ΠΑΣΟΚ: Ζητά απομάκρυνση του Λαζαρίδη από την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλοντας φασιστική συμπεριφορά
Πολιτική
12:24 - 19 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ομόθυμα καταδικάστηκε από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης η ανοίκεια και πρωτοφανής επίθεση του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη στον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Τζαδέκη. Πηγές του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι ο κ. Λαζαρίδης δεν περιορίστηκε σε λεκτική επίθεση, αλλά ακόμη κι αφού διέκοψε τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής για να τον επανφέρει στην τάξη, κατευθύνθηκε στον μάρτυρα απειλητικά φωνάζοντας του: «τί μιλάς ρε εσύ; Έχεις το θράσος να έρχεσαι εδώ και να μας λες διάφορα;» , ενώ στους ψυχραιμότερους που έσπευσαν να τον απομακρύνουν, απευθυνόταν εκτός εαυτού με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, φτάνοντας να αποκαλέσει « εθνική εξαίρεση» τον βουλευτή –εισηγητή της Πλεύσης Ελευθερίας, Α. Καζαμία.

Από την πλευρά ΠΑΣΟΚ η Εισηγήτρια στη σημερινή εξέταση Ε. Λιακούλη καθώς και τα μέλη της Επιτροπής βουλευτές Α. Πουλάς και Γ. Μουλκιώτης, καταδίκασαν ρητά την επίθεση και ζήτησαν από το Προεδρείο την αποκατάσταση με συγγνώμη προς το πρόσωπο του μάρτυρα. Επιπλέον καταδίκασαν απερίφραστα τον χαρακτηρισμό του κ. Λαζαρίδη προς τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας ως «εθνική εξάιρεση» και δήλωσαν ότι είναι απαράδεκτη και διαρκώς επιδεινούμενη η συμπεριφορά του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας και ότι θα κατατεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής, διαμαρτυρία για το περιστατικό, ζητώντας συστάσεις στον κ. Λαζαρίδη για τη συμπεριφορά του.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ προσθέτουν ότι προηγούμενα και κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε να παραπλανήσει τον μάρτυρα με δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα, που είχε δημοσιοποιήσει η ίδια …η Νέα Δημοκρατία και χωρίς να του δώσει τη δυνατότητα να απαντήσει.

Ο εκνευρισμός του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας καταφανώς προήλθε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από το γεγονός ότι δεν κατάφερε να αποδείξει τους ψευδέστατους ισχυρισμούς που έστω για μια ημέρα η Νέα Δημοκρατία κατασκεύασε, ότι ο εν λόγω μάρτυρας ενεπλάκη σε παράνομες επιδοτήσεις.

Αποκαλύφθηκε από την μαρτυρική κατάθεση ότι ο εν λόγω μάρτυρας είναι κτηνοτρόφος, πάντοτε χρησιμοποιούσε τα ίδια στοιχεία για τις δηλώσεις του μέσα στον χρόνο και πάντα έκανε τις δηλώσεις του μέσα από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό του τόπου που διαμένει.

Κατέθεσε ο μάρτυρας ακριβώς τις αρμοδιότητες που ο ίδιος ασκεί και αφορούν στον σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής και ουδεμία σχέση έχει με την καταμέτρηση των ζώων που είναι αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι αρμοδιότητα της οποιαδήποτε Περιφέρειας ή περιφερειακής υπηρεσίας.

Μάλιστα, επικαλέστηκε το ΔΤ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας που ξεκαθαρίζει απολύτως ότι αρμοδιότητα της καταμέτρησης των ζώων είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ανακοίνωση της ΠΟΔΕΓΥ που με ακρίβεια περιγράφουν το θέμα.

Οι Περιφέρειες μεριμνούν και σχετίζονται με βάσεις δεδομένων μόνο για υγειονομικούς λόγους και σε επίπεδο δειγματοληπτικών ελέγχων, τόνισε ο μάρτυρας.

Επίσης, σε ό,τι αφορά στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, που αν υπήρχαν δεν θα μπορούσαν να οργιάσουν οι επιτήδειοι, ο κ. Τζεδάκης τόνισε ότι η Περιφέρεια Κρήτης σύναψε δύο προγραμματικές συμβάσεις , τόσο το 2021 όσο και το 2023 , αλλά δυστυχώς με ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τα διαχειριστικά σχέδια δεν προχώρησαν, καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Επί του θέματος η Χαριλάου Τρικούπη εξέδωσε ανακοίνωση κατά του κ. Λαζαρίδη και του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καταγγέλοντας τον πρώτο για «φασιστική συμπεριφορά»:

«Ο Πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή.

Ο εν λόγω κύριος σήμερα επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του. Προσπάθησε με τραμπουκισμούς και απειλές να τον εκφοβίσει. Όταν μάλιστα δεν του άρεσε η απάντηση του μάρτυρα, επικαλείτο τις δημοσκοπήσεις για να συνεχίσει να παραβιάζει τα καθήκοντα του ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής.

Προφανώς δεν γνωρίζει που βρίσκεται ούτε ποιος είναι ο ρόλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης.

Ο κ. Λαζαρίδης περιφέρεται διατεινόμενος ότι είναι εκλεκτός φίλος του Πρωθυπουργού και δρα πάντα σε πλήρη συνεννόηση μαζί του και υπό τις εντολές του.

Συνεπώς αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται την φασιστική συμπεριφορά, επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 12:28
