Δένδιας: Η «Ατζέντα 2030» συνδέει τη στρατιωτική ισχύ με τη βιομηχανική βάση της πατρίδας μας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, μετά από πρόσκληση του προέδρου Γιάννη Μπρατάκου.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η «Ατζέντα 2030», που στοχεύει στη μετατροπή της Άμυνας από δημοσιονομικό βάρος σε μοχλό ισχύος και οικονομικής ανάπτυξης, συνδέοντας για πρώτη φορά τη στρατιωτική ισχύ με την τεχνολογική και βιομηχανική βάση της χώρας.

Όπως ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας: «Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά συμμετείχα στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ.του #ΕΒΕΑ, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του @IoannisBratakos.

Συζητήσαμε για τη μετατροπή της Άμυνας, με την «Ατζέντα 2030», από δημοσιονομικό βάρος σε παραγωγικό πολλαπλασιαστή ισχύος και οικονομικής ανάπτυξης.

Μια μεταρρύθμιση που συνδέει, για πρώτη φορά, τη στρατιωτική ισχύ με την τεχνολογική και βιομηχανική βάση της Πατρίδας μας».