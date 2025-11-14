Η ΕΚΤ προετοιμάζει τη μετά-Λαγκάρντ εποχή - Το παρασκήνιο και ο ρόλος του Στουρνάρα
08:01 - 14 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα μετά την εποχή της Κριστίν Λαγκάρντ και ήδη το παρασκήνιο είναι έντονο.

Η θητεία της Λαγκάρντ χαρακτηρίστηκε από στρατηγική προσαρμογή εν μέσω διαδοχικών παγκόσμιων κρίσεων. Από την πανδημία έως τον πληθωρισμό που προκλήθηκε από τον πόλεμο, η καθοδήγηση της Λαγκάρντ στη νομισματική πολιτική της ευρωζώνης έχει αποκτήσει πολιτική, αλλά και «πράσινη» χροιά.

Η ΕΚΤ βρίσκεται τώρα στο κατώφλι μιας μεταμορφωτικής στιγμής, πλησιάζοντας την έναρξη μιας διετούς διαδικασίας αναδιάρθρωσης που θα ανανεώσει τα δύο τρίτα της ανώτατης ηγεσίας της. Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες, όπου ξεκίνησαν ανεπίσημες συνομιλίες στο περιθώριο της συνεδρίασης, καθώς τα κράτη μέλη μπαίνουν σε διαδικασία «παζαριού» για τις κορυφαίες θέσεις στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας.

Πέρα από την προεδρία της Λαγκάρντ – που λήγει τον Οκτώβριο του 2027 – η επερχόμενη ανανέωση αφορά επίσης τις θέσεις του αντιπροέδρου, του επικεφαλής οικονομολόγου και ενός μέλους του εκτελεστικού συμβουλίου. Πρώτη προς διαπραγμάτευση είναι η θέση του αντιπροέδρου, καθώς η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2026. Οι υποψήφιοι αρχίζουν ήδη να εμφανίζονται, ενόψει της επίσημης πρόσκλησης για υποβολή υποψηφιοτήτων τον Δεκέμβριο.

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ Όλι Ρεν ήταν ο πρώτος που δήλωσε επίσημα το ενδιαφέρον του, τονίζοντας πρόσφατα την «ευρεία εμπειρία» του στη νομισματική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ο Ρεν υπηρετεί ως διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας από το 2018, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε επίτροπος της Ε.Ε. αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης.

Ο Ρεν αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό. Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται είναι άλλοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ, όπως ο Μπόρις Βούγιτσιτς της Κροατίας και ο... δικός μας Γιάννης Στουρνάρας, καθώς και αναπληρωτές διοικητές κεντρικών τραπεζών — όπως η Κλάρα Ραπόσο της Πορτογαλίας και η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου της Ελλάδας.

Πέρα από τη θέση του αντιπροέδρου, η Λετονία επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι θα διεκδικήσει μια θέση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ενώ η Γερμανία έχει ήδη ξεκινήσει τις πιέσεις για την κορυφαία θέση.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μελλοντική ηγεσία της ΕΚΤ θα βρει από την πρώτη κιόλας μέρα ένα φιλόδοξο πρόγραμμα στο γραφείο της. Πέρα από τον καθορισμό των επιτοκίων, το νέο επιτελείο θα αναλάβει να διευρύνει την ευρωζώνη, να υλοποιήσει το πολυσυζητημένο ψηφιακό ευρώ και να καθοδηγήσει τη νομισματική πολιτική μέσα σε ένα ολοένα πιο ασταθές και αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον — κάθε άλλο παρά εύκολο έργο.

