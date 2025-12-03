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Κακλαμάνης: Με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο υποδέχθηκε την Γκιλφόιλ στη Βουλή
Πολιτική
16:07 - 03 Δεκ 2025

Κακλαμάνης: Με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο υποδέχθηκε την Γκιλφόιλ στη Βουλή

Reporter.gr Newsroom
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Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τετάρτης 3/12 την πρώτη της εθιμοτυπική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων, όπου έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο κ. Κακλαμάνης υποδέχθηκε την Αμερικανίδα διπλωμάτη στην είσοδο του Κοινοβουλίου, προσφέροντάς της ένα κόκκινο τριαντάφυλλο ως κίνηση καλωσορίσματος, πριν ανταλλάξουν θερμή χειραψία. Αμέσως μετά κατευθύνθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου για ξενάγηση και κατ’ ιδίαν συνομιλίες.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η πορεία και η περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η συνεργασία των δύο χωρών σε ζητήματα στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος της Βουλής εξήρε το εξαιρετικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων πολιτειών, οι οποίες στηρίζονται σε μία μακροχρόνια στρατηγική εταιρική σχέση, θεμελιωμένη στον αμοιβαίο σεβασμό, τις δημοκρατικές αξίες και την κοινή δέσμευση για περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία.

«Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν υπάρξει ποτέ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν πάντοτε ένας καίριος στρατηγικός και οικονομικός εταίρος για την Ελλάδα και η συνεργασία μας ενισχύεται συνεχώς», επεσήμανε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Ακολούθως, η κ. Γκιλφόιλ εξήρε την πρόοδο και την αναβάθμιση των διμερών κοινοβουλευτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες έχουν επεκταθεί σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα, οι ψηφιακές τεχνολογίες, το εμπόριο και η καινοτομία.

«Η στρατηγική αμυντική συνεργασία αποτελεί προτεραιότητα υψίστης σημασίας για την χώρα μου», τόνισε η Πρέσβυς κ. Γκιλφόιλ. «Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού, ώστε η στρατηγική μας σχέση να παραμείνει ισχυρή και να συμβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία των χωρών μας», πρόσθεσε.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε παρέστησαν, επίσης, ο Πολιτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας, κ. Carl Watson, ο Γενικός Γραμματέας Βουλής, κ. Βασίλειος Μπαγιώκος και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Προέδρου, Πρέσβυς, κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 16:55
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