Αποστολάκη: Η κυβέρνηση στερείται αξιοπιστίας – Το ΠΑΣΟΚ στέκεται στο πλευρό των αγροτών

«Η αξιοπιστία του πρωθυπουργού, των υπουργών του και της κυβέρνησής του είναι απολύτως τραυματισμένη και σε αυτή τη φάση θα έλεγα ότι είναι ανύπαρκτη», δήλωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης Οικονομίας Μιλένα Αποστολάκη στο ΕΡΤnews Radio 105,8, αναφερόμενη στις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τη στήριξη των αγροτών.

Η κ. Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση φαίνεται να συνειδητοποιεί την ένταση στον αγροτικό κόσμο, αλλά επέκρινε τη διαχείριση της Εξεταστικής Επιτροπής, την οποία χαρακτήρισε «αντιπερισπασμό» για την αποφυγή διερεύνησης ευθυνών υπουργών, σε ένα μοντέλο που, όπως είπε, θυμίζει τα Τέμπη.

«Οι αγρότες έχουν πολλαπλώς εξαπατηθεί από την κυβέρνηση. Έχουν επιβαρυνθεί από την αύξηση του κόστους παραγωγής και τις μειωμένες επιδοτήσεις, ενώ πάνω από 100.000 παραγωγοί έμειναν απλήρωτοι», επεσήμανε, τονίζοντας ότι η κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εναλλασσόμενες διοικήσεις δεν βοήθησαν στην επίλυση των προβλημάτων, ενώ υπογράμμισε τις παρατυπίες που αναδεικνύονται και από επισυνδέσεις.

Σε ερώτηση για την πρόσφατη ανακοίνωση του πρωθυπουργού περί επιπλέον χρηματοδότησης μισού δισεκατομμυρίου ευρώ για τους αγρότες, η κ. Αποστολάκη δήλωσε ότι «πρόκειται για θετικό μέτρο, αλλά ο πρωθυπουργός στερείται αξιοπιστίας». Επεσήμανε ότι οι πληρωμές που έγιναν την 1η Δεκεμβρίου ήταν ανεπαρκείς, καλύπτοντας μόλις το 44% της βασικής ενίσχυσης αντί του 70% που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, αφήνοντας στους ίδιους την απόφαση για τις μορφές διεκδίκησης, και τόνισε ότι η κυβέρνηση φέρει πλήρως την ευθύνη για τα μπλόκα και την αγωνία των παραγωγών.

Σχετικά με τα προγράμματα για νέους αγρότες, η κ. Αποστολάκη υπενθύμισε την πτώση των αιτήσεων από 17.000 το 2021 σε 6.500 το 2025, ως αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξης των νέων παραγωγών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και ενδεχόμενη ίδρυση νέου κόμματος, η κ. Αποστολάκη δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ εστιάζει στην κυβέρνηση και στην πολιτική αλλαγή, και όχι στην στρατηγική απέναντι σε άλλα κόμματα ή μελλοντικές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, επανέλαβε ότι τέτοιοι διάλογοι μπορούν να γίνουν μόνο όταν είναι γνωστό το εκλογικό αποτύπωμα, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η συγκρότηση μιας προοδευτικής πλειοψηφίας για την πολιτική αλλαγή.

«Η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες είναι δευτερεύουσα. Πρωτεύον είναι να δοθεί λύση στα προβλήματα των πολιτών και να υπάρξει ένας πολιτικός πυλώνας ικανός να οδηγήσει τη χώρα σε αλλαγή», κατέληξε η βουλευτής.