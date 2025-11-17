Μαρινάκης: Ενισχύεται η ανεξαρτησία της ΕΡΤ - Καμία κυβερνητική παρέμβαση στο πρόγραμμα

Τη δέσμευση ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της ΕΡΤ ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης επανέλαβε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Το σχέδιο νόμου αφορά την αναμόρφωση της «Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε.» και την προσαρμογή της στη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ελευθερία και την διαφάνεια των μέσων ενημέρωσης (European Media Freedom Act).

Αναφερόμενος στη σημερινή ημέρα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η 17η Νοεμβρίου υπενθυμίζει τη σημασία της λειτουργίας της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλίου. Απαντώντας στην κριτική κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν να μη συνεδριάσει η Επιτροπή σήμερα, σημείωσε πως «είναι αυτονόητο ότι τιμούμε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου με το να παράγουμε νομοθετικό έργο και να συζητούμε ελεύθερα στη Βουλή».

Καμία παρέμβαση στο πρόγραμμα της ΕΡΤ

Απαντώντας στις κατηγορίες περί κυβερνητικών παρεμβάσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι:

Η κυβέρνηση έχει μόνο διοικητική και οικονομική εποπτεία.

Δεν προβλέπεται κανένα δικαίωμα παρέμβασης στη λειτουργία ή στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Το ΕΣΡ, οι δημοσιογραφικές ενώσεις και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν διατύπωσαν αντίστοιχες ανησυχίες.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο ακολουθεί πλήρως το πλαίσιο που ισχύει για τις υπόλοιπες δημόσιες επιχειρήσεις.

Αλλαγές στη διοίκηση - Στόχος η ενίσχυση της λογοδοσίας

Μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων του νομοσχεδίου:

Αναμόρφωση του τρόπου επιλογής των γενικών διευθυντών, με διαδικασίες αντίστοιχες όσων ισχύουν για τις υπόλοιπες Α.Ε. του Δημοσίου.

Αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 7 σε 9, με στόχο την ενίσχυση της πολυφωνίας.

Κατάρτιση ετήσιου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο θα εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και θα αξιολογείται ως προς την επίτευξη στόχων και τη σωστή αξιοποίηση των δημόσιων πόρων.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι η ενσωμάτωση των κανόνων λογοδοσίας συμβάλλει στην καλύτερη παρακολούθηση της δράσης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ρυθμίσεις για το ανταποδοτικό τέλος, σημειώνοντας ότι:

Οι πάροχοι ενέργειας θα υπόκεινται πλέον σε αυστηρές διαδικασίες ελέγχου με Ορκωτούς Λογιστές.

Η διαδικασία καθίσταται διαφανής και ελεγχόμενη, ώστε να υπάρχουν περισσότερα έσοδα για την ΕΡΤ και τον φορολογούμενο.

Λοιπές ρυθμίσεις και εκκρεμότητες

Ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε και για άλλα ζητήματα:

Ταμείο Αλληλοβοήθειας ΕΡΤ: Αναγνώρισε τη σημασία του αιτήματος, ωστόσο τόνισε ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από πόρους της ΕΡΤ. Θα αναζητηθεί εναλλακτική λύση.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας στη ΝΕΡΙΤ: Κρίθηκε - όπως τόνισε- νομικά ανεφάρμοστη, καθώς θα δημιουργούσε προηγούμενο για ολόκληρο το Δημόσιο.

Στήριξη περιφερειακών ΜΜΕ: Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει σειρά μέτρων ενίσχυσης και προετοιμάζει νέα νομοθετήματα για δανειοδότηση και αδειοδότηση ραδιοφωνικών σταθμών.

Bonus εργαζομένων: Ανέφερε ότι θα χορηγείται μόνο όταν υπάρχει κερδοφορία, ώστε να μην επιβαρύνονται οι δημόσιοι πόροι.

Η β’ ανάγνωση του νομοσχεδίου θα γίνει την Τετάρτη στην Επιτροπή και την Πέμπτη αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.