Τσουκαλάς για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση είναι η γενεσιουργός αιτία των παθογενειών

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, κος Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε σήμερα (1/12) αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και για τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται ανοιχτά στο πλευρό των αγροτών, καταδικάζοντας την αντιμετώπιση που τους επιφυλάσσεται από την κυβέρνηση.

«Είμαστε η μόνη χώρα που αντί να καταβληθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης καταβλήθηκε μόνο το 44%», σημείωσε και πρόσθεσε: «αυτό γίνεται γιατί είχαμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν δεν το είχαμε, δεν θα είχαμε το πρόβλημα αυτό. Άρα η κυβέρνηση είναι υπαίτια γιατί άφησε πάρα πολλά χρόνια άλυτο αυτό το μεγάλο ζήτημα- ενώ η αντιπολίτευση φώναζε- και μάλιστα το υπέθαλπε σε ένα βαθμό».

Ερωτηθείς αν το ΠΑΣΟΚ στηρίζει το κλείσιμο των εθνικών οδών, των αεροδρομίων και των λιμανιών από τους αγρότες ο κ. Τσουκαλάς απάντησε ότι δεν είναι ο ρόλος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να πει πώς θα γίνουν οι κινητοποιήσεις, συμπληρώνοντας: «προφανώς θέλουμε αυτές οι κινητοποιήσεις να μην δημιουργούν ζητήματα στο γενικότερο συμφέρον όμως το ότι οι αγρότες επιλέγουν αυτού του είδους τα μέσα τα επιλέγουν γιατί τους έφερε η κυβέρνηση σε αυτό το σημείο».

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στον κ. Τσιάρα -«ο οποίος προφανώς έχει αποτύχει»-, αλλά στην ευρύτερη κυβερνητική στρατηγική την οποία χαρακτήρισε ως «ταυτισμένη με τις παθογένειες, αλλά και γενεσιουργό αιτία των παθογενειών».

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις και τη στάση του ΠΑΣΟΚ σε ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση αντιλαμβάνεται ως πολιτικό της αντίπαλο αποκλειστικά τη Νέα Δημοκρατία:

«Το ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει ότι ο αγώνας είναι μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ, στη Δεξιά και στη συντήρηση. Για ποιο λόγο να έχουμε διμέτωπο με ένα κόμμα που δεν υπάρχει και δεν ξέρουμε καν τι στίγμα έχει; Ο αντίπαλός μας είναι η ΝΔ, είμαστε ο βασικός ιδεολογικός αντίπαλος της ΝΔ και οι μόνοι που φαίνεται πως μπορούν να απαλλάξουν τη χώρα από τη ΝΔ».

Ερωτηθείς με ποιον θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση που βγει πρώτο κόμμα, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «εμείς αν είμαστε πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο θα συνεργαστούμε με όποιο κόμμα συμφωνεί με το πρόγραμμά μας», διευκρινίζοντας παρ' όλα αυτά, ότι είναι διαφορετικό πράγμα ο διάλογος από την εκλογική συμπόρευση.