ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης: Ενισχύεται η ανεξαρτησία της ΕΡΤ - Καμία κυβερνητική παρέμβαση στο πρόγραμμα
Πολιτική
17:41 - 17 Νοε 2025

Μαρινάκης: Ενισχύεται η ανεξαρτησία της ΕΡΤ - Καμία κυβερνητική παρέμβαση στο πρόγραμμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη δέσμευση ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της ΕΡΤ ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης επανέλαβε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Το σχέδιο νόμου αφορά την αναμόρφωση της «Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε.» και την προσαρμογή της στη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ελευθερία και την διαφάνεια των μέσων ενημέρωσης (European Media Freedom Act).

Αναφερόμενος στη σημερινή ημέρα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η 17η Νοεμβρίου υπενθυμίζει τη σημασία της λειτουργίας της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλίου. Απαντώντας στην κριτική κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν να μη συνεδριάσει η Επιτροπή σήμερα, σημείωσε πως «είναι αυτονόητο ότι τιμούμε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου με το να παράγουμε νομοθετικό έργο και να συζητούμε ελεύθερα στη Βουλή».

Καμία παρέμβαση στο πρόγραμμα της ΕΡΤ

Απαντώντας στις κατηγορίες περί κυβερνητικών παρεμβάσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι:

  • Η κυβέρνηση έχει μόνο διοικητική και οικονομική εποπτεία.
  • Δεν προβλέπεται κανένα δικαίωμα παρέμβασης στη λειτουργία ή στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
  • Το ΕΣΡ, οι δημοσιογραφικές ενώσεις και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν διατύπωσαν αντίστοιχες ανησυχίες.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο ακολουθεί πλήρως το πλαίσιο που ισχύει για τις υπόλοιπες δημόσιες επιχειρήσεις.

Αλλαγές στη διοίκηση - Στόχος η ενίσχυση της λογοδοσίας

Μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων του νομοσχεδίου:

  • Αναμόρφωση του τρόπου επιλογής των γενικών διευθυντών, με διαδικασίες αντίστοιχες όσων ισχύουν για τις υπόλοιπες Α.Ε. του Δημοσίου.
  • Αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 7 σε 9, με στόχο την ενίσχυση της πολυφωνίας.
  • Κατάρτιση ετήσιου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο θα εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και θα αξιολογείται ως προς την επίτευξη στόχων και τη σωστή αξιοποίηση των δημόσιων πόρων.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι η ενσωμάτωση των κανόνων λογοδοσίας συμβάλλει στην καλύτερη παρακολούθηση της δράσης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ρυθμίσεις για το ανταποδοτικό τέλος, σημειώνοντας ότι:

  • Οι πάροχοι ενέργειας θα υπόκεινται πλέον σε αυστηρές διαδικασίες ελέγχου με Ορκωτούς Λογιστές.
  • Η διαδικασία καθίσταται διαφανής και ελεγχόμενη, ώστε να υπάρχουν περισσότερα έσοδα για την ΕΡΤ και τον φορολογούμενο.

Λοιπές ρυθμίσεις και εκκρεμότητες

Ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε και για άλλα ζητήματα:

  • Ταμείο Αλληλοβοήθειας ΕΡΤ: Αναγνώρισε τη σημασία του αιτήματος, ωστόσο τόνισε ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από πόρους της ΕΡΤ. Θα αναζητηθεί εναλλακτική λύση.
  • Αναγνώριση προϋπηρεσίας στη ΝΕΡΙΤ: Κρίθηκε - όπως τόνισε- νομικά ανεφάρμοστη, καθώς θα δημιουργούσε προηγούμενο για ολόκληρο το Δημόσιο.
  • Στήριξη περιφερειακών ΜΜΕ: Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει σειρά μέτρων ενίσχυσης και προετοιμάζει νέα νομοθετήματα για δανειοδότηση και αδειοδότηση ραδιοφωνικών σταθμών.
  • Bonus εργαζομένων: Ανέφερε ότι θα χορηγείται μόνο όταν υπάρχει κερδοφορία, ώστε να μην επιβαρύνονται οι δημόσιοι πόροι.

Η β’ ανάγνωση του νομοσχεδίου θα γίνει την Τετάρτη στην Επιτροπή και την Πέμπτη αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας
Ειδήσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Νέα «βεντέτα» ΗΠΑ – Γερμανίας με αφορμή νομοσχέδιο που βάζει «χαράτσι» σε Netflix, Amazon και Disney
Ειδήσεις

Νέα «βεντέτα» ΗΠΑ – Γερμανίας με αφορμή νομοσχέδιο που βάζει «χαράτσι» σε Netflix, Amazon και Disney

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντιπολίτευση πήγε ξανά να μετατρέψει την πολιτική ζωή του τόπου σε δικαστήριο
Πολιτική

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντιπολίτευση πήγε ξανά να μετατρέψει την πολιτική ζωή του τόπου σε δικαστήριο

Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: «Θεωρίες που θα ζήλευαν ακόμη και οι ψεκασμένοι»
Πολιτική

Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: «Θεωρίες που θα ζήλευαν ακόμη και οι ψεκασμένοι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στη νέα τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση του «δίχτυου προστασίας» για 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ