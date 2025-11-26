Τα λαχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Όποιος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να μην έχει παρατηρήσει πως οι μάρτυρες – στις περισσότερες περιπτώσεις – έχουν σημαντικά κενά μνήμης.

Ο μηχανισμός της απώθησης λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά που οι ερωτηθέντες συχνά δεν θυμούνται με ποιους είχαν επαφές, με ποιους τηρούσαν φιλικές ή επαγγελματικές σχέσεις, το ύψος των ποσών που έλαβαν, τον λόγο για τον οποίο τα έλαβαν και πολλά ακόμη, που σχετίζονται περισσότερο ή λιγότερο με την υπόθεση των επιδοτήσεων.

Ένα από αυτά – που ενδεχομένως έχει κάποιο ενδιαφέρον – είναι και τα… λαχεία.

Φαίνεται πως οι παραγωγοί έχουν τύχη βουνό!

Βέβαια, όχι όλοι οι παραγωγοί, αφού υπάρχουν κι εκείνοι που, εξαιτίας του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν χάσει κι αυτά που δικαιούνται, με άγνωστο το πότε θα τα πάρουν.

Όμως, όλως τυχαίως δύο από τους μάρτυρες που προσήλθαν στην Εξεταστική ήταν μεταξύ των τυχερών.

Μετά τον κ. Ανδρεά Στρατάκη («Χασάπης»), η κόρη του οποίου είχε κερδίσει τρεις φορές το λαχείο, αποκαλύφθηκε την Τετάρτη (26/11) πως και ο σύντροφος της κας Πόπης Σεμερτζίδου («Φεράρι») έχει σταθεί το ίδιο τυχερός. Και μάλιστα όχι μόνο μία φορά.

Βέβαια, όπως ο κ. Στρατάκης, έτσι κι η κα Σεμερτζίδου δεν μπορούσε να θυμηθεί πότε είχε συμβεί κάτι τέτοιο και ποιο ήταν το ακριβές ποσό. Άλλωστε, όπως είπε: «Αν μου είπε [σ.σ. ο σύντροφός της] πριν από δύο χρόνια ότι κέρδισε δύο-τρία χιλιάρικα, πού να το θυμάμαι;», συμπληρώνοντας ότι αν ήταν κανένα ποσό αξιώσεων μπορεί και να το θυμόταν.

Κι αυτό, όμως, «παίζεται»… αφού, όπως σημείωσε χαμογελώντας: «Δεν είμαι μαζί του για τα λεφτά, δεν δίνω και πολλή σημασία στα λεφτά».

Ευτυχώς, πάντως, διευκρίνισε ότι δεν είχαν πιάσει και το τζακ ποτ, αλλά μιλάμε για μερικά ψωροχιλιάρικα…