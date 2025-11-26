Μητσοτάκης: Στήριξη πολύτεκνων και φορολογικά κίνητρα - Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Δημογραφικό συνολικά

Στο πλαίσιο του δεύτερου ET-Forum, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε διεξοδικά στη στρατηγική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα που δίνεται στη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών.

«Μεγάλη προτεραιότητα δίνει η κυβέρνηση στη στήριξη οικογενειών με παιδιά που θα αρχίσει να υλοποιείται από την αρχή του επόμενου χρόνου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε συνολική αντιμετώπιση του Δημογραφικού», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κατανομή του δημοσιονομικού χώρου στις οικογένειες αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή με πολιτικό πρόσημο, επισημαίνοντας τη σημασία της στήριξης των πολύτεκνων στην τρέχουσα συγκυρία ακρίβειας: «Όσο αυξάνονται τα παιδιά, τόσο θα μειώνεται η φορολογία. Πρόκειται για πολιτική απόφαση υπέρ των οικογενειών με παιδιά και υπέρ των νέων. Είναι απόφαση με πολιτικό πρόσημο που συνάδει απόλυτα με το χαρακτήρα της κεντροδεξιάς που προτάσσει την οικογένεια ως κύτταρο».

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε επίσης ότι από τον Ιανουάριο οι πολύτεκνες οικογένειες θα δουν τα πρώτα οφέλη από τα πρόσθετα φορολογικά κίνητρα, τα οποία θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, υπογραμμίζοντας την συνεκτικότητα της κυβερνητικής πολιτικής.

Αναφερόμενος στο γενικότερο φαινόμενο του χαμηλού αριθμού γεννήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν πρόκειται για ελληνική ιδιαιτερότητα: «Το αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Φαίνεται επίσης να μην συνδέεται με την οικονομία και την ευημερία των χωρών αλλά με παράγοντες που πρέπει να διερευνηθούν».

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Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις: «Αν σήμερα ως δια μαγείας μπορούσαμε να αυξήσουμε τις γεννήσεις, τα παιδιά θα έμπαιναν στον ενεργό πληθυσμό σε 25-30 χρόνια από τώρα. Η άλλη όψη είναι η γήρανση με επιπτώσεις στις δαπάνες».

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα φορολογικά κίνητρα για τις οικογένειες και τα κίνητρα για τους συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικά: «Είχαν εξαιρετικό αντίκτυπο», κατέληξε.