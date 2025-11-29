Χρηστίδης: Ποιος είναι «ο κουμπάρος ο Κυριάκος» εάν δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης;

«Ποιος είναι ο κουμπάρος ο Κυριάκος; Εάν δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης, να βγει να μας πει ποιον εννοεί ο Γιώργος Ξυλούρης ότι είναι “ο κουμπάρος σου ο Κυριάκος”», ανέφερε - διερωτώμενος - ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής το Σάββατο (29/11).

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο MEGA:

«Δεν επικαλούμαστε μόνο το δημοσίευμα, στο οποίο αποδεικνύεται ότι ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού έχει παντρέψει τον αδερφό του κ. Ξυλούρη που εμπλέκεται στα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Eπικαλούμαστε τους διαλόγους που βρίσκονται μέσα στη δικογραφία όπου ο Γιώργος Ξυλούρης μιλάει με τον αδερφό του, τον οποίο είχε παντρέψει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και του λέει “μην φύγεις από την Αθήνα. Περίμενε να πας να συναντήσεις αύριο τον κουμπάρο σου τον Κυριάκο”», σχολίασε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για “διαβολικές συμπτώσεις”, λέγοντας ότι «αυτές οι κουμπαριές στη Νέα Δημοκρατία και αυτού του είδους οι αλληλεπιδράσεις καθιστούν κάποιους ανθρώπους πάρα πολύ τυχερούς γιατί ταυτόχρονα πλουτίζουν και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και από λαχεία.

Εσείς αν κερδίσετε το φλουρί την Πρωτοχρονιά, θα το θυμάστε όλη τη χρονιά. Εδώ έχουμε δύο μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή που έχουν κερδίσει 2-3 φορές λαχεία την ίδια χρονιά και δεν θυμούνται ούτε τα ποσά, ούτε τι λαχεία ήταν αυτά».

Τόνισε ότι είναι απαραίτητο να προσέλθει για κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή ο κ. Ξυλούρης «για να μάθει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς συνέβαινε».

Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι με τις επιλογές της, αυτή τη στιγμή, ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε καθεστώς μνημονίου.

«Εμείς θέλουμε οι Έλληνες αγρότες, οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, οι Έλληνες συνταξιούχοι, οι Έλληνες εργαζόμενοι να αντιληφθούν ότι εδώ υπήρχε μια οργανωμένη συμμορία, μια εγκληματική οργάνωση, όπως την περιγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία κινούταν με ένα συγκεκριμένο μοτίβο, είτε στην Κοζάνη είτε στην Κρήτη, για να κάνει αυτή τη δουλειά. Και μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Έχουμε φτάσει τέλος Νοεμβρίου και οι πληρωμές δεν έχουν γίνει όπως έχουν γίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες», κατέληξε.

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