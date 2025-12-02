Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «επιβίωση ή ζωή με προοπτική»

Σε εκδήλωση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Λεκανοπέδιο παρευρέθηκε και μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, την Τρίτη (2/12), κάνοντας λόγο για την ανάγκη να προταθούν λύσεις τεκμηριωμένα και με αίσθημα ευθύνης, λύσεις που σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις έχουν φέρει αποτελέσματα· κάτι που, όπως τόνισε, κάνει το ΠΑΣΟΚ. Ανέφερε, μάλιστα, χαρακτηριστικά ότι το δίλημμα που προβάλλεται από το κυβερνών κόμμα, περί σταθερότητας ή χάους, δεν υφίσταται στην πραγματικότητα, αφού το πραγματικό δίλημμα είναι «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα».

«Εμείς, με αυτόν τον τρόπο βρισκόμαστε μέσα στην κοινωνία. Δίπλα στον πολίτη. Και αφουγκραζόμαστε τις πραγματικές του ανάγκες. Με ρεαλιστικές λύσεις για μια ποιοτική ζωή, για μια ποιοτική καθημερινότητα», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και προσέθεσε:

«Αυτό, άλλωστε, ήταν και η παρουσίαση του προγράμματός μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα πρόγραμμα για όλα, συγκεκριμένο, προοδευτικό, τεκμηριωμένο, κοστολογημένο.Για να φύγουμε και από τον λαϊκισμό που πληρώσαμε ακριβά και από τον διχασμό που πληρώσαμε ακριβά. Διότι αυτό το κόμμα έχει μια πορεία συνέπειας, ευθύνης και προόδου και για αυτό διεκδικεί από τον ελληνικό λαό τη στήριξή του στις επόμενες εθνικές εκλογές.»

Υπογράμμισε, δε, ότι στο ΠΑΣΟΚ «αγωνιζόμαστε για “μια Ελλάδα για Όλους”», δίχως την εργαλειοποίηση της κοινωνικής αντίδρασης «στον βωμό των πολιτικών παιχνιδιών», αλλά προτείνοντας λύσεις. Εν προκειμένω ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφερόταν κατά βάση στους αγρότες, οι οποίοι εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους και τόνισε:

«Κλείνουν τους δρόμους γιατί τους κλείνουν το σπίτι και τους οδηγούν να αλλάξουν επάγγελμα. Και εμείς στεκόμαστε στο πλευρό τους. Γιατί χρειάζονται λύσεις, χρειάζονται περιφερειακή ανάπτυξη, χρειάζονται χαμηλό κόστος παραγωγής. Δεν εργαλειοποιούμε την κοινωνική αντίδραση στο βωμό των πολιτικών παιχνιδιών, αλλά προτείνουμε λύσεις για να δουν αυτοί οι άνθρωποι μέλλον και προοπτική. Για να μείνουν τα παιδιά τους εκεί, να κάνουν οικογένειες και να έχουμε μία βιώσιμη πολιτική και για την παραγωγική βάση και για το δημογραφικό της χώρας.»

Δεν παρέλειψε, ακόμη, να αναφερθεί στο «δίλημμα» που, όπως υπογράμμισε, έχει κατασκευάσει η ΝΔ: «σταθερότητα ή χάος», κάνοντας λόγο για διχασμό και ενίσχυση της πόλωσης, αντί να επιλέγεται η συζήτηση που θα μπορούσε να φέρει λύσεις.

Από την άλλη, υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ εγγυάται «την ελπίδα με λύσεις», εγγυάται «μία αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική επιλογή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».

Μιλώντας, λοιπόν, για το κυκλοφοριακό, ο κ. Ανδρουλάκης περιέγραψε την κατάσταση που βιώνουμε ως «τραγική», τονίζοντας πως «η ζωή στην Αθήνα έχει φτάσει στο απροχώρητο».

«Είναι σύμπτωμα της σημερινής κατάστασης ότι δεν επενδύει η κυβέρνηση στη βιωσιμότητα, με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της.

Από τη μία, αμέτρητα αυτοκίνητα, -ένας γηρασμένος «στόλος»-, ακινητοποιημένα για ώρες στις κεντρικές λεωφόρους της Αττικής, ώρες που χάνονται, χώροι στάθμευσης που δεν επαρκούν.

Η αναζήτηση θέσης στάθμευσης έχει μετατραπεί σε προσωπική περιπέτεια για κάθε πολίτη καθημερινά.

Το είπαν και οι συνάδελφοι βουλευτές. Ο μέσος οδηγός χάνει στον δρόμο 100 ώρες τον χρόνο, ενώ υπολογίζεται ότι το κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα κοστίζει στην εθνική μας οικονομία από 80 έως 90 εκατομμύρια ευρώ.», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, πριν αναφερθεί σε μία σειρά από κρίσιμα έργα που παρατηρεί ότι καθυστερούν «δραματικά».

Ένα εξ αυτών, στο οποίο αναφέρθηκε περισσότερο, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά. Σε αυτό το έργο, η «προχειρότητα του Υπουργείου Υποδομών μας έχει οδηγήσει στην κανονικοποίηση του μοντέλου ΒΟΑΚ», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όσο για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ιδιαίτερη μνεία στο «μεγάλο ζήτημα του Κηφισού» και τις παρεμβάσεις που προτείνει για την αντιμετώπισή του· στην ανάγκη αναβάθμισης κομβικών ανισόπεδων κόμβων, όπως της Μεταμόρφωσης, της Αχαρνών, κλπ.· στην ανάγκη άμεσης εκκίνησης της ωρίμανσης κρίσιμων έργων υποδομών· στην ανάγκη συντονισμού των φωτεινών σηματοδοτών του Λεκανοπεδίου, κ.ά.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Φίλες και φίλοι,

Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όσους πήραν την πρωτοβουλία για αυτήν την πολύ σημαντική εκδήλωση, που ενδιαφέρει κάθε κάτοικο του λεκανοπεδίου.

Θέλω να ευχαριστήσω τον αρμόδιο τομεάρχη στη Βουλή, τον Τάσο Νικολαΐδη. Τον τομεάρχη στο κόμμα, τον καθηγητή κ. Ηλιού. Τον αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον Νίκο Μήλη. Και όλους τους ανθρώπους που έβαλαν σήμερα στον δημόσιο διάλογο ένα ζήτημα που πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε. Να βάλουμε τα δεδομένα, διότι, εάν δεν μπουν τα θεμέλια μίας ουσιαστικής συζήτησης που θα οδηγήσει σε προτεραιοποίηση των λύσεων, δυστυχώς, θα περιμένουμε τα μεγάλα έργα του ΠΑΣΟΚ που έγιναν πριν είκοσι χρόνια, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», η Αττική Οδός και το μετρό να είναι η λύση στα προβλήματα μετά από δύο δεκαετίες. Κάτι το οποίο, βέβαια, δεν μπορεί να συμβεί.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους.

Πραγματικά σήμερα με τα όσα είπαν γίνεται ένα γενναίο βήμα αναβάθμισης του δημόσιου διαλόγου στο μεγάλο ζήτημα του κυκλοφοριακού στο λεκανοπέδιο.

Το ΠΑΣΟΚ, όμως, δεν βάζει τα θέματα έτσι απλά προς συζήτηση. Προσπαθεί πάντα τεκμηριωμένα, με αίσθημα ευθύνης, να προτείνει λύσεις υπαρκτές. Λύσεις που σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις έχουν φέρει αποτελέσματα.

Εμείς, με αυτόν τον τρόπο βρισκόμαστε μέσα στην κοινωνία. Δίπλα στον πολίτη. Και αφουγκραζόμαστε τις πραγματικές του ανάγκες. Με ρεαλιστικές λύσεις για μια ποιοτική ζωή, για μια ποιοτική καθημερινότητα.

Αυτό, άλλωστε, ήταν και η παρουσίαση του προγράμματός μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα πρόγραμμα για όλα, συγκεκριμένο, προοδευτικό, τεκμηριωμένο, κοστολογημένο.Για να φύγουμε και από τον λαϊκισμό που πληρώσαμε ακριβά και από τον διχασμό που πληρώσαμε ακριβά. Διότι αυτό το κόμμα έχει μια πορεία συνέπειας, ευθύνης και προόδου και για αυτό διεκδικεί από τον ελληνικό λαό τη στήριξή του στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Αγωνιζόμαστε για μια «Ελλάδα για Όλους». Στο πλευρό του συνταξιούχου που σκέφτεται δυο και τρεις φορές τι θα αγοράσει στο σούπερ μάρκετ, του φοιτητή που σκέφτεται τις δυσκολίες να βρει ένα σπίτι με ενοίκιο αξιοπρέπειας, του αγρότη που βλέπει το κόστος παραγωγής να έχει απογειωθεί και που σήμερα αντιδρά. Λένε τα «παπαγαλάκια» της Νέας Δημοκρατίας: «μα, θα κλείσετε τους δρόμους;». Κλείνουν τους δρόμους γιατί τους κλείνουν το σπίτι και τους οδηγούν να αλλάξουν επάγγελμα. Και εμείς στεκόμαστε στο πλευρό τους. Γιατί χρειάζονται λύσεις, χρειάζονται περιφερειακή ανάπτυξη, χρειάζονται χαμηλό κόστος παραγωγής. Δεν εργαλειοποιούμε την κοινωνική αντίδραση στο βωμό των πολιτικών παιχνιδιών, αλλά προτείνουμε λύσεις για να δουν αυτοί οι άνθρωποι μέλλον και προοπτική. Για να μείνουν τα παιδιά τους εκεί, να κάνουν οικογένειες και να έχουμε μία βιώσιμη πολιτική και για την παραγωγική βάση και για το δημογραφικό της χώρας.

Αλλά και σε αυτό το κορυφαίο ζήτημα, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει την πόλωση, το διχασμό και όχι τη συζήτηση για να έρθουν λύσεις, όπως, άλλωστε, συνέβη και στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κόστους παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων τους.

Στεκόμαστε δίπλα στον εργαζόμενο. Στον εργαζόμενο σε όλη τη χώρα, στον εργαζόμενο στο λεκανοπέδιο, που ασφυκτιά εγκλωβισμένος καθημερινά στην κίνηση.

Μέσα σε όλα αυτά τα ζητήματα, υπάρχουν αντιπροτάσεις; Υπάρχει από την κυβέρνηση διάθεση, μέσα από νομοθετικές πρωτοβουλίες, να βρεθούν λύσεις; Όχι.

Ο διχασμός φαίνεται στο ψευτοδίλημμα: «σταθερότητα» ή «χάος»;

Αυτό θα είναι το μότο της Νέας Δημοκρατίας από τώρα μέχρι τις εθνικές εκλογές. Και αυτό το ψευτοδίλημμα δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι εκτός της καθημερινής πραγματικότητας του ελληνικού λαού.

Δεν «καίγεται» ο λαός μας να του δώσει τρίτη ευκαιρία, ενώ του έχει δώσει ήδη δύο, που είχαν ως αποτέλεσμα τις ανισότητες, το αυξημένο κόστος ζωής, τις αυξήσεις των ενοικίων, την κατάρρευση της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας. Γιατί, λοιπόν, να δοθεί τρίτη ευκαιρία σε μια κυβέρνηση που, αντί να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, την κάνει χειρότερη; Αναξιοκρατία, διαφθορά, ατιμωρησία, ακρίβεια παντού. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.

Το δίλημμα λοιπόν για τον πολίτη δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος».

Το δίλημμα για τον πολίτη είναι: απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα. Και η απάντηση σε αυτό το δίλημμα είναι ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Παράταξη, με ένα πρόγραμμα προοδευτικό συγκεκριμένο και υπεύθυνο.

Εγγυόμαστε την ελπίδα με λύσεις.

Εγγυόμαστε μία αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική επιλογή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.

Ας έρθουμε, λοιπόν, στο σημερινό ζήτημα, στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου Αττικής.

Ποια είναι τα δεδομένα; Τι συμβαίνει με την κίνηση, με τα λεωφορεία, με τα έργα, με το περιβάλλον;

Βιώνουμε όλοι μία τραγική κατάσταση. Η ζωή στην Αθήνα έχει φτάσει στο απροχώρητο!

Είναι σύμπτωμα της σημερινής κατάστασης ότι δεν επενδύει η κυβέρνηση στη βιωσιμότητα, με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της.

Από τη μία, αμέτρητα αυτοκίνητα, -ένας γηρασμένος «στόλος»-, ακινητοποιημένα για ώρες στις κεντρικές λεωφόρους της Αττικής, ώρες που χάνονται, χώροι στάθμευσης που δεν επαρκούν.

Η αναζήτηση θέσης στάθμευσης έχει μετατραπεί σε προσωπική περιπέτεια για κάθε πολίτη καθημερινά.

Το είπαν και οι συνάδελφοι βουλευτές. Ο μέσος οδηγός χάνει στον δρόμο 100 ώρες τον χρόνο, ενώ υπολογίζεται ότι το κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα κοστίζει στην εθνική μας οικονομία από 80 έως 90 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια στιγμή μια σειρά από κρίσιμα έργα, όπως η Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης, ο οδικός άξονας Ελευσίνα-Οινόφυτα, οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στον Κηφισό, η επέκταση στη λεωφόρο Κύμης και η επέκταση της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Λαύριο καθυστερούν δραματικά και το απαισιόδοξο σενάριο είναι να μπουν σε λειτουργία με τη νέα δεκαετία.

Τρανταχτό παράδειγμα, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, όπου η προχειρότητα του Υπουργείου Υποδομών μας έχει οδηγήσει στην «κανονικοποίηση του μοντέλου ΒΟΑΚ»: το Υπουργείο αργεί να παραδώσει στον εργολάβο τις απαλλοτριωμένες εκτάσεις και αναγκάζεται να καταβάλλει και αποζημιώσεις στους αναδόχους.

Στον ΒΟΑΚ πριν από μερικές εβδομάδες δόθηκε αποζημίωση 135 εκατομμυρίων ευρώ στις κατασκευαστικές εταιρείες μόνο για τον άξονα Χερσόνησος - Άγιος Νικόλαος. Η στρεβλή πολιτική του Υπουργείου οδηγεί να πληρώνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια αποζημιώσεις σε αναδόχους από τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Αντί, λοιπόν, για κινήσεις θεσμικές, κινήσεις ώριμες, με σχέδιο, στρατηγική, έχουμε υπερβάσεις, αποζημιώσεις, αλλά πάντα το μότο είναι «δεν έχουμε λεφτά». Έχουν λεφτά για τους ισχυρούς. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, αυτούς υπηρετεί. Αυτούς και τα ολιγοπώλια.

Στις 16 Νοεμβρίου 2023 ο κ. Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη είπε για το κυκλοφοριακό ότι χρειάζεται μια νέα πολιτική αστικής βιώσιμης κινητικότητας με αποθάρρυνση χρήσης του αυτοκινήτου και με περισσότερα και ποιοτικότερα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς . Μάλιστα, είπε, ότι όλα αυτά θα γίνουν από τον «επόμενο μήνα». Θέλοντας να δείξει ότι οι «άξιοι» ήταν έτοιμοι για μεγάλες παρεμβάσεις. Όμως, από τις 16 Νοεμβρίου 2023, έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες. Ποια είναι η κατάληξη; Ο «επόμενος μήνας»… πήρε στον Πρωθυπουργό δύο χρόνια. Αυτό είναι το παράδειγμα της αναξιοπιστίας της Νέας Δημοκρατίας.

Ακούσαμε χθες και τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Κυρανάκη, να μας λέει ότι «δεν χωράμε άλλοι στην Αθήνα». Στο τέλος θα μας πουν ότι δεν φταίνε αυτοί, αλλά εμείς που κυκλοφορούμε… Αυτή θα είναι η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Να καθίσουμε στα σπίτια μας για να λυθεί το κυκλοφοριακό…

Υπόσχονται βέβαια και νέες προσλήψεις…

Αλλά είναι τέτοιο το μέγεθος της ανηθικότητας και του ανορθολογισμού που ανακοίνωσαν 300 προσλήψεις ενώ υπάρχει ανάγκη για 910. Πώς, λοιπόν, θα αντιμετωπίσουν με την υποστελέχωση; Την υποστελέχωση των τεχνικών τμημάτων, την επαρκή εκπαίδευση που χρειάζονται, το νέο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Χρειάζονται ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ανθρώπινα ωράρια. Όλα αυτά, όμως, δεν είναι στο «ραντάρ» της σημερινής κυβέρνησης.

Η λύση για τη Νέα Δημοκρατία περνά είτε μέσω κάποιου εργολάβου είτε μέσω πανάκριβων προμηθειών. Το είδαμε με τους διαγωνισμούς συνολικής αξίας 913 εκατομμυρίων ευρώ για τα νέα αστικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Άραγε πόση Εθνική Προστιθέμενη Αξία δημιουργήθηκε από αυτές τις αγορές και τις μισθώσεις;

Πόσες ελληνικές εταιρείες απέκτησαν τεχνογνωσία;

Πόσοι Έλληνες εργαζόμενοι μελέτησαν και εργάστηκαν έστω σε ένα κομμάτι της παραγωγής αυτών των οχημάτων;

Ποια μεταφορά τεχνογνωσίας έγινε έστω στην ιδιωτικοποιημένη πλέον ΕΛΒΟ ή αλλού;

Τι μένει πίσω στην χώρα από τις φαραωνικές παραγγελίες του Μαξίμου;

Τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δεν έχουν όραμα, ούτε συστηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Αττικής, για την αναγκαία αποκέντρωση και την αναγέννηση της Περιφέρειας.

Εμείς τι προτείνουμε; Έχουμε θέσεις;

Όπως είδατε σήμερα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πολιτικό προσωπικό που σας παρουσίασε συγκεκριμένες προτεραιότητες βάσει των πραγματικών δεδομένων.

Το προηγούμενο διάστημα, η κοινοβουλευτική μας ομάδα έχει ανέδειξε με τη δουλειά της, όλα τα κρίσιμα ζητήματα για τον κυκλοφοριακό Γολγοθά που βιώνουμε καθημερινά.

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρξε ποτέ το κόμμα της αδράνειας, αλλά το κόμμα των γενναίων και μεγάλων αλλαγών. Το κόμμα των μεγάλων έργων. Το κόμμα που μπορεί και αναδεικνύει ζητήματα και προτείνει λύσεις.

Έχω, λοιπόν, την τιμή σήμερα να καταθέσω μία πρόταση για το κυκλοφοριακό ζήτημα της Αθήνας. Μεταξύ άλλων:

- Για το μεγάλο ζήτημα του Κηφισού εμείς έχουμε ξεκάθαρη πρόταση.

Με παρεμβάσεις χαμηλού κόστους αλλά μεγάλης αποτελεσματικότητας, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία αρχικά με έξυπνα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους του Κηφισού ώστε να αποτρέψουμε την υπερφόρτωση του δικτύου, όσο και στις λωρίδες κυκλοφορίας ώστε τα όρια ταχύτητας να προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο στον φόρτο της κίνησης.

Τέλος δημιουργούμε έναν έξυπνο μηχανισμό ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων από ατυχήματα, με σταθμούς επέμβασης ανά 4 χιλιόμετρα ώστε ένα μικρό συμβάν να μην προκαλεί τεράστια συμφόρηση. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι το 30% της συμφόρησης στον Κηφισό οφείλεται σε ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Παράλληλα προχωρούμε σε στοχευμένες μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις: αναβάθμιση των κομβικών ανισόπεδων κόμβων Μεταμόρφωσης, Αχαρνών, Π. Ράλλη με λωρίδες εκτόνωσης της κυκλοφορίας και εξετάζουμε την επαναχάραξη των λωρίδων συνολικά.

Έτσι οι πολίτες αποκτούν τις μετακινήσεις που αξίζουν, ασφαλείς, γρήγορες και αξιόπιστες, όχι με τα ευχολόγια της ΝΔ.

- Είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε αποφασιστικά στην άμεση εκκίνηση της ωρίμανσης των κρίσιμων έργων υποδομών, με μελέτες, αδειοδοτήσεις και με εξεύρεση και καθορισμό χρηματοδοτικών πηγών.

- Προωθούμε τον ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό της κυκλοφορίας και στάθμευσης για όλο το λεκανοπέδιο Αττικής. Πρόσφατα στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ μίλησα για μητροπολιτικές αρμοδιότητες στους ΟΤΑ στις μεγάλες πόλεις την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο. Ας κάνουμε την αρχή από τις πολιτικές αστικής κινητικότητας.

- Προχωράμε στο συντονισμό όλων των φωτεινών σηματοδοτών του Λεκανοπεδίου από ενιαίο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας. Έγινε από το ΠΑΣΟΚ σε περιορισμένη έκταση στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Μπορούμε, λοιπόν, με αυτό το παράδειγμα να πάρουμε τώρα μια γενναία απόφαση για ένα πραγματικά μητροπολιτικό συντονισμό.

- Νομοθετούμε τη θέσπιση ως προαπαιτούμενων των μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων για κάθε νέο πόλο οικιστικής, εμπορικής και διοικητικής δραστηριότητας. Δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητες οι επιλογές αυτές από τις επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό της Αθήνας.

-Σχεδιάζουμε ένα διαφοροποιημένο ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων και δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού. Αυτά θέλουν ολοκληρωμένες μελέτες για όλο το δημόσιο τομέα που αφορά στο λεκανοπέδιο.

- Προχωράμε σε εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, για να διαμορφώσουμε ανθρώπινες γειτονιές.

Γιατί πάνω από όλα στο κέντρο των πολιτικών μας επιλογών είναι ο άνθρωπος και μια καλύτερη ζωή. Επιλογές με παράλληλη νέα χωροταξική πολιτική ώστε να διαμορφωθούν γρηγορότερες διαδρομές και άρα ευκολότερες και ανθρώπινες μετακινήσεις.

- Ενθαρρύνουμε μέσω οικονομικών κινήτρων την κατασκευή περιφερειακών, προς το κέντρο, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, υπόγειων και υπέργειων, με ταυτόχρονη απελευθέρωση χώρου για πάρκα τσέπης και χώρους πρασίνου. Ένα αντίβαρο δηλαδή, για κάθε νέο χώρο στάθμευσης και ένας νέος χώρος πρασίνου στο ίδιο δημοτικό διαμέρισμα.

Έτσι, η Αττική μας δεν θα γίνει στο μέλλον μια θάλασσα από λαμαρίνες.

- Και τέλος, σχεδιάζουμε τη μεταφορά δημόσιων οργανισμών και υπουργείων εκτός Αττικής,

εκεί που χτυπά ο παλμός της δημιουργίας, ενώ παρέχουμε κίνητρα για μετακίνηση επιχειρήσεων σε βιοτεχνικά και εμποροβιομηχανικά πάρκα της περιφέρειας.

Αυτό είναι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ και αυτό το σχέδιο ζητώ από τον ελληνικό λαό να μας δώσει τη δύναμη να υλοποιήσουμε για μια πιο ανθρώπινη ζωή για όλους τους Έλληνες, για όλους τους πολίτες.

Φίλες και φίλοι,

Η σημερινή μας εκδήλωση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Θα καταβάλλουμε όποια προσπάθεια χρειαστεί, ώστε η Αθήνα μας να μετατραπεί σε μια πόλη βιώσιμη, προσβάσιμη και με υψηλή ποιότητα ζωής. Ποιότητα ζωής για όλους. Είτε έχουν χρήματα είτε δεν έχουν χρήματα. Είναι η ακρίβεια ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.Είναι το κυκλοφοριακό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.Αλλά, επίσης, πολύ σημαντικό είναι και το θέμα της ασφάλειας. Το δικαίωμα στην ασφάλεια του πολίτη σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, σε κάθε γειτονιά της Αττικής, είναι προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ. Ασφάλεια δεν θα νιώθουν μόνο όσοι ζουν σε ακριβές ζώνες του λεκανοπεδίου. Ασφάλεια με το ΠΑΣΟΚ θα βιώνει και θα ζει κάθε πολίτης σε όποια γειτονιά και αν μένει.

Αυτό είναι το όραμά μας για μια Αθήνα πραγματικά ευρωπαϊκή πόλη. Με ποιοτική καθημερινότητα για τον πολίτη.

Η σημερινή κυβέρνηση είχε αρκετά χρόνια να κάνει πολλά και δεν έκανε σχεδόν τίποτα.

Αντί να λύνει, δημιουργεί προβλήματα ή διαιωνίζει παθογένειες. Εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με την παρακμή, ούτε με τη μοιρολατρία. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν.

Δεν παραιτούμαστε από το στόχο μιας καλύτερης ζωής για όλους.

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, με όραμα και σχέδιο για την υπέρβαση, για να μπει τέλος στη στασιμότητα με ριζικές τομές και πολιτική βούληση.

Αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια και την πραγματική ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.

Για την ελπίδα και την προοπτική όλων των Ελλήνων. Για εσάς, τα παιδιά σας και τα εγγόνια μας. Για να ζείτε με αξιοπρέπεια από τις συνοικίες της Αττικής μέχρι τον Έβρο και το Καστελλόριζο. Αυτό είναι το όραμά μου για μια Ελλάδα για όλους και όχι για μια Ελλάδα για λίγους όπως με τη Νέα Δημοκρατία.

Για αυτό, αγώνας, προσπάθεια, προτάσεις, ρήξεις, μέχρι να έρθει η ώρα της πολιτικής αλλαγής για την οποία θα αγωνιστούμε ενωμένοι μέχρι την τελευταία στιγμή.

Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους εμπνευστές της σημερινής εκδήλωσης.