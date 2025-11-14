Βαβίας (ΠΑΣΟΚ): Απορρίπτει τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη περί εμπλοκής του στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
09:00 - 14 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Σταύρος Βαβιάς απαντά με σκληρή γλώσσα στις δηλώσεις του Μ. Λαζαρίδη στη Βουλή, κατηγορώντας τον για συκοφαντία και προαναγγέλλοντας κάθε νόμιμη ενέργεια για την υπεράσπιση της τιμής του.

Η δήλωση του κ. Σταύρου Βαβιά:

«Λίγες ώρες πριν, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, επέλεξε —αντί να απαντήσει στα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την παράταξή του— να προβεί σε μια οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός μου, διατυπώνοντας ανυπόστατους ισχυρισμούς και δημιουργώντας τεχνητούς συμψηφισμούς, χωρίς κανένα πραγματικό στοιχείο.

Θέλω να το ξεκαθαρίσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο:

Ουδέποτε έως σήμερα έχω κληθεί από οποιαδήποτε δικαστική ή εισαγγελική αρχή, ούτε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όσα παρουσιάστηκαν δημόσια ως «γεγονότα» αποτελούν πολιτικές μυθοπλασίες και σκόπιμη παραπληροφόρηση.

Ο κ. Λαζαρίδης οφείλει να ανακαλέσει άμεσα τις ψευδείς και παραπλανητικές αναφορές του.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα κάνω χρήση κάθε νόμιμου μέσου για την προστασία της τιμής, της επαγγελματικής μου υπόστασης και της προσωπικότητάς μου απέναντι σε ισχυρισμούς που παρουσιάστηκαν ως πραγματικά γεγονότα ενώ δεν είναι.

Οι θεσμοί δεν είναι παιχνίδι για μικροκομματικούς τακτικισμούς.

Η απόπειρα εργαλειοποίησης ελεγκτικών μηχανισμών για τη στήριξη φθηνών πολιτικών αφηγημάτων είναι βαθιά αντιθεσμική και επικίνδυνη. Η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να είναι σκληρή, αλλά οφείλει να παραμένει μέσα στα όρια της αλήθειας, της σοβαρότητας και του σεβασμού προς τους θεσμούς.

Οι προσωπικές επιθέσεις δεν με τρομοκρατούν.

Η αλήθεια δεν εκβιάζεται και η αξιοπρέπεια δεν παραδίδεται».

