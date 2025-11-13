ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βρυξέλλες: Δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα - Η Ελλάδα μέσα από το βλέμμα του Κυριάκου Πιερρακάκη
Πολιτική
22:35 - 13 Νοε 2025

Βρυξέλλες: Δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα - Η Ελλάδα μέσα από το βλέμμα του Κυριάκου Πιερρακάκη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια δεκαετία μετά το δραματικό καλοκαίρι του 2015, η Ελλάδα παρουσιάζεται σήμερα ως παράδειγμα ανάκαμψης και θεσμικού μετασχηματισμού. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της εκδήλωσης του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) στις Βρυξέλλες, με τίτλο «The recovery of Greece, 10 years after the Euro referendum», στην οποία κεντρικός ομιλητής ήταν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης, αποφεύγοντας τον τεχνοκρατικό απολογισμό, προσέγγισε την ελληνική εμπειρία με ανθρώπινη και πολιτική διάσταση. Όπως τόνισε, η πολυετής κρίση δεν υπήρξε απλώς μια δημοσιονομική περιπέτεια, αλλά μια βαθιά κοινωνική δοκιμασία που άφησε πληγές στην παραγωγική βάση και στην ψυχολογία των πολιτών. Το δημοψήφισμα του 2015, είπε, αποτέλεσε σημείο καμπής, όπου τερματίστηκαν αυταπάτες για εύκολες λύσεις εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου.

Η ανάκαμψη και οι νέοι πυλώνες ανάπτυξης

Ο υπουργός περιέγραψε τη σημερινή πορεία της χώρας ως αποτέλεσμα μιας «διπλής διαδικασίας»: αυστηρής αυτοκριτικής και ταυτόχρονα επιθετικής μεταρρυθμιστικής δράσης. Η Ελλάδα, σημείωσε, μπόρεσε να μειώσει δραστικά το δημόσιο χρέος, να περιορίσει την ανεργία και να επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Το σημαντικότερο επίτευγμα», υπογράμμισε, «είναι ότι η χώρα στηρίζεται πλέον σε πιο βιώσιμες πηγές μεγέθυνσης, στην παραγωγικότητα, στις εξαγωγές, στην καινοτομία». Ωστόσο, παραδέχθηκε πως «ο δρόμος παραμένει μακρύς» στους τομείς της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Η ψηφιακή μετάβαση ως εθνικό στοίχημα

Κεντρικό στοιχείο της ομιλίας του αποτέλεσε η ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους και η λειτουργία της πλατφόρμας «Μίτος». Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε το έργο αυτό ως συμβολή σε μια νέα σχέση πολίτη-διοίκησης: «Η τεχνολογία είναι το εργαλείο. Η πραγματική αλλαγή έρχεται όταν αλλάζει η νοοτροπία του δημοσίου και η αντίληψη περί υπηρεσίας προς τον πολίτη».

Η πλήρης καταγραφή των δημόσιων υπηρεσιών και η απλούστευση των διαδικασιών, είπε, δεν είναι μόνο θέμα αποδοτικότητας, αλλά θεμελιώδης προϋπόθεση για εμπιστοσύνη, διαφάνεια και κοινωνική συνοχή.

Το ελληνικό παράδειγμα ως ευρωπαϊκό μήνυμα

Στη συνέχεια, ο κ. Πιερρακάκης συνέδεσε την ελληνική εμπειρία με τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Επεσήμανε την ανάγκη για «ευρωπαϊκούς πρωταθλητές» στην οικονομία, την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και μια κοινή αμυντική πολιτική. Όπως είπε, «η επιτυχία της Ελλάδας δεν είναι μόνο δημοσιονομική ιστορία, είναι ζήτημα πολιτικής σταθερότητας, δημοκρατίας και εμπιστοσύνης».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο υπουργός απηύθυνε ένα ευρύτερο μήνυμα προς την Ευρώπη: «Η πρόοδος έρχεται μόνο όταν οι κυβερνήσεις παραμένουν συνεπείς, ειλικρινείς και αποφασισμένες να κάνουν πράξη όσα υπόσχονται. Η σταθερότητα δεν είναι αυτοσκοπός, είναι η προϋπόθεση για κάθε μεταρρύθμιση που αξίζει».

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 22:08
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»
Οικονομία

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»

Εγκρίθηκε η τρίτη θητεία Στουρνάρα: Μήνυμα στις τράπεζες για στήριξη της οικονομίας
Οικονομία

Εγκρίθηκε η τρίτη θητεία Στουρνάρα: Μήνυμα στις τράπεζες για στήριξη της οικονομίας

Πιερρακάκης: «Μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας» – Στήριξη για τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα
Οικονομία

Πιερρακάκης: «Μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας» – Στήριξη για τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας
Ειδήσεις

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 23:35

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ κατά UCLA: Κατηγορίες για αντισημιτισμό και διακρίσεις

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 23:23

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Πολιτική
26/05/2026 - 23:12

«Παλιό με νέο περιτύλιγμα» λένε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα Τσίπρα

Οικονομία
26/05/2026 - 23:10

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»

Πολιτική
26/05/2026 - 23:02

Πηγές Μαξίμου: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:50

Γκουτέρες: Έντονη ανησυχία για τα ρωσικά σχέδια επιθέσεων στο Κίεβο

Πολιτική
26/05/2026 - 22:30

Τασούλας για Παπαστράτος: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:15

Νετανιάχου: Επέκταση ισραηλινών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο – Καταλαμβάνονται στρατηγικές περιοχές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 21:50

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας

Πολιτική
26/05/2026 - 21:33

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) το όνομα του κόμματος Τσίπρα - Δείτε το logo και ποιοι έδωσαν το παρών

Ναυτιλία
26/05/2026 - 21:30

Bloomberg: Στο Olympic Life, ελληνικών συμφερόντων, η έκρηξη ανοιχτά του Ομάν

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 21:15

Viohalco: Από 29 Ιουνίου η καταβολή μικτού μερίσματος €0,27 ανά μετοχή

Πολιτική
26/05/2026 - 20:47

Νέα «καρφιά» Καραμανλή παρουσία Σαμαρά: Δυσανάλογα μεγάλο το κόστος των «ήρεμων νερών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:40

«Όλα ΤΕΛΕΙΑ» λέει ο Τραμπ μετά τις εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 20:20

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 19:15

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ναυτιλία
26/05/2026 - 18:58

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ