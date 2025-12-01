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Και οι δύο ήταν ατρόμητοι
Ανεμοδείκτης
14:28 - 01 Δεκ 2025

Και οι δύο ήταν ατρόμητοι

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
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Ατρόμητος, αλλά και κάπως απειλητικός εμφανίστηκε ο Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές»), σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεόρασης του Open, δηλώνοντας εν πολλοίς πως όχι μόνο δεν φοβάται την Εξεταστική, αλλά στην πραγματικότητα ο ίδιος είναι που θα σκορπίσει τον φόβο και τον τρόμο.  

Εντάξει, αλλά τότε τι μας ταλαιπωρεί απ’ τις 20 Νοέμβρη; Έπρεπε να μπει ο Δεκέμβριος, για να νιώσει το κλίμα των εορτών και να το πάρει απόφαση να εμφανιστεί; Ή – μίας και το μάρκετινγκ έχει γενικώς την τιμητική του τώρα τελευταία – είπε να μας κρατήσει λίγο στην αναμονή, για να χτυπήσει η αγωνία μας κόκκινο;

Όλως τυχαίως η αλλαγή στάσης του «Φραπέ» συνέπεσε με την στροφή του Μαξίμου, αλλά λογικά μιλάμε για δύο καθαρά συγκυριακά γεγονότα…

«Να κληθεί εκ νέου άμεσα για να μας καταθέσει και εκείνος τι γνωρίζει για το σύστημα ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ», είχε πει πριν από μερικές ημέρες ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική, Μακάριος Λαζαρίδης, δηλώνοντας πως η πλειοψηφία επιφυλάσσεται να συναινέσει ακόμη και στη βίαιη προσαγωγή του αν χρειαστεί.

Ευτυχώς, ο κ. Ξυλούρης έχει πια διάθεση συνεργασίας και θα γλυτώσουμε τις βαιότητες...

Έχει, πάντως, το ενδιαφέρον του και ο λόγος για τον οποίο – κατά τη δήλωση του κ. Λαζαρίδη – αποφασίστηκε τελικά να κληθεί εκ νέου ο μάρτυρας…

Εν τω μεταξύ, σε άλλα νέα (όχι και πολύ… άλλα, δηλαδή), ο Ανδρέας Στρατάκης («Χασάπης») ρίχνει προειδοποιητικές «βολές» κατά πάντων, απειλώντας να ακολουθήσει τη νομική οδό εάν εξωθηθεί στα άκρα.

«Όποιος από δω και πέρα συνεχίζει να λέει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και να δείχνει εμένα και την οικογένειά μου, θα με βρει απέναντί του στη Δικαιοσύνη. Θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη», διεμήνυσε, αναφερόμενος στα «υπονοούμενα που διατυπώνονται από πολλούς» σχετικά με την οικογενειακή τους τύχη στις λαχειοφόρους αγορές.

Βάζει, δε, τα πράγματα στη θέση τους, ξεκαθαρίζοντας (κάτι που παρεμπιπτόντως παρέλειψε να κάνει στην Εξεταστική) πως: «Πρόσωπο της οικογένειάς μου, κέρδισε μια φορά και συγκεκριμένα το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, την Πρωτοχρονιά του 2017. Ήταν περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο του 2017. Όλα νόμιμα και με τους φόρους που αναλογούν».

Άντε, μέρες που ’ναι, και στα δικά μας…

Τελευταία τροποποίηση στις 01/12/2025 - 14:53
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