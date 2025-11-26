ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης: Στήριξη πολύτεκνων και φορολογικά κίνητρα - Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Δημογραφικό συνολικά
Πολιτική
11:50 - 26 Νοε 2025

Μητσοτάκης: Στήριξη πολύτεκνων και φορολογικά κίνητρα - Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Δημογραφικό συνολικά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο πλαίσιο του δεύτερου ET-Forum, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε διεξοδικά στη στρατηγική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα που δίνεται στη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών.

«Μεγάλη προτεραιότητα δίνει η κυβέρνηση στη στήριξη οικογενειών με παιδιά που θα αρχίσει να υλοποιείται από την αρχή του επόμενου χρόνου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε συνολική αντιμετώπιση του Δημογραφικού», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κατανομή του δημοσιονομικού χώρου στις οικογένειες αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή με πολιτικό πρόσημο, επισημαίνοντας τη σημασία της στήριξης των πολύτεκνων στην τρέχουσα συγκυρία ακρίβειας: «Όσο αυξάνονται τα παιδιά, τόσο θα μειώνεται η φορολογία. Πρόκειται για πολιτική απόφαση υπέρ των οικογενειών με παιδιά και υπέρ των νέων. Είναι απόφαση με πολιτικό πρόσημο που συνάδει απόλυτα με το χαρακτήρα της κεντροδεξιάς που προτάσσει την οικογένεια ως κύτταρο».

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε επίσης ότι από τον Ιανουάριο οι πολύτεκνες οικογένειες θα δουν τα πρώτα οφέλη από τα πρόσθετα φορολογικά κίνητρα, τα οποία θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, υπογραμμίζοντας την συνεκτικότητα της κυβερνητικής πολιτικής.

Αναφερόμενος στο γενικότερο φαινόμενο του χαμηλού αριθμού γεννήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν πρόκειται για ελληνική ιδιαιτερότητα: «Το αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Φαίνεται επίσης να μην συνδέεται με την οικονομία και την ευημερία των χωρών αλλά με παράγοντες που πρέπει να διερευνηθούν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deil90qk3gsx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις: «Αν σήμερα ως δια μαγείας μπορούσαμε να αυξήσουμε τις γεννήσεις, τα παιδιά θα έμπαιναν στον ενεργό πληθυσμό σε 25-30 χρόνια από τώρα. Η άλλη όψη είναι η γήρανση με επιπτώσεις στις δαπάνες».

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα φορολογικά κίνητρα για τις οικογένειες και τα κίνητρα για τους συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικά: «Είχαν εξαιρετικό αντίκτυπο», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 14:07
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά
Πολιτική

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ
Πολιτική

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/06/2026 - 14:16

Φαραντούρης: Η έκθεση της Κομισιόν δεν είναι για πανηγυρισμούς - Αναδεικνύει σοβαρές στρεβλώσεις

Πολιτική
08/06/2026 - 14:14

Μίνι ανασχηματισμός με ντόμινο: Ο Κώτσηρας στη θέση του Κυρανάκη, ο Μαρκόπουλος στο ΥΠΕΘΟ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:04

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος

Πολιτική
08/06/2026 - 14:02

Επιβεβαίωση Μαρινάκη για τον «μίνι» ανασχηματισμό - Ποιος μετακινείται στο Μεταφορών

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 14:02

ΣΕΧΒ: Ανθεκτική στις πιέσεις η ελληνική χημική βιομηχανία

Περιβάλλον
08/06/2026 - 13:59

MSC Foundation & MSC Cruises: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ημέρες Ωκεανών»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 13:55

Το πιο απρόσμενο οικονομικό success story στον κόσμο είναι… η Βόρεια Κορέα

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 13:51

Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010

Ομόλογα
08/06/2026 - 13:51

Αμερικανικά ομόλογα: Άνοδος των αποδόσεων ελέω πληθωρισμού και Μέσης Ανατολής

Εμπορεύματα
08/06/2026 - 13:41

Αύξηση άνω του 4% στο πετρέλαιο λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ - Κοντά στα 97$ το Brent

Ειδήσεις
08/06/2026 - 13:14

«Μην πυροβολείτε», το μήνυμα Τραμπ σε Ισραήλ και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών

Ναυτιλία
08/06/2026 - 13:07

Τα ελληνικά λιμάνια στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου - Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΛΙΜΕ στα Ποσειδώνια 2026

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 13:02

Profile: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς έως 1 εκατ. ιδίων μετοχών

Ναυτιλία
08/06/2026 - 13:00

ΟΛΠ: Στήριξη στο έργο της HELMEPA με τη δημιουργία του νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά

Ναυτιλία
08/06/2026 - 12:59

Ερυθρά Θάλασσα: Επανεμφάνιση των Χούθι μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων Ιράν – Ισραήλ

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/06/2026 - 12:50

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 35,7% στις εξαγωγές τον Απρίλιο – Μειώθηκε κατά 25,2% το εμπορικό έλλειμμα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 12:46

Περιφέρεια Αττικής: Κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων μετά από καταγγελία για εστιατόριο στην Πεντέλη

Business Facts
08/06/2026 - 12:44

Ποιες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες ειναι ενταγμένες στη Wall Street

Πολιτική
08/06/2026 - 12:44

Παραίτηση του ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Πολιτική
08/06/2026 - 12:18

Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο στην Κρήτη: Πρέπει να εξεταστεί αν η υπόθεση αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 12:14

Jumbo: «Αντέχουν» οι πωλήσεις με άνοδο 4% στο πεντάμηνο παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/06/2026 - 12:05

INTERLIFE: Μέρισμα €0,25 ανά μετοχή και επανεκλογή ΔΣ έως το 2031

Οικονομία
08/06/2026 - 12:04

Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 12:01

Η IDE υποδέχτηκε την Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 12:00

Τα σενάρια του ανασχηματισμού και η καλλιέργεια εντυπώσεων

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 11:59

Motor Oil: Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών έως €400 εκατ. με λήξη το 2031

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 11:53

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων οι ευρωαγορές λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/06/2026 - 11:41

Νέος Export Manager στη ΔΩΡΙΚΗ ο Βασίλης Καπλανίδης

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/06/2026 - 11:41

Super Markets: Στο 3% ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025 - Ποια αλυσίδα είναι πρώτη σε τζίρο

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 11:37

Πλαστικά Θράκης: Διανομή μερίσματος €0,16 ανά μετοχή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ