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Παπασταύρου στο Fox News: ΗΠΑ και Ελλάδα αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης
Πολιτική
10:55 - 07 Δεκ 2025

Παπασταύρου στο Fox News: ΗΠΑ και Ελλάδα αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
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Για τις σημαντικές επαφές που είχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών, καθώς και τον σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει η χώρα μας στη διαμόρφωση του ενεργειακού μέλλοντος της Ευρώπης, μίλησε με βάση ανακοίνωση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Fox News και τον δημοσιογράφο Mike Emanuel.

O κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «είχαμε σημαντικές συναντήσεις αυτή την εβδομάδα. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα δεν είναι μόνο στρατηγικοί εταίροι. Αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης μέσα από στενή και αποφασιστική συνεργασία, υπό την ηγεσία της κυβέρνησης του Προέδρου Τράμπ και του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη».

Υπενθύμισε επίσης ότι εδώ και δεκαετίες η Κεντρική Ευρώπη προμηθευόταν φυσικό αέριο μέσω αγωγών που κινούνταν από ανατολή προς δύση, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική ενεργειακή εξάρτηση από το ρωσικό αέριο για τις χώρες, που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα.

«Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι δημιουργούμε έναν κάθετο διάδρομο, έναν διάδρομο ευημερίας και ειρήνης,ξεκινώντας από τον νότο, από την Ελλάδα -που είναι ευλογημένη χάρη στη γεωγραφική της θέση- και συνεχίζοντας προς τον βορρά», τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πλέον δημιουργούμε μια ανθεκτική εναλλακτική λύση για όλες αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες απέναντι στο ρωσικό αέριο. «Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ειρήνη και την ευημερία της περιοχής», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Κληθείς να σχολιάσει την πρόσφατη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ, ότι η Ελλάδα είναι το ιδανικό σημείο εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, ο κ. Παπασταύρου είπε κατηγορηματικά: «Έχει δίκιο, γιατί είμαστε στο σωστό σημείο. Έχουμε τη γεωγραφική τοποθεσία. Διαθέτουμε ενεργειακούς τερματικούς σταθμούς. Έχουμε κατασκευάσει πολλές υποδομές. Έχουμε διασυνδεσιμότητα με όλες τις γειτονικές μας χώρες».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας, τονίζοντας ότι η ελληνική ανάπτυξη ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πως η χώρα μας δανείζεται φθηνότερα από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Ιταλία: «Την Παρασκευή, τα πενταετή ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονταν στο 2,6%, όταν τα αντίστοιχα αμερικανικά είναι στο 3,6%. Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ιταλία. Άρα, η Ελλάδα είναι μια πολιτικά και οικονομικά σταθερή χώρα, στο σωστό μέρος, με τη σωστή υποδομή».

Ο παρουσιαστής του Fox News Weekend Show στάθηκε στο άρθρο, το οποίο έγραψε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους Financial Times, και ειδικότερα στο σημείο στο οποίο επισημαίνει ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό, με τον κ. Παπασταύρου να υπογραμμίζει ότι «ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης είναι μια ηγετική φωνή στην Ευρώπη υπέρ του ενεργειακού πραγματισμού. Το είπε καθαρά στο άρθρο του: δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τα νοικοκυριά, την ανταγωνιστικότητα. Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος και πραγματιστής εταίρος που μπορεί να συμβάλει στην αναδιαμόρφωση του ενεργειακού μέλλοντος της Ευρώπης».

Σε ερώτηση για το λιμάνι του Πειραιά, απάντησε ότι «είναι σημαντικό για την Ελλάδα οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με ξένους επενδυτές να τηρούνται. Αυτό είναι κρίσιμο για κάθε χώρα που θέλει να προσελκύει επενδύσεις. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξετάσουμε εναλλακτικές διαδρομές και διαφορετικά σημεία εισόδου μέσω άλλων λιμανιών. Η Ελευσίνα μπορεί να είναι ένα από αυτά. Το συζητάμε ήδη με την DFC και άλλους οργανισμούς. Όσο αυξάνεται το αμερικανικό ενδιαφέρον, τόσο έχουμε και εμείς κίνητρο να αναπτύξουμε νέα λιμάνια».

Και προσέθεσε ότι «η Ελλάδα είναι το επίκεντρο όλων αυτών των διαδρομών, και έχουμε και τον λεγόμενο IMEC — τον διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης — όπου η Ελλάδα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά αγαθών από την Ινδία, μέσω της Μέσης Ανατολής, στην Ευρώπη. Άρα, η ανάπτυξη λιμανιών και υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας».

Τέλος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε ότι η Ελλάδα, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια και υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, θα έχει ερευνητική γεώτρηση. «Η ExxonMobil δραστηριοποιείται στο Ιόνιο, και η Chevron νοτίως της Κρήτης. Αυτοί οι δύο αμερικανικοί κολοσσοί είναι ήδη ενεργοί, και όλα δείχνουν πολύ ενθαρρυντικά για εμάς. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν επιτυχή αποτελέσματα προς όφελος του ελληνικού λαού», κατέληξε χαρακτηριστικά.

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