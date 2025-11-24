Τουρκία: Διαπραγματεύεται $6 δισ. με την Παγκόσμια Τράπεζα για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου

Η Τουρκία προχωρά σε νέο γύρο συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα, δρομολογώντας συζητήσεις για πακέτο χρηματοδότησης που θα μπορούσε να φτάσει τα 6 δισ. δολάρια, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Την ανακοίνωση έκανε σήμερα 24/11 ο υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα κεφάλαια αναμένεται να κατευθυνθούν κυρίως σε επενδύσεις για την ανάπτυξη γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC), μια τεχνολογία που θεωρείται κρίσιμη για την υποστήριξη των φιλόδοξων ενεργειακών σχεδίων της Άγκυρας. «Η χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί για έργα HVDC μεγάλης κλίμακας», ανέφερε ο Μπαϊρακτάρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η Τουρκία έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την τετραπλάσια αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε αιολική και ηλιακή ενέργεια, φτάνοντας τα 120 GW μέσα στην επόμενη δεκαετία. Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει την κατασκευή δύο νέων πυρηνικών σταθμών, πέραν του έργου στο Άκουγιου, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εκτεταμένη αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου μεταφοράς.

Το συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης του συστήματος μεταφοράς και διανομής περιλαμβάνει ένα γιγαντιαίο δίκτυο HVDC μήκους χιλιάδων χιλιομέτρων, με εκτιμώμενο κόστος που αγγίζει τα 28 δισ. δολάρια. Η Άγκυρα θεωρεί πως η επένδυση αυτή θα αποτελέσει θεμέλιο για την ενεργειακή μετάβαση και την ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας, ειδικά ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης και των στόχων για καθαρή ενέργεια.