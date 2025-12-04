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Φάμελλος: Εθνικής σημασίας ο αγώνας των αγροτών – Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους
Πολιτική
17:05 - 04 Δεκ 2025

Φάμελλος: Εθνικής σημασίας ο αγώνας των αγροτών – Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους

Reporter.gr Newsroom
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Για «κατάρρευση της αγροτικής οικονομίας» που «δημιουργεί δραματικές καταστάσεις ερήμωσης σε όλα τα χωριά της χώρας», προειδοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, εν μέσω των συνεχιζόμενων αγροτικών μπλόκων.  

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τα τελευταία έξι χρόνια «αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο» με «φαγοπότια και ρουσφέτια στα γαλάζια παιδιά», «αναθέσεις και επιδρομή στα ευρωπαϊκά κονδύλια», «αποδόμηση του κράτους δικαίου και των θεσμών με ευθύνες και στην ηγεσία της δικαιοσύνης».

«Η πλειοψηφία των πολιτών έχει συνδέσει την κυβέρνηση με τη διαφθορά», υπογράμμισε, ενώ συγκεκριμένα για τον πρωτογενή τομέα, υποστήριξε πως η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες και το αποτέλεσμα είναι η «κλοπή ενισχύσεων», η «φτωχοποίηση και εξαθλίωση», η «νεο-μετανάστευση» και ο «αυταρχισμός και ΜΑΤ».

«Ο αγροτικός κόσμος είναι στα μπλόκα, γιατί είναι απελπισμένος. Χάνουν τη γη τους, το μέλλον τους, την περιουσία τους», τόνισε, προσθέτοντας πως σε αυτόν τον αγώνα δεν είναι μόνοι, γιατί από αυτόν «κρίνεται η επάρκεια, η αυτάρκεια, η διατροφική ασφάλεια, το ΑΕΠ της χώρας, καθώς και οι τιμές των προϊόντων στα ράφια, αλλά και η επιβίωση των άλλων επαγγελμάτων της ελληνικής περιφέρειας».

«Είναι ένας αγώνας εθνικής σημασίας, και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών», υπογράμμισε, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι στηρίζει, αντίθετα, «τους Φραπέδες, τους Χασάπηδες και τις Φεράρι, και τους τυχερούς με λαχεία και τζόκερ».

Όπως είπε, για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο πρωτογενής τομέας είναι προτεραιότητα και παρέπεμψε στο ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα που έχει καταθέσει με πρώτο μέτρο τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φάμελλος, σημείωσε ότι η ερήμωση της υπαίθρου επιτείνεται και από το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι προχώρησε σε αυτό το σχέδιο ώστε να εξυπηρετήσει τις ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε για ακόμα μία φορά έντονη κριτική στην κυβέρνηση ότι ευτελίζει τη Βουλή και αναβάλλει τη συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ.

Για τα λιμάνια

Όσον αφορά το σχέδιο της κυβέρνησης για τα λιμάνια, είπε πως το νομοσχέδιο για την «Εποπτική Μονάδα Ασφάλειας Λιμένων και Πλοίων» δεν λύνει τίποτα και, αντίθετα, δημιουργεί προβλήματα, κάνοντας λόγο για «στρατηγική υποτέλειας και ξεπουλήματος». Αντιπαραβάλλοντας την αντίστοιχη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημείωσε πως περιλαμβάνει μια ανεξάρτητη αρχή λιμενικής ασφάλειας, με επαρκή στελέχωση και δίνει προτεραιότητα στα μέτρα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στη ζώνη λιμένος, την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στο χώρο και την ουσιαστική ασφάλεια όλων των πολιτών.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επανέλαβε ότι πρόκειται για μια «επικίνδυνη κυβέρνηση» και ότι πρέπει να φύγει το συντομότερο, γιατί στερείται «κοινωνικής νομιμοποίησης», με αναφορές σε κλάδους, όπως τα ταξί, οι λαϊκές αγορές και οι δήμοι που κινητοποιούνται.

«Χρειάζεται μια ενωτική, προοδευτική, δημοκρατική διέξοδος που θα βάλει τέλος στο αδιέξοδο της σημερινής κυβέρνησης», είπε και κάλεσε τα προοδευτικά κόμματα που ευθύνονται για τις καθυστερήσεις και τις ταλαντεύσεις να συνεργαστούν για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/12/2025 - 17:15
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