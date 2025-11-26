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ΣΥΡΙΖΑ για το επίδομα συνταξιούχων: Ο εμπαιγμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη προκαλεί δίκαιη οργή
Πολιτική
14:49 - 26 Νοε 2025

ΣΥΡΙΖΑ για το επίδομα συνταξιούχων: Ο εμπαιγμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη προκαλεί δίκαιη οργή

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καθώς σημειώνει ότι το επίδομα των 250 ευρώ προς τους συνταξιούχους, το οποίο χαρακτηρίζει ως «εμπαιγμό», «προκαλεί δίκαιη οργή στους απόμαχους της εργασίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσθέτει ότι «πρόσφατα κατέθεσε ολοκληρωμένη και πλήρως κοστολογημένη πρόταση νόμου για τις συντάξεις, θέτοντας ως βασικούς άξονες την επαναφορά της 13ης σύνταξης, την πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς».

«Οι συνταξιούχοι δεν έχουν ανάγκη από ελεημοσύνες και δωράκια. Διεκδικούν αξιοπρεπή βίο αλλά και τους κόπους από την εργασία τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Ο εμπαιγμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη προς τους συνταξιούχους με το επίδομα των 250 ευρώ προκαλεί δίκαιη οργή στους απόμαχους της εργασίας. Όλοι και όλες θυμούνται πως το 2019 ο σημερινός πρωθυπουργός, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ψήφισε την επαναφορά ολόκληρης της 13ης σύνταξης (ν. 4611/2019) που αποφάσισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να καταβάλλεται κάθε Μάιο. Ένα χρόνο μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάργησε τη συγκεκριμένη διάταξη. Τι σημαίνει αυτό για τους συνταξιούχους; Κατάργησε από το 2020 και εφεξής 1,1δισ. ευρώ x 6 χρόνια = 6,6 δισ. ευρώ στο σύνολο. Πόσα δίνει η κυβέρνηση σήμερα με το επίδομα των 250 ευρώ; 350 εκατομμύρια ευρώ.

Κι όλα αυτά τη στιγμή που τα επίσημα στοιχεία από το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό δείχνουν πως υπάρχει η δυνατότητα καταβολής της 13ης σύνταξης. Άλλωστε, τα υπερπλεονάσματα σπάνε ρεκόρ, όπως άλλωστε και τα υπερκέρδη των τραπεζών, των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και των εταιρειών πετρελαιοειδών. Και σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, για το επίδομα αυτό θεσπίζει και εισοδηματικά κριτήρια, αποκλείοντας έτσι χιλιάδες δικαιούχους που δεν ανήκουν στην κατηγορία των χαμηλοσυνταξιούχων. Ο κ .Μητσοτάκης αποκλείει συνειδητά τη μεσαία τάξη των συνταξιούχων, αλλά ακόμα και χαμηλοσυνταξιούχους που με κόπους προσπάθησαν και δημιουργήσαν μια περιουσία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε πρόσφατα ολοκληρωμένη και πλήρως κοστολογημένη πρόταση νόμου για τις συντάξεις, θέτοντας ως βασικούς άξονες την επαναφορά της 13ης σύνταξης, την πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν ανάγκη από ελεημοσύνες και δωράκια. Διεκδικούν αξιοπρεπή βίο αλλά και τους κόπους από την εργασία τους».

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 15:01
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