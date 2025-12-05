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Αλαβάνος: Τι έχει να κομίσει ο Τσίπρας; – Θα πρέπει να ζητήσει γονατιστός συγγνώμη
Πολιτική
09:45 - 05 Δεκ 2025

Αλαβάνος: Τι έχει να κομίσει ο Τσίπρας; – Θα πρέπει να ζητήσει γονατιστός συγγνώμη

Reporter.gr Newsroom
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Με νέες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα επανήλθε το βράδυ της Πέμπτης (4/12) ο Αλέκος Αλαβάνος, ο οποίος – μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ – αναρωτήθηκε «τι νέο [έχει] να κομίσει τώρα» ο κ. Τσίπρας και προσέθεσε ότι το μοναδικό που θα έπρεπε να κάνει θα ήταν «να γονατίσει και να πει συγγνώμη».  

«Ο Τσίπρας μπορεί να κάνει κι άλλο κόμμα και μετά κι άλλο, δεν νομίζω όμως ότι η πολιτική του διαφέρει από των άλλων κομμάτων», είπε ο κ. Αλαβάνος και προσέθεσε πως το μόνο που θα πρέπει να κάνει ο κ. Τσίπρας είναι «να γονατίσει και να πει συγγνώμη, διότι έχει εγκρίνει το τρίτο πρόγραμμα που μας επέβαλε η ΕΕ και το οποίο κατακρεούργησε την Ελλάδα».

Ο κ. Αλαβάνος σημείωσε ακόμη ότι κανείς δεν θα περίμενε από ένα κόμμα της Αριστεράς να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τις πολιτικές της ΕΕ για την Ελλάδα, χαρακτηρίζοντάς το «ντροπή για την Αριστερά».

Αναφερόμενος στον ισχυρισμό Τσίπρα πως το 2018 η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, απάντησε με τη φράση: «Σοβαρά; Είναι η δύναμη που μας έβγαλε από τα μνημόνια; Ακόμα είμαστε στα μνημόνια», ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι «γονάτιζε μπροστά στους ξένους και υπέγραψε το χειρότερο από τα τρία μνημόνια».

Όταν του μεταφέρθηκε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε αμετανόητος και υπερήφανος για το έργο του, εκείνος απάντησε: «Κρίμα είναι από τον Θεό, αστεία πράγματα».

Όπως είπε, δεν έχει διαβάσει το βιβλίο «Ιθάκη» και δεν σκοπεύει να το κάνει: «Έχω καμιά χιλιάδα βιβλία, τα οποία θα τα διαβάσω τα περισσότερα στην κόλαση ή στον παράδεισο, αλλά δεν μ' ενδιαφέρει το θέμα».

Παραδέχθηκε επίσης ότι «έπεσε έξω» σε ό,τι αφορά την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας μετανιωμένος για εκείνη την απόφαση. Σε ερώτηση αν αισθάνεται «προδομένος» από τον κ. Τσίπρα, απάντησε ότι αυτό δεν τον απασχολεί, αλλά πως νιώθει βαθιά λύπη για τον ελληνικό λαό.

Τέλος, αναφορικά με την παρουσία των κ. Φάμελλου, Χαρίτση, Δραγασάκη και άλλων στην παρουσίαση του βιβλίου, σχολίασε ότι και εκείνοι οφείλουν να γονατίσουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/12/2025 - 09:54
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