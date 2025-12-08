Ανδρουλάκης στη Βουλή για κυκλοφοριακό: Οφείλουμε να δώσουμε λύσεις για μια Αθήνα πιο ανθρώπινη, με αξιόπιστα ΜΜΜ

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε σήμερα (8/12) στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης της Κ.Ο. για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Λεκανοπέδιο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης:

«Την περασμένη εβδομάδα, το ΠΑΣΟΚ πήρε μια πρωτοβουλία ανοίγοντας τον διάλογο με την επιστημονική κοινότητα, με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την κοινωνία των πολιτών για ένα κορυφαίο θέμα που αφορά μία πιο ανθρώπινη ζωή στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

Για το ΠΑΣΟΚ, το κυκλοφοριακό δεν είναι μόνο οι δείκτες μελετών κλεισμένοι στο συρτάρι κάποιου υπουργού. Το κυκλοφοριακό είναι η ποιότητα ζωής. Είναι ο εργαζόμενος που στις 7 το πρωί, περιμένει το λεωφορείο το οποίο δεν φτάνει στην ώρα του. Είναι η μητέρα που οδηγεί αγχωμένη, με το παιδί στο πίσω κάθισμα. Είναι ο φοιτητής, που ταξιδεύει 60 λεπτά για μια διαδρομή η οποία θα έπρεπε να είναι η μισή. Ο ηλικιωμένος που κοντοστέκεται στο πεζοδρόμιο, γιατί οι δρόμοι στην μεγάλη πρωτεύουσα της χώρας μας είναι συνήθως απροσπέλαστοι. Γι’ αυτό, οφείλουμε να προσπαθήσουμε για μια Αθήνα πιο ανθρώπινη.

Για αξιόπιστα μέσα μεταφοράς.

Για ασφαλείς δρόμους με υποδομές που σέβονται τον πεζό, τον ποδηλάτη, τον εργαζόμενο, τον άνθρωπο με αναπηρία, τον ηλικιωμένο.

Έξι χρόνια τώρα, η κυβέρνηση σπαταλά χρόνο και σπατάλησε και την εμβληματικότερη ευκαιρία: το Ταμείο Ανάκαμψης. Στον έβδομο χρόνο της θητείας σας προσπαθείτε να εκκινήσετε την ωρίμανση των κρίσιμων έργων, να ολοκληρώσετε μελέτες, αδειοδοτήσεις και να διασφαλίσετε χρηματοδοτικές πηγές.

Όμως τα έργα σέρνονται.

Σέρνεται:

Η Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης.

Ο οδικός άξονας Ελευσίνα–Οινόφυτα.

Οι αναγκαίες παρεμβάσεις στον Κηφισό.

Η επέκταση της λεωφόρου Κύμης.

Και βέβαια οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Λαύριο.

Η προχειρότητα του Υπουργείου Υποδομών είναι πλέον κανόνας. Δείτε τι συμβαίνει με τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Το Υπουργείο καθυστερεί τις απαλλοτριώσεις και οι καθυστερήσεις αυτές πληρώνονται από τους πολίτες: με αποζημιώσεις, ξανά αποζημιώσεις και ξανά αποζημιώσεις.

Που φτάσαμε λοιπόν; Στην «κανονικοποίηση του μοντέλου ΒΟΑΚ», όπου εκεί δώσατε 124,5 εκατομμύρια ευρώ για τις αποζημιώσεις για ένα μικρό τμήμα που κυρίως αφορά τον νομό Λασιθίου. Για να δείτε λοιπόν τι σημαίνει κανονικοποίηση, καταθέτω στα πρακτικά την σχετική έκθεση κινδύνου για τον Σκαραμαγκά.

Που τι λέει; Ότι για τις απαλλοτριώσεις ο κίνδυνος είναι σχεδόν βέβαιος. Άρα, από τώρα, επί της ουσίας μας λέτε ότι ο Έλληνας φορολογούμενος θα πληρώσει όπως και στον ΒΟΑΚ, εκατομμύρια ευρώ γιατί αποτύχατε να σχεδιάσετε σωστά αυτά τα μεγάλα δημόσια έργα.

Όμως, η αναξιοπιστία σας -και ιδιαίτερα του Πρωθυπουργού- είναι παροιμοιώδης. Μας είπε τον Νοέμβριο του 2023, με στόμφο, ότι για το κυκλοφοριακό «απαιτείται μια νέα πολιτική αστικής βιώσιμης κινητικότητας». Για να δείξει, δε, πόσο «έτοιμοι» είστε, οι «άριστοι», είπε ότι όλα αυτά θα ξεκινήσουν… τον επόμενο μήνα, τον Δεκέμβριο του 2023. Πέρασαν, όμως, κυρίες και κύριοι, δύο ολόκληρα χρόνια, χωρίς σχεδιασμό και χωρίς παρεμβάσεις.

Και για να ολοκληρωθεί η εικόνα της αποτυχίας, ακούσαμε και τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον κ. Κυρανάκη, να μας λέει ότι «δεν χωράνε άλλοι στην Αθήνα». Σε λίγο θα μας πούνε να έχουμε και μόνιμο lockdown. Το πρόβλημα είναι οι κάτοικοι, δεν είναι η προχειρότητα και η έλλειψη σχεδίου!

Ας δούμε όμως τι συμβαίνει στην πραγματικότητα:

Το 2024 χάθηκαν 500.000 δρομολόγια λεωφορείων.

Το μετρό, ένα από τα εμβληματικότερα έργα του ΠΑΣΟΚ, ραχοκοκαλιά των μετακινήσεων στην Αττική, λειτουργεί με το μισό της δυναμικής του. Και ο κόσμος ταλαιπωρείται καθημερινά στους δρόμους. Για ποια βιώσιμη κινητικότητα μιλάμε;

Πάμε λοιπόν στο δικό μας σχέδιο. Διότι, δεν περιγράφουμε μόνο μία δύσκολη κατάσταση, που άλλωστε την ξέρει καλύτερα ο κάθε κάτοικος του Λεκανοπεδίου Αττικής. Να δούμε τι προτείνουμε. Εμείς έχουμε ολιστική προσέγγιση.

Καταρχάς, για το μεγάλο ζήτημα του Κηφισού, εμείς -σε αντίθεση με τα ευχολόγια της Νέας Δημοκρατίας- έχουμε άμεσα υλοποιήσιμη πρόταση.

Ξεκινάμε με παρεμβάσεις χαμηλού κόστους αλλά υψηλής αποτελεσματικότητας, αξιοποιώντας την τεχνολογία. Κάτι που συμβαίνει σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Πρώτον, προτείνουμε εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας στις εισόδους του Κηφισού, ώστε να αποτρέπεται η υπερφόρτωση του δικτύου.

στις εισόδους του Κηφισού, ώστε να αποτρέπεται η υπερφόρτωση του δικτύου. Δεύτερον, εφαρμογή δυναμικών όριων ταχύτητας στις λωρίδες, προσαρμοσμένα σε πραγματικό χρόνο στο φορτίο της κίνησης, όπως γίνεται σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές μητροπόλεις.

στις λωρίδες, προσαρμοσμένα σε πραγματικό χρόνο στο φορτίο της κίνησης, όπως γίνεται σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές μητροπόλεις. Και τρίτον, δημιουργία ενός έξυπνου μηχανισμού ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων, με σταθμούς επέμβασης ανά 4 χιλιόμετρα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μπλοκαρίσματος του Κηφισού είναι τα ακινητοποιημένα οχήματα.

Παράλληλα, προχωράμε σε στοχευμένες μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις: αναβάθμιση των ανισόπεδων κόμβων Μεταμόρφωσης, Αχαρνών, Π. Ράλλη, με νέες λωρίδες εκτόνωσης.

Και επειδή το κυκλοφοριακό δεν λύνεται με αποσπασματικές κινήσεις, προχωράμε στην άμεση εκκίνηση της ωρίμανσης των μεγάλων έργων υποδομών, με σοβαρές μελέτες, αδειοδοτήσεις και συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης. Διότι οι μεγάλες καθυστερήσεις σχεδιασμού οδηγούν όπως είπα προηγουμένως, σε φαραωνικές αποζημιώσεις.

Επίσης, προτείνουμε έναν μητροπολιτικό φορέα με εταίρους την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ώστε να αντιμετωπίζονται με επιτυχία και αμεσότητα, όλες οι αιτίες των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτός ο φορέας θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δικτύου των λεωφορειακών γραμμών σε συνεργασία με τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Το είπα πρόσφατα και στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ: Ήρθε η ώρα οι μεγάλες πόλεις να αποκτήσουν πραγματικές μητροπολιτικές αρμοδιότητες, όπως στα θέματα αστικής κινητικότητας.

Δεσμευόμαστε για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών με σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα, που θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τη δημόσια συγκοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, προχωράμε στον ενιαίο συντονισμό όλων των φωτεινών σηματοδοτών από ένα κέντρο ελέγχου για όλη την Αττική, κάτι που έγινε ξανά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Και επειδή κυκλοφορία σημαίνει και ώρες αιχμής, προχωράμε σε διαφοροποιημένο ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων και δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού — με σοβαρές, ενιαίες μελέτες για όλο το Δημόσιο στο Λεκανοπέδιο.

Χρειαζόμαστε την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία πλήθους και ποικίλου μεγέθους, εμπορευματικών κέντρων. Μόνο έτσι μπορεί να υλοποιηθεί ο περιορισμός της κίνησης βαρέων οχημάτων τις ώρες κυκλοφοριακής αιχμής. Χωρίς έξυπνο, στρατηγικό σχεδιασμό για την εφοδιαστική αλυσίδα, οι εξαγγελίες για απαγόρευση κίνησης φορτηγών 7-10 το πρωί είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Προωθούμε και ένα νέο μοντέλο στάθμευσης με περιφερειακά πάρκινγκ προς το κέντρο και άμεση προσβασιμότητα στη Δημόσια Συγκοινωνία. Έτσι η Αττική θα πάψει να είναι ένα αρχιπέλαγος από σταματημένα οχήματα. Και για κάθε τέτοιο σταθμό, θα υπάρχει ανάλογος χώρος πρασίνου.

Και τέλος, τολμάμε εκεί που η Νέα Δημοκρατία δεν τολμά:

μεταφέρουμε δημόσιους οργανισμούς και υπουργεία εκτός του κέντρου, δίνοντας παράλληλα ισχυρά κίνητρα σε επιχειρήσεις να μετακινηθούν σε οργανωμένες περιοχές παραγωγικής δραστηριότητας στην περιφέρεια.

Αυτά συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη, γιατί να μην μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν στη χώρα μας; Είναι προτάσεις που έχουν πάντα στο κέντρο τον άνθρωπο και μια καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί η χώρα χρειάζεται μια καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί η χώρα χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση που θα έχει αξιόπιστες δεσμεύσεις, τόλμη, σεβασμό στον πολίτη. Δεν θα τον περιφρονεί, δεν θα λέει πράγματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Αυτή τη μάχη πρέπει να δώσουμε, για κάθε κάτοικο του λεκανοπεδίου Αττικής, για κάθε εργαζόμενο που περιμένει στη στάση του λεωφορείου, για κάθε μητέρα που παλεύει στην κίνηση, για κάθε φοιτητή, για κάθε άνθρωπο με αναπηρία, για κάθε ηλικιωμένο που δικαιούται μια καλύτερη και πιο ποιοτική ζωή.

Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το πολιτικό μας σχέδιο για πολιτική αλλαγή.

Αυτό είναι και το μήνυμά μας για ένα ακόμη ζήτημα που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους, ένα τεράστιο ζήτημα όπως το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου.

Γιατί στόχος μας είναι μια Ελλάδα για όλους τους Έλληνες και όχι μόνο για τους λίγους και τους ισχυρούς. Αυτούς που εσείς δίνετε άδικα προς την κοινωνία και τους πολίτες, εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις. Λεφτά για πολλά από αυτά που λέτε ότι δεν έχετε, λεφτά για τις αποζημιώσεις πάντα βρίσκετε.

Γι’ αυτό πρέπει επιτέλους και γρήγορα να έρθει η πολιτική αλλαγή»., σημείωσε καταληκτικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.