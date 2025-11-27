Κατρίνης: Αδύναμη η κυβέρνηση να πατάξει την αισχροκέρδεια, ενώ τα καρτέλ θησαυρίζουν

Σφοδρή κριτική στην αδυναμία της κυβέρνησης να προστατεύσει τον καταναλωτή απέναντι στην αισχροκέρδεια, άσκησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία Αρχής Καταναλωτή.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η Αρχή που δημιουργεί είναι θεσμικά αδύναμη, σε σχέση με αυτή που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, και χωρίς ανεξαρτησία, επισημαίνοντας ότι «αδύναμη Αρχή Καταναλωτή σημαίνει αδύναμος πολίτης».

Όπως ανέφερε, όλα τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από ένα παρατεταμένο κύμα ακρίβειας, με τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση και τραπεζικές προμήθειες να επιβαρύνουν δραματικά το διαθέσιμο εισόδημα, ενώ «οι πολίτες είδαν το κόστος ζωής να αυξάνεται πολύ ταχύτερα από τους μισθούς και τις συντάξεις».

Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ισχυρό και αξιόπιστο πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή, καθώς «οι αρμόδιες υπηρεσίες αποδυναμώθηκαν, οι έλεγχοι περιορίστηκαν και η εποπτική παρουσία στην αγορά υποχώρησε». Αντίθετα, υπενθύμισε ότι στα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή είχε αποκτήσει πραγματική παρουσία στην αγορά, αποδεικνύοντας πως «όταν υπάρχει πολιτική βούληση, η προστασία του καταναλωτή μπορεί να είναι και πραγματική και αποτελεσματική».

Αναφερόμενος στην πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ από τον Δεκέμβριο του 2022 για τη δημιουργία ισχυρής Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, ο Μιχάλης Κατρίνης κατήγγειλε ότι «η κυβέρνηση δεν δέχτηκε ποτέ να τη συζητήσει», θέτοντας το ερώτημα «πόσες ανατιμήσεις, πόσες αυθαίρετες χρεώσεις και πόσες καταχρηστικές πρακτικές θα είχαν αποτραπεί» αν είχε υιοθετηθεί τότε, όταν τότε ο πληθωρισμός τροφίμων βρισκόταν στο 15,5%, αντί για σήμερα που βρίσκεται στο 2,8%.

Για το κυβερνητικό νομοσχέδιο υπογράμμισε ότι «δεν συγκροτεί μια ισχυρή Αρχή», αλλά περιορίζεται σε αναδιάταξη υπηρεσιών, ενώ εντάσσει σε αυτή και το Συνήγορο του Καταναλωτή, με αποτέλεσμα ο ίδιος φορέας να πρέπει και να επιβάλλει κυρώσεις και να λειτουργεί ως ουδέτερος διαμεσολαβητής. Έθεσε επίσης ζήτημα ανεξαρτησίας, σημειώνοντας πως 4 από τα 5 μέλη της θα επιλέγονται από τον υπουργό. Τόνισε ακόμη ότι πρόκειται για μια Αρχή «που απλώς καταγράφει προβλήματα αντί να προλαμβάνει, να παρεμβαίνει και να διορθώνει», ενώ χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη την απουσία ουσιαστικού ρόλου για τις ενώσεις καταναλωτών.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να στηρίξει ένα νομοσχέδιο που «δεν απαντά στην αγωνία του πολίτη που μετρά κάθε ευρώ στο σούπερ μάρκετ, στον λογαριασμό ρεύματος και στο ενοίκιο», υπογραμμίζοντας ότι την πραγματική προστασία θα την κάνει πράξη το ΠΑΣΟΚ εάν οι πολίτες του εμπιστευθούν τη διακυβέρνηση.