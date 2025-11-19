ΠΑΣΟΚ: Κυβέρνηση και πρωθυπουργός όσο δεν αποδοκιμάζουν τους «κουτσαβακισμούς» του κ. Λαζαρίδη, είναι έκθετοι

«Ο κ. Λαζαρίδης προσπαθεί με απειλές να ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική και να φιμώσει τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Είναι ο καθρέφτης της αλαζονικής και καθεστωτικής αντίληψης της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ «η σιωπή της κυβέρνησης και η κάλυψη που παρέχει στην αήθη συμπεριφορά του εισηγητή της, ο οποίος κινήθηκε απειλητικά σε βάρος μάρτυρα μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή, είναι αποκαλυπτική».

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός ας πάρουν τις αποφάσεις τους αν θα μηνύσουν το Γραφείο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα έχουν ατόφια την ευθύνη», σημειώνει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας πως «όσο δεν αποδοκιμάζουν τους κουτσαβακισμούς του κ. Λαζαρίδη, είναι έκθετοι».

Η σημερινή συνεδρίαση σημαδεύτηκε από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Λαζαρίδη και της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη, η οποία οδήγησε τον πρόεδρο της επιτροπής να διακόψει προσωρινά τη διαδικασία. Κατά την επανέναρξη, η κ. Λιακούλη υποστήριξε ότι ο βουλευτής της ΝΔ άσκησε bullying στον μάρτυρα, ρωτώντας τον έντονα για ενδεχόμενη λήψη επιδοτήσεων από το εθνικό απόθεμα.

Από το ΠΑΣΟΚ προσθέτουν ότι προηγούμενα και κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε να παραπλανήσει τον μάρτυρα με δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα, που είχε δημοσιοποιήσει η ίδια …η Νέα Δημοκρατία και χωρίς να του δώσει τη δυνατότητα να απαντήσει.

Ο κ. Λαζαρίδης από τη μεριά του μίλησε για «άθλια και συκοφαντική ανακοίνωση» ενώ προανήγγειλε ότι θα καταθέσει μήνυση κατά των υπευθύνων του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.