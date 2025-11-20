ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιερρακάκης για τα σενάρια διαδοχής στο Eurogroup: Τιμητική η συζήτηση, αλλά πρόωρη
Πολιτική
15:42 - 20 Νοε 2025

Πιερρακάκης για τα σενάρια διαδοχής στο Eurogroup: Τιμητική η συζήτηση, αλλά πρόωρη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες από διεθνή δημοσιεύματα σχετικά με το ενδεχόμενο να διαδεχθεί τον Πασκάλ Ντόναχιου στην προεδρία του Eurogroup τοποθετήθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ξεκαθαρίζοντας πως οποιαδήποτε σχετική συζήτηση βρίσκεται ακόμη εκτός πραγματικού χρόνου.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι ο «κύκλος των επίσημων επαφών» για τη διαδικασία δεν έχει ανοίξει και ότι η πολιτική διαβούλευση για μια τέτοια θέση θα γίνει «εκεί που θεσμικά ανήκει, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα».

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τις αναφορές των διεθνών μέσων στην Ελλάδα ως πιθανό υποψήφιο κράτος «εξαιρετικά τιμητικές», υπενθυμίζοντας ότι μόλις μία δεκαετία πριν η χώρα βρισκόταν στο χείλος ενός πιθανού Grexit. Ωστόσο τόνισε πως η οποιαδήποτε συζήτηση για υποψηφιότητες οφείλει να γίνει στον σωστό χρόνο και με βάση τις διαδικασίες που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.

Διευκρίνισε επίσης ότι, πριν ληφθούν αποφάσεις, θα πρέπει να προηγηθούν συναινέσεις στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως εντός του ΕΛΚ, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαβουλεύσεις μεταξύ υπουργών Οικονομικών, αλλά και σε επίπεδο ηγετών κρατών-μελών.

«Όταν φτάσει εκείνη η στιγμή, θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι μέχρι να ξεκινήσουν οι επίσημες διαδικασίες, κάθε σχετική σεναριολογία παραμένει πρόωρη.

Καταλήγοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής αυτή την περίοδο παραμένει η υλοποίηση του προϋπολογισμού, η προώθηση μεταρρυθμίσεων και η διασφάλιση της σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Μέχρι το τέλος φθινοπώρου η λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων
Οικονομία

Πιερρακάκης: Μέχρι το τέλος φθινοπώρου η λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Πιερρακάκης: Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων είναι υποδομή εθνικής ασφάλειας
Οικονομία

Πιερρακάκης: Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων είναι υποδομή εθνικής ασφάλειας

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»
Οικονομία

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»

Εγκρίθηκε η τρίτη θητεία Στουρνάρα: Μήνυμα στις τράπεζες για στήριξη της οικονομίας
Οικονομία

Εγκρίθηκε η τρίτη θητεία Στουρνάρα: Μήνυμα στις τράπεζες για στήριξη της οικονομίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
02/06/2026 - 17:36

Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη: Τι είναι, τα συμπτώματα και πώς να προστατευτείτε χωρίς πανικό

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:28

Panathēnea 2026: Το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας συναντήθηκε στην Αθήνα

Πολιτική
02/06/2026 - 17:27

Υπόθεση υποκλοπών: Το ΠΑΣΟΚ ζητά κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
02/06/2026 - 17:16

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 17:13

Η AI κρατά όρθια τη Wall Street παρά τη βουτιά της Alphabet

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:11

Ουκρανία: Προς έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ - Αίρει τις αντιρρήσεις της η Ουγγαρία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:48

Μαγιάρ: Συνάντηση με Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, αν υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα της ουγγρικής μειονότητας

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:45

Σοκαριστικά τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα - Με 45 μαχαιριές η δολοφονία της 39χρονης

Πολιτική
02/06/2026 - 16:39

ΠΑΣΟΚ: Στη Βουλή τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Κτηματολόγιο - Ζητά πλήρη λογοδοσία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:31

Η ΕΕ εντείνει την προσπάθεια για τεχνολογική αυτονομία και μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:26

ΕΕ: Σύσταση σε εννέα χώρες για σταδιακή άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του Σένγκεν

Ναυτιλία
02/06/2026 - 16:20

ΟΛΠ Α.Ε.:  Με δυναμική και ενεργή παρουσία στα Ποσειδώνια 2026

Πολιτική
02/06/2026 - 16:15

Τασούλας: Ελλάδα και Παναμάς ενισχύουν τη συνεργασία τους σε ναυτιλία, τουρισμό και εμπόριο

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:05

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος

Ειδήσεις
02/06/2026 - 15:55

Ρεκόρ για τις αμυντικές εξαγωγές του Ισραήλ: Στα 19,2 δισ. δολάρια το 2025

Υγεία
02/06/2026 - 15:53

Υπουργείο Υγείας: Καμπάνια πρόληψης των πνιγμών για ανθρώπους άνω των 60 ετών

Πολιτική
02/06/2026 - 15:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόταση αρχειοθέτησης για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 15:31

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας

Πολιτική
02/06/2026 - 15:27

Παραστατίδης: Οι προβλέψεις για το τέλος του ΠΑΣΟΚ θα πάνε «κουβά» – Πορευόμαστε αυτόνομα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 15:24

Safe Bulkers: Πρώτη ναυτιλιακή που εισάγεται στην Euronext Athens - Στα 580 εκατ. ευρώ η αποτίμηση

Πολιτική
02/06/2026 - 15:10

Χατζηδάκης: Η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της ναυτιλίας με την κεφαλαιαγορά

Πολιτική
02/06/2026 - 15:05

Σακελλαρίδης κατά ΕΛΑΣ: Mέχρι τώρα έχουν ακουστεί «γενικόλογες διακηρύξεις και ωραία λόγια»

Υγεία
02/06/2026 - 15:00

Χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος; Τι έδειξε νέα μελέτη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:53

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος κρατούμενος - Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:47

Σε τεντωμένο σκοινί η Μέση Ανατολή: Κλιμάκωση στο Λίβανο, «σιωπή» στο Ιράν και τρόμος στις αγορές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/06/2026 - 14:40

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών για τα καλωδιακά έργα των διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και βορείου Αιγαίου

Πολιτική
02/06/2026 - 14:30

Σκιά ευρωπαϊκής έρευνας πάνω από τις ελληνικές μεταναστευτικές δομές

Φορολογία
02/06/2026 - 14:29

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Υγεία
02/06/2026 - 14:04

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 14:01

Το νέο Opel Astra έφτασε και είναι διαθέσιμο για παραγγελία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ