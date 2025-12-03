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Ελληνικός Χρυσός και WHEN: Ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα «Women 4 Change» και «Girls 4 Change»
Επιχειρήσεις
13:39 - 03 Δεκ 2025

Ελληνικός Χρυσός και WHEN: Ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα «Women 4 Change» και «Girls 4 Change»

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε μια καινοτόμος πρωτοβουλία ενδυνάμωσης γυναικών και κοριτσιών στον Δήμο Αριστοτέλη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα «Women 4 Change» και «Girls 4 Change», δύο δράσεις του οργανισμού WHEN, που υλοποιήθηκαν με τη συνεργασία της Ελληνικός Χρυσός και τη χρηματοδότηση του World Gold Council. Υπό την ενιαία στρατηγική της γυναικείας ενδυνάμωσης, τα προγράμματα σχεδιάστηκαν, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών κάθε ηλικίας, προσφέροντάς τους πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Τη βάση για τη δημιουργία των δύο προγραμμάτων, αποτέλεσε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Αριστοτέλη, από την Ελληνικός Χρυσός σε συνεργασία με το WHEN, με στόχο την καταγραφή των αναγκών των γυναικών της τοπικής κοινωνίας και τον σχεδιασμό στρατηγικών δράσεων που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή. Το αποτέλεσμα ήταν μια ολιστική πρωτοβουλία που πρόσφερε ευκαιρίες μάθησης, δικτύωσης, πρακτικά εργαλεία και έμπνευση σε γυναίκες κάθε ηλικίας και διαδρομής.

Στο πλαίσιο του «Women 4 Change», γυναίκες από τον Δήμο Αριστοτέλη και τον Δήμο Φαρσάλων είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έναν πλήρη κύκλο βιωματικών εργαστηρίων και οργανωμένων επισκέψεων στους δύο Δήμους. Ταξιδεύοντας στις δύο περιοχές, οι γυναίκες ήρθαν σε επαφή με σημαντικά τοπόσημα και τοπικές επιχειρήσεις, μοιράστηκαν εμπειρίες, συζήτησαν προκλήσεις και δημιούργησαν έναν πραγματικό χώρο αλληλοϋποστήριξης. Μέσα από εργαστήρια με θεματικές όπως η ηγεσία, η ανθεκτικότητα, η ανοιχτή επικοινωνία και η αυτογνωσία, οι συμμετέχουσες ανέπτυξαν δεξιότητες που ενισχύουν τη δική τους φωνή και την παρουσία τους στην κοινότητα. Η πορεία αυτή θα συνεχιστεί για όσες το επιθυμούν, μέσω ενός τριμήνου κύκλου mentoring από έμπειρες επαγγελματίες.

Παράλληλα, το «Girls 4 Change», μέσα από ένα 3-ημερο bootcamp ενδυνάμωσης, έδωσε σε κορίτσια 14-18 ετών από τον Δήμο Αριστοτέλη τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις δυνάμεις τους, να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους σε μια κρίσιμη ηλικία. Με βιωματικά εργαστήρια, επαγγελματική καθοδήγηση και την υλοποίηση ενός προσωπικού project στην κοινότητά τους, τα κορίτσια καλλιέργησαν δεξιότητες ζωής που τα βοηθούν να οραματιστούν και να διεκδικήσουν το μέλλον που επιθυμούν. Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, η συμμετοχή σε ένα τρίμηνο mentoring με έμπειρες επαγγελματίες θα τους προσφέρει εξατομικευμένη καθοδήγηση και επιπλέον υποστήριξη στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Τα προγράμματα «Women 4 Change» και «Girls 4 Change» πέτυχαν σημαντικό αντίκτυπο για τις γυναίκες και τα έφηβα κορίτσια του Δήμου Αριστοτέλη. Το 92% των γυναικών ανέφεραν πως ανέπτυξαν την αυτοπεποίθησή τους, ενώ το 73% δήλωσε πως θέλει να συμμετάσχει πιο ενεργά στον δημόσιο βίο της περιοχής. Τα έφηβα κορίτσια, μέσα από το τριήμερο bootcamp, ανέφεραν αύξηση της αυτογνωσίας τους από 44% σε 78% και βελτίωση της σχέσης με την εικόνα του σώματός τους από 44% σε 82%, αποκτώντας δεξιότητες ζωής και αυτοπεποίθηση για το μέλλον τους.

O Mathieu Vallart, Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός, δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο των στρατηγικών μας για την ισότητα, τη συμπερίληψη και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών, θεωρούμε ότι η ενδυνάμωση των γυναικών όλων των ηλικιών αποτελεί θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη κάθε κοινότητας. Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων Women 4 Change και Girls 4 Change μας επιβεβαιώνουν ότι τέτοιες στοχευμένες δράσεις έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο: οι συμμετέχουσες απέκτησαν πολύτιμες δεξιότητες ζωής που θα τις στηρίξουν στην προσωπική και επαγγελματική τους πορεία. Στόχος μας να δημιουργούμε ανθεκτικές, βιώσιμες κοινότητες που προοδεύουν και ευημερούν.»

Η Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, Συνιδρύτρια και Υπεύθυνη Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης & Εκπαιδευτικών Παρεμβάσεων του WHEN, δήλωσε: «Τα προγράμματα Women 4 Change και Girls 4 Change, απέδειξαν ότι όταν οι γυναίκες και τα έφηβα κορίτσια έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες, γνώση και στήριξη, μπορούν να διεκδικήσουν περισσότερο χώρο και ρόλο στις κοινότητές τους. Η ενδυνάμωση δεν είναι θεωρία· είναι αποτέλεσμα στοχευμένων δράσεων και συνεργασίας.»

Μέσα από τη συνεργασία της Ελληνικός Χρυσός και του WHEN δημιουργήθηκε ένα συνεκτικό οικοσύστημα εμπιστοσύνης, διαλόγου και προοπτικής για τις γυναίκες των δύο περιοχών, αποδεικνύοντας ότι όταν μια πρωτοβουλία σχεδιάζεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες μιας κοινότητας, μπορεί να έχει βαθύ και διαχρονικό αντίκτυπο.

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