Πιερρακάκης για τα σενάρια διαδοχής στο Eurogroup: Τιμητική η συζήτηση, αλλά πρόωρη

Στον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες από διεθνή δημοσιεύματα σχετικά με το ενδεχόμενο να διαδεχθεί τον Πασκάλ Ντόναχιου στην προεδρία του Eurogroup τοποθετήθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ξεκαθαρίζοντας πως οποιαδήποτε σχετική συζήτηση βρίσκεται ακόμη εκτός πραγματικού χρόνου.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι ο «κύκλος των επίσημων επαφών» για τη διαδικασία δεν έχει ανοίξει και ότι η πολιτική διαβούλευση για μια τέτοια θέση θα γίνει «εκεί που θεσμικά ανήκει, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα».

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τις αναφορές των διεθνών μέσων στην Ελλάδα ως πιθανό υποψήφιο κράτος «εξαιρετικά τιμητικές», υπενθυμίζοντας ότι μόλις μία δεκαετία πριν η χώρα βρισκόταν στο χείλος ενός πιθανού Grexit. Ωστόσο τόνισε πως η οποιαδήποτε συζήτηση για υποψηφιότητες οφείλει να γίνει στον σωστό χρόνο και με βάση τις διαδικασίες που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.

Διευκρίνισε επίσης ότι, πριν ληφθούν αποφάσεις, θα πρέπει να προηγηθούν συναινέσεις στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως εντός του ΕΛΚ, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαβουλεύσεις μεταξύ υπουργών Οικονομικών, αλλά και σε επίπεδο ηγετών κρατών-μελών.

«Όταν φτάσει εκείνη η στιγμή, θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι μέχρι να ξεκινήσουν οι επίσημες διαδικασίες, κάθε σχετική σεναριολογία παραμένει πρόωρη.

Καταλήγοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής αυτή την περίοδο παραμένει η υλοποίηση του προϋπολογισμού, η προώθηση μεταρρυθμίσεων και η διασφάλιση της σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας.