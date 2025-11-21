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ΥΠΕΞ για θαλάσσιο χωροταξικό: Οι αντιδράσεις της Άγκυρας αγνοούν το διεθνές δίκαιο
Πολιτική
18:44 - 21 Νοε 2025

ΥΠΕΞ για θαλάσσιο χωροταξικό: Οι αντιδράσεις της Άγκυρας αγνοούν το διεθνές δίκαιο

Reporter.gr Newsroom
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Στην επίθεση της Τουρκίας για το θαλάσσιο χωροταξικό απάντησε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν έχουν κανένα έρεισμα στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο. 

Νωρίτερα την Παρασκευή 21/11, το τουρκικό ΥΠΕΞ με ανακοίνωσή του έκανε λόγο για «μονομερή βήματα της Ελλάδας», τα οποία, όπως υποστήριζε, «είναι καταδικασμένα να αποτύχουν και παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο».

Οπως αναφέρει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, απαντώντας σε σχετική ερώτηση: «Η επικαιροποίηση του χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ελλάδας στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα μας.

Όπου δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αποτυπώνονται τα απώτατα δυνητικά όρια σύμφωνα με τη μέση γραμμή.

Οι θέσεις της Ελλάδας επί του θέματος έχουν επανειλημμένως διατυπωθεί τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν κανένα έρεισμα στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο».

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