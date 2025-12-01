ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένα κατά 4,7% τα έσοδα για την κοινωνική προστασία το 2023

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τη Δευτέρα (1/12) στοιχεία αναφορικά με τις δαπάνες και τα έσοδα κοινωνικής προστασίας για το έτος 2023, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS-European System of Integrated Social Protection Statistics-Core System). Το ESSPROS αποτελεί ένα μεθοδολογικό πλαίσιο με βάση κοινά πρότυπα, ορισμούς,ταξινομήσεις και κανόνες λογιστικής που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση συγκρίσιμων στατιστικών εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας καταγράφονται και παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και αναλυτικά, ανά λειτουργία, σύμφωνα με τον Κανονισμό 458/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ο οποίος διέπει την έρευνα ESSPROS.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της έρευνας, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας κατανέμονται στις εξής οκτώ(8) λειτουργίες: ασθένεια, αναπηρία, γήρας, επιζώντες/χηρεία, οικογένεια/τέκνα, ανεργία, στέγαση και κοινωνικός αποκλεισμός. Συνολικά, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας για το έτος 2023 ανήλθαν σε 52.372,59 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με το 2022. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών αφορά σε δαπάνες για παροχές γήρατος, οι οποίες για το έτος 2023 αποτελούσαν το 52,2% των συνολικών δαπανών κοινωνικής προστασίας και παρουσίασαν αύξηση 6,4% σε σχέση με το 2022. Ακολουθούν, κατά φθίνουσα σειρά, οι δαπάνες για παροχές ασθένειας, οι οποίες για το έτος 2023 αποτελούσαν το 23,1% των συνολικών δαπανών, αυξημένες κατά 6,3% σε σχέση με το 2022 και οι δαπάνες για παροχές σε επιζώντες/χηρεία, οι οποίες αποτελούσαν το 10,1%, αυξημένες κατά 7,3% σε σχέση με το 2022.

Το 2023 τα έσοδα για την κοινωνική προστασία ανήλθαν σε 55.446,35 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,7% σε σχέση με το 2022. Για το 2023, το 47,32% των εσόδων προήλθε από ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών και ασφαλισμένων) ενώ το 46,67% προήλθε από συνεισφορές του Κράτους. Επιπλέον των ποσοτικών στοιχείων εσόδων και δαπανών κοινωνικής προστασίας το ESSPROS καταγράφει και τον αριθμό δικαιούχων σύνταξης. Για το έτος 2023 ο συνολικός αριθμός δικαιούχων κύριας σύνταξης, χωρίς διπλή καταγραφή (δηλαδή καταμετρώντας μία μόνο φορά δικαιούχους με πολλαπλές συντάξεις), ανήλθε σε 2.447.543 άτομα έναντι 2.431.715 το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση 0,7%.