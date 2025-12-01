Πρόεδρος Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας: Μπορεί να κάνουμε Χριστούγεννα όλοι μαζί στην Αθήνα φέτος, με τα τρακτέρ στολισμένα

Ο πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, κος Ρίζος Μαρούδας, έδωσε σήμερα (1/12) το κλίμα από το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, προαναγγέλλοντας τα επόμενα βήματα των αγροτών και ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό Παραπολιτικά ο κ. Μαρούδας μετέφερε την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις αγροτικές κινητοποιήσεις, καταδικάζοντας έντονα την καταστολή που δέχθηκαν χθες οι αγρότες από τις αστυνομικές δυνάμεις.

«Γίνεται χαμός, πάρα πολλά τρακτέρ, πολύ οργή και αγανάκτηση και πάρα πολύ κρατική καταστολή. Χθες έπεσε άγριο ξύλο με χημικά, με κρότου λάμψης, με δακρυγόνα, με συλλήψεις. Σήμερα το πρωί έχουμε συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια γιατί δύο συνάδελφοί μας θα πάνε αυτόφωρο, την ίδια ώρα που ο Φραπές «έφτυσε» ολόκληρη Εξεταστική Επιτροπή και η κυβέρνηση δεν είχε την αξιοπρέπεια να τον καλέσει και να του κάνει βίαιη προσαγωγή για να απολογηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των αγροτικών συλλόγων Λάρισας και συμπλήρωσε:

«Μπήκαμε από παράδρομους στην εθνική οδό και τους αναγκάσαμε με τη δύναμη των τρακτέρ και την αποφασιστικότητά μας να υποχωρήσουν και να στήσουμε ένα τεράστιο μπλόκο στη Νίκαια, όπως τεράστιο είναι το μπλόκο και την Ε65 και σήμερα θα βγουν και σε άλλα σημεία της χώρας και μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλη η Ελλάδα θα γεμίσει μπλόκα και τρακτέρ», επεσήμανε χαρακτηριστικά προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, ο κ. Μαρούδας σημείωσε ότι στα πλαίσια της συγκεκριμένης κλιμάκωσης οι αγρότες έχουν συμπεριλάβει στον προγραμματισμό τους και παρεμβάσεις σε λιμάνια της χώρας, αλλά και περαιτέρω μορφές πίεσης προς την κυβέρνηση προκειμένου να βρει λύσεις στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων.

Κλείνοντας, σχετικά με την εορταστική περίοδο και το μέλλον των κινητοποιήσεων επεσήμανε ότι «μπορεί να κάνουμε Χριστούγεννα όλοι μαζί στην Αθήνα φέτος μαζί με τα τρακτέρ στολισμένα», τονίζοντας ότι η ευθύνη για την ταλαιπωρία όλων από το κλείσιμο των δρόμων βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση και τις αποφάσεις που έχει λάβει.