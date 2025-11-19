Κυβέρνηση για οπλοκατοχή: Όποιος παραδώσει οικειοθελώς τα όπλα, θα τη γλιτώσει

Όσοι παραδώσουν παράνομα όπλα, πριν ξεκινήσουν οι έλεγχοι στην Κρήτη, δεν θα διωχθούν, διαμηνύει η κυβέρνηση με δηλώσεις κορυφαίων υπουργών.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκανε τις προηγούμενες ημέρες ένα σχέδιο δράσης στην Κρήτη και θα ξεκινήσει ελέγχους για όπλα.

Πριν ξεκινήσουν οι έφοδοι, δίνεται μία... τελευταία ευκαιρία σε όσους θέλουν να παραδώσουν τα όπλα οικειοθελώς.

«Όσοι παραδώσουν όπλα που μέχρι τώρα κατείχαν παρανόμως δεν θα διωχθούν», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν εντατικοί έλεγχοι.

«Όσοι εντοπιστούν να κατέχουν παρανόμως όπλα θα διωχθούν», πρόσθεσε, ενώ είπε πως σύντομα θα υπάρξουν αλλαγές και για την κατοχή κυνηγετικών όπλων.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Και βεβαίως τώρα όσοι περιμένουν ότι η Ελληνική Αστυνομία στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού θα αρχίσει γιουρούσια, δεν πρόκειται να το κάνει. Η Ελληνική Αστυνομία θα δουλέψει με βάση ένα σχέδιο, θα πάει με πρόγραμμα, θα προχωρήσει με οργανωμένες έρευνες. Και βεβαίως έχουμε πρόβλεψη μιας διάταξης η οποία λέει ότι αν όσοι κατέχουν όπλα παράνομα αυτή την περίοδο και έρθουν τα παραδώσουν πριν τους ασκηθούν διώξεις, θα απαλλαγούν.



Αν έρθει αυτοβούλως κάποιος, έχει όπλα παράνομα και θέλει να τα παραδώσει οικειοθελώς πριν του ασκηθούν διώξεις, αυτός θα την γλιτώσει. Οι άλλοι όμως, αν ξέρουν ότι κάποια στιγμή μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο θα αντιμετωπίσουν την παρουσία της αστυνομίας και τότε θα έχουν τον κίνδυνο να οδηγηθούν στη φυλακή».