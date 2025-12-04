Γκιλφόιλ: Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και συνάντηση με Γκιουλέκα

Την πρώτη της επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε σήμερα 4/12 η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία συναντήθηκε πριν από λίγο με τον υφυπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τον Κωνσταντίνο Γκιουλέκα να ξεναγεί την πρέσβη των ΗΠΑ στην έκθεση που στεγάζεται στο ισόγειο του Διοικητηρίου και τους δυο τους να ανταλλάσσουν αναμνηστικά δώρα.