουλγαρία. Ως προς την αγοραστική δύναμη, εγώ δεν αμφισβητώ αυτό το στατιστικό, ούτε ουδέποτε το έχω αμφισβητήσει.

Όμως να δούμε λίγο την πραγματικότητα. Η Ελλάδα όταν αναλάβαμε ως κυβέρνηση ήταν στο 63% της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη. Στο 63% τώρα έχει πάει στο 70%. Είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμούς αύξησης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Εάν δε πάμε και στην ατομική κατανάλωση, φαίνονται και τα λεφτά τα οποία δεν δηλώνονται, η Ελλάδα δεν είναι προτελευταία.

Η Ελλάδα είναι 7η από το τέλος. Άρα, Λουξεμβούργο δεν έχει γίνει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, αλλά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν όταν παραδώσατε εσείς. Άλλο που έχετε διασπαστεί και μπορεί να έχετε και νέες διασπάσεις. Αυτό δεν μας αφορά εμάς. Θα σας πω τι συγκρίνω.

Συγκρίνω μία περίοδο: που παραλάβαμε και που έχουμε πάει. Δεν συγκρίνω εμάς με το μηδέν, που είναι ο χαμηλότερος πήχης, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια κυβέρνηση κρίνεται για το τι παρέλαβε και τι παραδίδει κάθε χρόνο με κάθε προϋπολογισμό που ψηφίζει. Λοιπόν, Συνεχίζω και λέω ότι ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί 30%. Και θα μου πείτε έχει ακρίβεια. Βεβαίως έχει ακρίβεια, αλλά ακόμα και αν το βάλουμε με όρους αγοραστικής δύναμης, δηλαδή αν βάλουμε και τον πληθωρισμό μέσα, τότε έχει αυξηθεί κατά 12%.

Συγκρίνω μια περίοδο κρίσεων όπως αυτή που διανύουμε, πρωτοφανούς πληθωρισμού, όπου η Ελλάδα έχει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρώπη, με μια περίοδο όπου «έβρεχε ανάπτυξη» στην Ευρώπη δηλαδή μέχρι το 2019 και στη χώρα μας κρατούσαμε ομπρέλα. Αν κάποιος από αυτούς που μας βλέπει τους συμπολίτες μας έχει απορία γιατί κολλάει η βελόνα, είναι το ότι έρχονται εκπρόσωποι κομμάτων στη Βουλή και κάνουν το μαύρο άσπρο».

