Μητσοτάκης: €2 δισ. για αύξηση εισοδήματος - Νέα μέτρα για το στεγαστικό - Έκτακτη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους

Συνέντευξη στην ΕΡΤ παραχώρησε το πρωί της Τρίτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Για την ακρίβεια είπε πως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να στηρίξει το εισόδημα των πολιτών, ενώ επιβεβαίωσε ότι σύντομα θα γίνουν νέες παρεμβάσεις για το στεγαστικό. Υποσχέθηκε επίσης άμεσες πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους, ακόμα και με χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο πολιτικό κομμάτι επέμεινε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ενώ ασφαλώς στάθηκε ιδιαίτερα στις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ.

Αναφορικά με το θέμα της ακρίβειας δήλωσε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και ειδικά σε όλους όσοι μένουν στο ενοίκιο. Υπεραμύνθηκε, όμως, των πολιτικών της κυβέρνησης και υποστήριξε πως με το νέο έτος οι πολίτες θα δουν τον αντίκτυπο των εξαγγελιών που έκανε στη ΔΕΘ.

«Η ακρίβεια είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να στηρίξει το εισόδημα των πολιτών και να ελέγξει την αγορά.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως ο τρόπος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στηρίζεται σε δύο άξονες: ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και εντατικοποίηση των ελέγχων για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η δημιουργία ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή, η οποία θα συγκεντρώσει όλους τους εποπτικούς μηχανισμούς και θα διαθέτει «την ανεξαρτησία και τα εργαλεία» για ουσιαστικότερη παρέμβαση στην αγορά.

Οι πολίτες δεν έχουν δει ακόμα τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι πολίτες θα δουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος από το νέο φορολογικό πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή από το επόμενο έτος.

«Η λύση είναι ο πολίτης είναι να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του» είπε σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει από την μεταρρύθμιση που θα δει ο πολίτης από τον επόμενο χρόνο. Όσον αφορά τα ενοίκια τόνισε ότι στο τέλος του μήνα η συντριπτική πλειονότητα των ενοικιαστών θα πάρουν πίσω ένα ενοίκιο. «Αυτό είναι μια σημαντική ανακούφιση», πρόσθεσε.

«Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να στηρίξουμε τους πολίτες με ρεαλιστικά εργαλεία, χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι το συνολικό πακέτο στήριξης ανέρχεται σε περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ για τους επόμενους μήνες.

Στεγαστικό

Τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσουμε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Πριν το τέλος του χρόνου θα υπάρξει και ανακοίνωση για το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών, είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Αγροτικά

Ακολούθως αναφέρθηκε στα μεγάλα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων: «Η δέσμευσή μας στους αγρότες είναι να πληρώσουμε το μεγαλύτερο μέρος της βασικής ενίσχυσης στα τέλη Νοεμβρίου. Τα προηγούμενα χρόνια δινόταν στα τέλη Οκτωβρίου. Να γνωρίζουν οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι γιατί το νέο σύστημα θα πετάει έξω όσους δεν δικαιούνται χρήματα αλλά το συνολικό ποσό θα είναι ίδιο, οπότε οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πάρουν περισσότερα χρήματα», τόνισε και συνέχισε:



«Θα υπάρξει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση ώστε ως το τέλος του έτους να υπάρξει στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που έχασαν ζώα λόγω της ευλογιάς. Θα είναι ανάλογη των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσει δυνατότητα στήριξης μέχρι την αναπλήρωση των κοπαδιών τους. Τα χρήματα θα είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό».

ΕΛΤΑ

Για το θέμα που έχει προκύψει με τα ΕΛΤΑ ο Πρωθυπουργός είπε πως «αν τα ΕΛΤΑ δεν προχωρήσουν σε διαδικασία εξυγίανσης θα υποχρεωθούν να κλείσουν προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. Όμως έχει αλλάξει η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας οπότε πρέπει να υπάρξει εξυγίανση του δικτύου με εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης και αυτή την άσκηση κάνει το ΥΠΟΙΚ με το Υπερταμείο. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε λύση που θα αναγνωρίζει την ανάγκη συρρίκνωσης του δικτύου αλλά και θα δίνει εναλλακτικές ώστε ειδικά στην επαρχία να μην νιώθουν παραμελημένοι από το κεντρικό κράτος. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα για παρουσία στα ΚΕΠ καθώς τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να πάρουν κρατική ενίσχυση. Από τη μια πρέπει να πούμε ότι τα ΕΛΤΑ θα εκσυγχρονιστούν αλλά πρέπει να γίνει και διαβούλευση με τους πολίτες κατάστημα με κατάστημα. Αυτή η άσκηση ενδεχομένως έπρεπε να γίνει νωρίτερα, πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο».

Ενεργειακά

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην έντονη κινητικότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στα ενεργειακά και έκανε λόγο για πολύ σημαντικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. «Όλοι αντιλαμβάνονται ότι με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν για το Φυσικό αέριο η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ενεργειακά και γεωπολιτικά και αναβαθμίζεται σε κεντρικό κόμβο. Η Ελλάδα καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τις βαλκανικές χώρες και την Ουκρανία κάτι που έχει οφέλη στο συνολικό γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται. Εκτός από τις συμφωνίες για τον βόρειο διάδρομο, ίσως πιο σημαντική είναι η επιλογή της exxon με δύο ελληνικές εταιρείες να προχωρήσουν στην πρώτη ερευνητική εξόρυξη τα τελευταία 40 χρόνια. Αν η εξόρυξη είναι θετική τα οικονομικά οφέλη θα είναι τεράστια. Οφείλουμε ως Ελλάδα να διευρευνήσουμε αν έχουμε κοιτάσματα φυσικού αερίου», είπε.



Σχετικά με τις τιμές ενέργειας, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως «καθόλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών η κυβέρνηση στήριξε τα νοικοκυριά απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Σήμερα τα πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί και εκτιμώ ότι μεσοπρόθεμα και μακροπρόθεσμα οι τιμές ρεύματος θα βαίνουν μειούμενες. Άρα πρέπει να κρατήσουμε την αναβάθμιση της χώρας και τη θετική προοπτική η χώρα να αξιοποιήσει τα δικά της κοιτάσματα καθώς σε 18 μήνες θα έχουμε γεωτρύπανο».



Για το καλώδιο με την Κύπρο επιβεβαίωσε πως «υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από επενδυτές και από τις ΗΠΑ για έργα διασυνδεσιμότητας στην ανατολική Μεσόγειο. Για να προχωρήσει αυτό χρειάζεται οικονομοτεχνική επικαιροποίηση ώστε με αυτά τα δεδομένα να μιλήσουμε στους επενδυτές και μπορεί και να τους προσελκύσουμε».





