Βρυξέλλες: Δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα - Η Ελλάδα μέσα από το βλέμμα του Κυριάκου Πιερρακάκη

Μια δεκαετία μετά το δραματικό καλοκαίρι του 2015, η Ελλάδα παρουσιάζεται σήμερα ως παράδειγμα ανάκαμψης και θεσμικού μετασχηματισμού. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της εκδήλωσης του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) στις Βρυξέλλες, με τίτλο «The recovery of Greece, 10 years after the Euro referendum», στην οποία κεντρικός ομιλητής ήταν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης, αποφεύγοντας τον τεχνοκρατικό απολογισμό, προσέγγισε την ελληνική εμπειρία με ανθρώπινη και πολιτική διάσταση. Όπως τόνισε, η πολυετής κρίση δεν υπήρξε απλώς μια δημοσιονομική περιπέτεια, αλλά μια βαθιά κοινωνική δοκιμασία που άφησε πληγές στην παραγωγική βάση και στην ψυχολογία των πολιτών. Το δημοψήφισμα του 2015, είπε, αποτέλεσε σημείο καμπής, όπου τερματίστηκαν αυταπάτες για εύκολες λύσεις εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου.

Η ανάκαμψη και οι νέοι πυλώνες ανάπτυξης

Ο υπουργός περιέγραψε τη σημερινή πορεία της χώρας ως αποτέλεσμα μιας «διπλής διαδικασίας»: αυστηρής αυτοκριτικής και ταυτόχρονα επιθετικής μεταρρυθμιστικής δράσης. Η Ελλάδα, σημείωσε, μπόρεσε να μειώσει δραστικά το δημόσιο χρέος, να περιορίσει την ανεργία και να επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Το σημαντικότερο επίτευγμα», υπογράμμισε, «είναι ότι η χώρα στηρίζεται πλέον σε πιο βιώσιμες πηγές μεγέθυνσης, στην παραγωγικότητα, στις εξαγωγές, στην καινοτομία». Ωστόσο, παραδέχθηκε πως «ο δρόμος παραμένει μακρύς» στους τομείς της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Η ψηφιακή μετάβαση ως εθνικό στοίχημα

Κεντρικό στοιχείο της ομιλίας του αποτέλεσε η ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους και η λειτουργία της πλατφόρμας «Μίτος». Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε το έργο αυτό ως συμβολή σε μια νέα σχέση πολίτη-διοίκησης: «Η τεχνολογία είναι το εργαλείο. Η πραγματική αλλαγή έρχεται όταν αλλάζει η νοοτροπία του δημοσίου και η αντίληψη περί υπηρεσίας προς τον πολίτη».

Η πλήρης καταγραφή των δημόσιων υπηρεσιών και η απλούστευση των διαδικασιών, είπε, δεν είναι μόνο θέμα αποδοτικότητας, αλλά θεμελιώδης προϋπόθεση για εμπιστοσύνη, διαφάνεια και κοινωνική συνοχή.

Το ελληνικό παράδειγμα ως ευρωπαϊκό μήνυμα

Στη συνέχεια, ο κ. Πιερρακάκης συνέδεσε την ελληνική εμπειρία με τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Επεσήμανε την ανάγκη για «ευρωπαϊκούς πρωταθλητές» στην οικονομία, την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και μια κοινή αμυντική πολιτική. Όπως είπε, «η επιτυχία της Ελλάδας δεν είναι μόνο δημοσιονομική ιστορία, είναι ζήτημα πολιτικής σταθερότητας, δημοκρατίας και εμπιστοσύνης».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο υπουργός απηύθυνε ένα ευρύτερο μήνυμα προς την Ευρώπη: «Η πρόοδος έρχεται μόνο όταν οι κυβερνήσεις παραμένουν συνεπείς, ειλικρινείς και αποφασισμένες να κάνουν πράξη όσα υπόσχονται. Η σταθερότητα δεν είναι αυτοσκοπός, είναι η προϋπόθεση για κάθε μεταρρύθμιση που αξίζει».