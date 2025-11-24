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Καλαφάτης: Διαμορφώνουμε ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας που μπορεί να συμβάλει σε μια ανταγωνιστική οικονομία
Πολιτική
17:25 - 24 Νοε 2025

Καλαφάτης: Διαμορφώνουμε ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας που μπορεί να συμβάλει σε μια ανταγωνιστική οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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«Διαμορφώνεται ένας δυναμικός νέος επιχειρηματικός κόσμος. Σε αυτόν εμείς δεν θέλουμε να είμαστε απλώς συνακόλουθοι. Θέλουμε να είμαστε συνδιαμορφωτές ως χώρα και γι’ αυτό τα τελευταία έξι χρόνια, με συγκεκριμένες επιλογές και του ίδιου του πρωθυπουργού, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας το οποίο θα βοηθήσει στο να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική οικονομία», τονίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Political αναφέρει:

«Οι ρυθμοί με τους οποίους αλλάζει ο κόσμος όπως τον γνωρίζαμε είναι πραγματικά ιλιγγιώδεις. Διαμορφώνεται ένας άλλος τύπος του επιχειρείν, ψηφιακός, προσανατολισμένος κυρίως στις νέες τεχνολογίες που απαιτεί συνεχή εγρήγορση, ταχύτητα συνέργειας, αξιοποίηση της έρευνας, της πρώτης νέας γνώσης και συνέργειες με την αγορά».

Αναφερόμενος στα κίνητρα που έχει δώσει η Κυβέρνηση για την ενίσχυση της καινοτομίας στη χώρα μας ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισημαίνει ότι: «Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα στις εταιρείες που επενδύουν στην έρευνα. Φορολογικά κίνητρα τα οποία αφορούν νεοφυείς επιχειρήσεις. Χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία βοηθούν και ενθαρρύνουν τις συνέργειες μεταξύ ερευνητικών φορέων που είναι η παραγωγή της νέας γνώσης, πανεπιστημίων αλλά και φορέων της αγοράς. Ουσιαστικά είναι κομμάτι μιας συγκεκριμένης πολιτικής με εμπροσθοβαρή χαρακτηριστικά».

Για τον ρόλο των startups αλλά και των πιο ώριμων επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή, ο Σταύρος Καλαφάτης τονίζει ότι: «Οι start ups είναι ένα σημαντικό δυναμικό στοιχείο του οικοσυστήματος που διαμορφώνεται. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις δίνουν τη δυνατότητα, σε κυρίως νέους επιχειρηματίες, να βασίζονται στις νέες τεχνολογίες και να διαμορφώσουν το δικό τους όραμα. Δεν είναι μόνο οι start ups, είναι και εταιρείες οι οποίες έχουν εδραιωθεί αρκετά χρόνια και οφείλουν να εντάξουν μέσα στις λειτουργίες τους αλλά και στο αναπτυξιακό τους πρόγραμμα τις νέες τεχνολογίες».

«Δεν είναι μόνο οι νεοφυείς επιχειρήσεις που θα αλλάξουν τον επιχειρηματικό κόσμο όπως τον ξέραμε”, τονίζει ο κ. Καλαφάτης, “Είναι η δυνατότητα μεγάλων αλλά και μεσαίων επιχειρήσεων να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες, όπως είναι η κβαντική, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μπορέσουν και εκείνες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Και αυτό είναι κάτι που σαν Υπουργείο το σχεδιάζουμε. Να παντρέψουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά κέντρα που είναι η παραγωγή της πρώτης γνώσης, όσον αφορά στη χρήση των νέων τεχνολογιών», υπογραμμίζει ο κ. Καλαφάτης.

Αναφερόμενος στις ξένες επενδύσεις και σε ποιους τομείς που κατευθύνονται όσες είναι τεχνολογικού χαρακτήρα, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρει ότι: «Ο πιο σημαντικός τομέας που προσανατολίζονται οι επενδύσεις είναι κυρίως τα data centers. Κυρίως λόγω της ευρείας χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται οι αντίστοιχες δεξαμενές υπολογιστικής ισχύος», και προσθέτει: «Έχουμε προχωρήσει με το «AI Pharos» και τον υπερυπολογιστή. Σχεδιάζουμε να γίνουν αντίστοιχες επενδύσεις και στη Δυτική Μακεδονία, που προϋποθέτει κάποιες υποδομές στα data centers, τα οποία είναι το πιο βασικό κομμάτι τo οποίo μπορεί κάποιος να σκεφθεί ως νέου είδους επένδυση, προσαρμοσμένη στις νέες τεχνολογίες».

Μιλώντας ειδικότερα για την αποδοχή που είχε το πρόγραμμα χορήγησης άδειας παραμονής για τεχνολογικές εταιρείες υπό τη μορφή “Golden Visa”, που ανακοίνωσε πριν από μερικούς μήνες ο Πρωθυπουργός, ο κ. Καλαφάτης ανέφερε ότι: «Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι: «Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση η οποία γίνεται και θα αλλάξει δομικά και την προετοιμασία της χώρας αλλά και την πορεία της προς αυτή τη νέα εποχή δεν είναι μόνο τα συγκεκριμένα μέτρα, όπως η Golden Visa, αλλά η μεταρρύθμιση που κάνουμε στη δημιουργία ενός Υπουργείου αυτόνομου που θα αφορά τις Επιστήμες, την Έρευνα και την Καινοτομία. Γιατί αυτός είναι και ο πιο ασφαλής δρόμος για να οικοδομήσουμε ένα υγιές οικοσύστημα», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

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