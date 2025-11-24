ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τουρκία: Διαπραγματεύεται $6 δισ. με την Παγκόσμια Τράπεζα για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου
Ειδήσεις
17:23 - 24 Νοε 2025

Τουρκία: Διαπραγματεύεται $6 δισ. με την Παγκόσμια Τράπεζα για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Τουρκία προχωρά σε νέο γύρο συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα, δρομολογώντας συζητήσεις για πακέτο χρηματοδότησης που θα μπορούσε να φτάσει τα 6 δισ. δολάρια, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Την ανακοίνωση έκανε σήμερα 24/11 ο υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα κεφάλαια αναμένεται να κατευθυνθούν κυρίως σε επενδύσεις για την ανάπτυξη γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC), μια τεχνολογία που θεωρείται κρίσιμη για την υποστήριξη των φιλόδοξων ενεργειακών σχεδίων της Άγκυρας. «Η χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί για έργα HVDC μεγάλης κλίμακας», ανέφερε ο Μπαϊρακτάρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η Τουρκία έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την τετραπλάσια αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε αιολική και ηλιακή ενέργεια, φτάνοντας τα 120 GW μέσα στην επόμενη δεκαετία. Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει την κατασκευή δύο νέων πυρηνικών σταθμών, πέραν του έργου στο Άκουγιου, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εκτεταμένη αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου μεταφοράς.

Το συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης του συστήματος μεταφοράς και διανομής περιλαμβάνει ένα γιγαντιαίο δίκτυο HVDC μήκους χιλιάδων χιλιομέτρων, με εκτιμώμενο κόστος που αγγίζει τα 28 δισ. δολάρια. Η Άγκυρα θεωρεί πως η επένδυση αυτή θα αποτελέσει θεμέλιο για την ενεργειακή μετάβαση και την ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας, ειδικά ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης και των στόχων για καθαρή ενέργεια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.
Ειδήσεις

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Κεφαλογιάννης προς Ευρωκοινοβούλιο: Στην Έκθεση Προόδου της Τουρκίας, τα 12 ν.μ. και καταδίκη της «Γαλάζιας Πατρίδας»
Ειδήσεις

Κεφαλογιάννης προς Ευρωκοινοβούλιο: Στην Έκθεση Προόδου της Τουρκίας, τα 12 ν.μ. και καταδίκη της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Τουρκική εφημερίδα καλεί τους Τούρκους πολίτες να μην κάνουν διακοπές στην Ελλάδα
Ειδήσεις

Τουρκική εφημερίδα καλεί τους Τούρκους πολίτες να μην κάνουν διακοπές στην Ελλάδα

Ρούμπιο: Το ισχύον νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει την αγορά F-35 από την Τουρκία
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Το ισχύον νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει την αγορά F-35 από την Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ