Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: 100% &quot;γαλάζιο&quot; το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
21:30 - 13 Νοε 2025

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: 100% "γαλάζιο" το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
«Την αδικαιολόγητα τεράστια αύξηση του (εικονικού σε μεγάλο βαθμό) ζωικού κεφαλαίου στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ κατέδειξε με συγκεκριμένα στοιχεία κατά τη κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή ο Γ. Κέντρος, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ» σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μετά από ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, ο κ. Κέντρος παρουσίασε την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου από το 2019 μέχρι και σήμερα, αύξηση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, κατέρρευσε η προσπάθεια από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να συνδέσουν τις παράνομες επιδοτήσεις με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ» αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, προσθέτουν οι ίδιες πηγές «από την κατάθεση του κ. Κέντρου, αναδείχθηκε εκ νέου ο ορατός κίνδυνο αναστολής πληρωμών προς τους παραγωγούς, λόγω του ”γαλάζιου” σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και της διαχειριστικής ανεπάρκειας του ”επιτελικού” κράτους».

«Αντί, λοιπόν, η ΝΔ να αναμασάει τα μυθεύματα για την ”Τεχνική Λύση” και τις ”διαχρονικές παθογένειες”, οφείλει να δώσει απαντήσεις στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που αγωνιούν για την επιβίωσή τους» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

