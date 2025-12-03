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Ανδρουλάκης: Η ειδική αγωγή είναι ο καθρέφτης του σεβασμού της κοινωνίας μας στα δικαιώματα κάθε παιδιού
Πολιτική
14:10 - 03 Δεκ 2025

Ανδρουλάκης: Η ειδική αγωγή είναι ο καθρέφτης του σεβασμού της κοινωνίας μας στα δικαιώματα κάθε παιδιού

Reporter.gr Newsroom
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Το 10ο ειδικό σχολείο Αθηνών επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία.

Ο κ. Ανδρουλάκης συζήτησε με τον διευθυντή του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της ειδικής αγωγής, όπου το εκπαιδευτικό σύστημα εμφανίζεται ελλειμματικό και άνισο.

Η Πρώιμη Παρέμβαση υπολειτουργεί. Τμήματα Ένταξης υπάρχουν μόνο σε κάποια σχολεία. Στην Παράλληλη Στήριξη έχουμε σημαντική υποστελέχωση. Τα Ειδικά Σχολεία συχνά στεγάζονται σε ακατάλληλες αίθουσες.

«Η σημερινή ημέρα μας δίνει την ευκαιρία να δούμε τον καθρέπτη της κοινωνίας μας. Γιατί πάνω απ’ όλα είναι μία ημέρα λογοδοσίας. Είμαστε μια κοινωνία που γυρνάει την πλάτη σε αυτές τις μεγάλες αδικίες ή τις βάζει στο επίκεντρο του διαλόγου για να αναληφθούν πρωτοβουλίες;», σημείωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι σε αυτον τον τομέα το κοινωνικό κράτος δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα.

«Είναι θέμα όλης της κοινωνίας. Δείχνει κατά πόσο σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα στην πρόσβαση, στην αυτονομία, στην εκπαίδευση» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παρέθεσε μάλιστα ένα προσωπικό βίωμα.

«Ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει στα χρόνια που είμαι πρόεδρος, είναι η αγωνία νέων ανθρώπων 40-45 ετών "τι θα κάνουν τα παιδιά μας με αναπηρία, αφού πεθάνουμε". Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο νέος να σκέφτεται τι θα κάνει το παιδί του με το πέρας της δικής του ζωής, αυτό είναι μία τραγωδία για την κοινωνία μας.

Για αυτό, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να βελτιωθούν τα πράγματα» κατέληξε.

Τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ συνόδευσαν ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας Στέφανος Παραστατίδης, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ατόμων με Αναπηρία Πέτρος Παππάς, ο Γραμματέας του Δικτύου Ατόμων με αναπηρία Βασίλης Κουλούρης και η Αναπληρώτρια Γραμματέας του τομέα Παιδείας Σοφία Πουλοπούλου.

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