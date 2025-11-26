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Κακλαμάνης: Στην εθνική προσπάθεια για το δημογραφικό δεν περισσεύει κανείς
Πολιτική
13:16 - 26 Νοε 2025

Κακλαμάνης: Στην εθνική προσπάθεια για το δημογραφικό δεν περισσεύει κανείς

Reporter.gr Newsroom
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Την έντονη ανησυχία του για το δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα, «τόσο που μας θέτουν εύλογα σε συναγερμό», εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων  κ. Νικήτας Κακλαμάνης, κατά τον χαιρετισμό του στο forum της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» με θέμα «Το δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: οικογένεια, οικονομία και σύγχρονος τρόπος ζωής», που πραγματοποιείται στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο Πρόεδρος της Βουλής εξήγγειλε την επανασύσταση της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για το Δημογραφικό προκειμένου, όπως είπε, «τα κόμματα του Κοινοβουλίου να καταλήξουν σε ένα τελικό συμπέρασμα για το σοβαρότατο αυτό ζήτημα το οποίο ν’ αποτελέσει οδηγό για όλες τις επόμενες κυβερνήσεις»

Ο κ. N. Κακλαμάνης αναφέρθηκε στα επίσημα στοιχεία «που μαρτυρούν μία άβολη αλήθεια για τον ελληνικό πληθυσμό». Όπως είπε, «από τα 11,2 εκατομμύρια του 2005, φτάσαμε στα 10,4 το 2020 και, συνεχίζοντας πτωτικά, οι εκτιμήσεις για το 2050 κάνουν λόγο για 9,03, για να φτάσουν πιθανώς στο τέλος τού αιώνα στα 6,3 εκατομμύρια πληθυσμού». Είναι ένα σενάριο «εξόχως δυστοπικό, αλλά υπαρκτό ως ενδεχόμενο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Βουλής.

Σημείωσε δε πως «οι παράγοντες που συντείνουν στη δυσμενή αυτή εξέλιξη, δεν αφορούν μόνο στα φτωχά ποσοστά γεννήσεων, που μας δίνουν έναν εξαιρετικά χαμηλό δείκτη γονιμότητας στο 1,3. Μαζί τους υπολογίζεται τόσο η γήρανση του πληθυσμού, όσο και τα οικονομικά δεδομένα που αποτρέπουν από τη δημιουργία οικογένειας ή οδηγούν σε μεταναστευτικές εκροές».

Ο Πρόεδρος της Βουλής, αφού επισήμανε ότι οι δυσμενείς αυτές μεταβολές δεν είναι αμιγώς εθνικό ζήτημα, καθώς «σε ολόκληρη τη γηραιά ήπειρο παρατηρούνται ανάλογα φαινόμενα», υπογράμμισε ότι «το Δημογραφικό παραμένει ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα που απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση σε βάθος δεκαετιών, ώστε να φέρει αποτελέσματα στο απώτερο μέλλον».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων και οικονομικών μέτρων για την ανακούφιση της μεσαίας τάξης και των οικογενειών τους, που εκπονεί η ελληνική πολιτεία, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φλέγοντος δημογραφικού ζητήματος.

Πρόκειται για «μια γενναία κίνηση με συνολικές παροχές της τάξεως του 1,76 δισ. ευρώ, που θα δώσει την απαραίτητη ανάσα και το κίνητρο για να πάει η Ελλάδα μπροστά» είπε.

Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, προέβλεψε πως «ένα “baby boom”, σαν αυτό που παρατηρήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πιθανότατα δε θα ξανασυμβεί ποτέ στην Ελλάδα». Ωστόσο, αναφερόμενος στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, πρόσθεσε πως «με τις κατάλληλες κινήσεις μπορούμε να αναχαιτίσουμε τη δική μας πτωτική τάση μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Και αυτό από μόνο του είναι μια πολύτιμη πράξη ευθύνης και σεβασμού προς τις επόμενες γενιές». Και συμπλήρωσε με έμφαση: «Από την εθνική αυτή προσπάθεια κανείς δεν περισσεύει».

Ο Πρόεδρος της Βουλής έκλεισε τον χαιρετισμό του με μία συμβολική απόδοση των γνωστών στίχων του μεγάλου δημιουργού, Λευτέρη Παπαδόπουλου, λέγοντας: «Το παιδί που έχουμε στο νου μας. Το παιδί που αν το υπερασπιστούμε υπάρχει ελπίδα».

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