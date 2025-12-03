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Χατζηδάκης: Ακραίες μορφές κινητοποιήσεων δεν λειτουργούν υπέρ των αγροτών
Πολιτική
10:10 - 03 Δεκ 2025

Χατζηδάκης: Ακραίες μορφές κινητοποιήσεων δεν λειτουργούν υπέρ των αγροτών

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα κατά των «ακραίων μορφών» κινητοποιήσεων των αγροτών έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως υπογράμμισε, τέτοιες ενέργειες στρέφονται «εξ αντικειμένου» εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων και τελικά επιβαρύνουν τις τοπικές κοινωνίες.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης: «Ακραίες μορφές κινητοποιήσεων δεν λειτουργούν εξ αντικειμένου υπέρ των αγροτών, διότι έρχονται απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες και λειτουργούν εναντίον της τοπικής κοινωνίας. Οι ίδιοι οι αγρότες θα το εκτιμήσουν, η κυβέρνηση δεν μπορεί να επικροτήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή, δεν θεωρούμε ότι είμαστε απέναντι στον αγροτικό κόσμο, θέλουμε να τους ακούσουμε και να δούμε, στο μέτρο του δυνατού εξαντλώντας τα περιθώρια, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε».

Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, υπενθυμίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας έχουν ήδη πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου. Μάλιστα, νέα συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή με αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη.

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη υλοποίησε μειώσεις ΦΠΑ σε λιπάσματα και αγροτικά μηχανήματα, ειδικό καθεστώς για το αγροτικό ρεύμα και επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο. «Το ποσό που θα κατευθυνθεί φέτος στον αγροτικό τομέα θα φθάσει τα 3,7 δισ. ευρώ, από 3,1 δισ. πέρυσι», σημείωσε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τον Δεκέμβριο θα δοθούν συνολικά 1,2 δισ. ευρώ σε αγροτικές ενισχύσεις, περιλαμβάνοντας το Μέτρο 23 για ζημιές από φυσικές καταστροφές- το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά- την εξισωτική αποζημίωση, συμπληρωματικές ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους πέντε νομών, αλλά και πληρωμές για βιολογικές καλλιέργειες, αναδιαρθρώσεις και τη βασική ενίσχυση.

«Στο τέλος του χρόνου θα αποδειχθεί ότι όλα αυτά εφαρμόζονται. Προχωράμε από ένα σύστημα που επί 40 χρόνια παρήγαγε πρόστιμα σε ένα σύγχρονο, δίκαιο καθεστώς αγροτικών επιδοτήσεων», δήλωσε.

Κληθείς να σχολιάσει τη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι αφορά αποκλειστικά τον χώρο της Αριστεράς. «Η διαδρομή του κ. Τσίπρα έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό το 2019 και το 2023, και όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, η υποδοχή του δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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