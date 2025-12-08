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Απάντηση Κυρανάκη σε Ανδρουλάκη: Προχωρούν προσλήψεις, αυξήσεις και μεγάλες επενδύσεις σε ΜΜΜ
Πολιτική
15:42 - 08 Δεκ 2025

Απάντηση Κυρανάκη σε Ανδρουλάκη: Προχωρούν προσλήψεις, αυξήσεις και μεγάλες επενδύσεις σε ΜΜΜ

Reporter.gr Newsroom
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Άμεση ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης, μέσω του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στις αιχμές που άφησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με το κυκλοφοριακό και τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Ο κ. Κυρανάκης στην απάντηση του στο Νίκο Ανδρουλάκη αναγνώρισε ότι η Αθήνα «όντως ταλαιπωρείται» από το κυκλοφοριακό, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα επιβαρύνει την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και «επηρεάζει το ΑΕΠ και την παραγωγικότητα της χώρας». Ωστόσο, απέρριψε την κριτική περί απώλειας 500.000 δρομολογίων από το 2019, τονίζοντας ότι η μείωση των δρομολογίων οφείλεται σε συνταξιοδοτήσεις οδηγών και όχι σε κυβερνητική αμέλεια.

Προσλήψεις, αυξήσεις και νέα σχολή οδηγών της ΟΣΥ

Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών υποστήριξε ότι η εικόνα ήδη αντιστρέφεται, υπογραμμίζοντας ότι «από τον Μάιο έχουμε ξανά αύξηση των δρομολογίων». Ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσλήψεις νέων οδηγών, ενώ από το νέο έτος προγραμματίζονται αυξήσεις στους μισθούς τους.

Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία νέας σχολής οδηγών της ΟΣΥ, η οποία θα καλύπτει το κόστος εκπαίδευσης με αντάλλαγμα πενταετή παραμονή στην υπηρεσία. «Πρόκειται για μια μόνιμη λύση που θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις σε προσωπικό», είπε χαρακτηριστικά.

Στην συνέχεια, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στη βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων. Συγκεκριμένα:

  • Στη Γραμμή 2 του Μετρό, η χρονοαπόσταση θα μειωθεί στα 3:45 λεπτά.
  • Στη Γραμμή 3, ο στόχος είναι τα 3:20 λεπτά.
  • Στον Ηλεκτρικό (Γραμμή 1), από τις αρχές του 2027, η χρονοαπόσταση θα πέσει στα 5 λεπτά, από τα σημερινά 8.

Επέκταση του Μετρό στη Γλυφάδα: Μελέτη από 2026

Ο αναπληρωτής υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην επικείμενη επέκταση του Μετρό προς τη Γλυφάδα, τονίζοντας ότι η μελέτη ξεκινά στις αρχές του 2026. Όπως είπε, πρόκειται για έργο ζωτικής σημασίας, καθώς η περιοχή θα επιβαρυνθεί σημαντικά από την αναπτυξιακή δυναμική του Ελληνικού.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

  • Διακλάδωση από το Ελληνικό προς νέο τερματικό στον Άγιο Κωνσταντίνο,
  • Μία δεύτερη διακλάδωση προς Άνω Γλυφάδα, μέσω Γούναρη, που καταλήγει στη Βουλιαγμένης.

«Είναι έργο που πρέπει να συνεχιστεί ανεξαρτήτως κυβέρνησης», υπογράμμισε.

Οι βασικοί παράγοντες κίνησης και η λύση

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι δύο βασικοί παράγοντες έχουν οδηγήσει στην εκτόξευση της κυκλοφορίας στην Αθήνα:

1ον. Η 12μηνη τουριστική περίοδος, με 600.000 - 700.000 επισκέπτες κάθε μήνα, που αυξάνουν σημαντικά τις μετακινήσεις.

2ον. Οι εμπορικές μεταφορές, με φορτηγά και οχήματα τροφοδοσίας να επιβαρύνουν καθοριστικά κυρίως τον Κηφισό και τους μεγάλους οδικούς άξονες.

Για την αποσυμφόρηση της πρωτεύουσας, ο αναπληρωτής υπουργός ανέδειξε ως καθοριστικό έργο τη νέα σύνδεση Ελευσίνας- Θήβας, η οποία επανασχεδιάστηκε ώστε να είναι και οδική και σιδηροδρομική.

Το έργο, σε συνδυασμό με την κανονική λειτουργία του Θριάσιου ως κέντρου logistics, αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, να «βγάλει όλη την κίνηση από τον Κηφισό», μειώνοντας φορτηγά και εμπορευματικές ροές στο κέντρο της Αττικής.

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