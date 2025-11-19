«Χαρτοπόλεμος» ανακοινώσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τον «γαλάζιο» βουλευτή Μακάριο Λαζαρίδη
Πολιτική
21:01 - 19 Νοε 2025

«Χαρτοπόλεμος» ανακοινώσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τον «γαλάζιο» βουλευτή Μακάριο Λαζαρίδη

Reporter.gr Newsroom
Νέα κόντρα έχει προκύψει μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, με τον «γαλάζιο» βουλευτή Μακάριο Λαζαρίδη να βρίσκεται αυτή τη φορά στο επίκεντρο, εξαιτίας της στάσης του στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς τον Σταύρο Τζαδέκη, ο οποίος κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη (19/11).  

Πιο αναλυτικά, η Χαριλάου Τρικούπη – μέσω διαρροών αρχικά και με επίσημη ανακοίνωση στη συνέχεια – έκανε λόγο για «ανοίκεια» και «πρωτοφανή» επίθεση εκ μέρους του εισηγητή της ΝΔ προς τον κ. Τζαδέκη. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως αφού ο πρόεδρος της Επιτροπής διέκοψε τη διαδικασία για να επαναφέρει τον κ. Λαζαρίδη στην τάξη, εκείνος απείλησε τον μάρτυρα, φωνάζοντάς του «τί μιλάς ρε εσύ; Έχεις το θράσος να έρχεσαι εδώ και να μας λες διάφορα;», ενώ απευθύνθηκε απαξιωτικά και προς τους βουλευτές που έσπευσαν να τον απομακρύνουν.

Τόσο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, όσο και τα μέλη της Επιτροπής Α. Πουλάς και Γ. Μουλκιώτης, καταδίκασαν ρητά την επίθεση, καθώς και τον απαξιωτικό χαρακτηρισμό του κ. Λαζαρίδη προς τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Α. Καζαμία, τον οποίο χαρακτήρισε ως «εθνική εξαίρεση».

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζουν, μάλιστα, στον κ. Λαζαρίδη και απόπειρα παραπλάνησης του μάρτυρα μέσω επίδειξης δημοσιευμάτων που – όπως καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ – είχε κατασκευάσει η ίδια η ΝΔ, ενώ αναφέρουν ότι δεν του άφησε τα χρονικά περιθώρια να απαντήσει.

Η Χαριλάου Τρικούπη κατέληξε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να απομακρύνει τον κ. Λαζαρίδη από εισηγητή στην Εξεταστική.

ΝΔ: Άθλια μεθοδολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Η απάντηση της ΝΔ ήρθε λίγο αργότερα, με την Πειραιώς να σημειώνει: «Με έκπληξη γινόμαστε μάρτυρες του υποκριτικού παραληρήματος του ΠΑΣΟΚ και των ανοίκειων χαρακτηρισμών που απευθύνει σε βάρος του εισηγητή μας στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριου Λαζαρίδη».

Ειδικότερα, το κυβερνών κόμμα κάνει λόγο για «άθλια μεθοδολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης», σημειώνοντας ότι «συνοδεύεται και από απίστευτα ψέματα, με κορυφαίο όλων ότι ο εισηγητής μας επιτέθηκε σωματικά στον μάρτυρα κ. Τζεδάκη. Κάτι, άλλωστε, που διέψευσε και ο ίδιος».

«Και όλα αυτά, λίγο μετά την κυνική και προκλητική στάση του μάρτυρα, στενού συνεργάτη και φίλου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έβλεπε τα ζώα της Κρήτης να αυξάνονται ραγδαία και, παρά την αρμοδιότητά του, το απέκρυπτε», προσθέτει η ΝΔ.

«Οι πρωτοφανείς χαρακτηρισμοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά του εισηγητή μας, τον στοχοποιούν χωρίς αποδείξεις και προφανώς θέλουν να αποπροσανατολίσουν από την υπόθεση. Η προστασία απέναντι σε ύβρεις και συκοφαντίες δεν συνιστά ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και οι βαρύτατες ευθύνες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα διερευνηθούν σε βάθος», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

ΠΑΣΟΚ: Η κάλυψη τέτοιου είδους πρακτικών είναι συνενοχή

Η Χαριλάου Τρικούπη επανήλθε το βράδυ της Τετάρτης (18/11) με νέα ανακοίνωση, μέσω της οποίας καταλογίζει στο κυβερνών κόμμα προσπάθεια συγκάλυψης, αλλά και υπεράσπισης επιθετικών συμπεριφορών.

«Χρειάστηκε μισή ημέρα για να καλύψει η Νέα Δημοκρατία την ανεκδιήγητη συμπεριφορά του εισηγητή της στην Εξεταστική», σχολιάζει αρχικά το ΠΑΣΟΚ και σημειώνει:

«Χαρακτηρίζουν ψέματα το γεγονός ότι ο κ. Λαζαρίδης κινήθηκε επιθετικά φωνασκώντας εναντίον του μάρτυρα, όταν διακόπηκε η συνεδρίαση. Άραγε αυτά τους περιέγραψε ο κ. Νικολόπουλος ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που γύρισε άρον άρον στην αίθουσα για να παρέμβει; Δεν διάβασαν στα πρακτικά της συνεδρίασης τι δήλωσαν όσοι βουλευτές παρενέβησαν για να συγκρατήσουν τον κ. Λαζαρίδη; Γιατί κάνουν επιλεκτική κοπτοραπτική στα όσα αφηγήθηκε για το συμβάν ο ίδιος ο μάρτυρας;»

«Το πιο προβληματικό και ανησυχητικό, όμως, στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η φιλελεύθερη παράταξη όχι μόνο ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές, αλλά τις υπερασπίζεται και τις βάζει στην βιτρίνα της. Η κάλυψη τέτοιου είδους πρακτικών είναι συνενοχή.», αναφέρει σε έντονο τόνο η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει:

«Θα το επαναλάβουμε: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός ας πάρουν τις αποφάσεις τους αν θα μηνύσουν το Γραφείο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πολιτική κριτική που τους ασκεί. Θα είναι ένα ακόμη σκαλοπάτι στον κατήφορο της αλαζονείας και της καθεστωτικής τους αντίληψης.», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 21:10
