ΠΑΣΟΚ Nα απαντήσει η κυβέρνηση στα ερωτήματα για το φερόμενο σκάνδαλo στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

«Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει πειστικές απαντήσεις για το φερόμενο σκάνδαλο στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) με όργιο απευθείας αναθέσεων σε ημετέρους», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

‘Οπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ: «Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Εφημερίδα των Συντακτών, σκιαγραφείται τριγωνική σχέση μεταξύ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, του τότε Προέδρου του και πρώην Προέδρου της ΟΝΝΕΔ Κωνσταντίνου Δέρβου, εταιρειών που άνοιγαν μέσα σε λίγες μέρες πριν προκηρυχθούν διαγωνισμοί καθώς και της εταιρείας και του περιβάλλοντος του νυν βουλευτή Β’ Πειραιά και πρώην στελέχους της ΟΝΝΕΔ, Γιώργου Βρεττάκου. Το νέο δημοσίευμα – σε συνέχεια προηγούμενων του TVXS- περιγράφει ένα “γαλάζιο” δίκτυο ευνοιοκρατίας με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα, που έχουμε θέσει και τα οποία συστηματικά αποφεύγει:

Επιβεβαιώνει το όργιο απευθείας αναθέσεων σε ημέτερους;

Πώς σχολιάζει το περιγραφόμενο στα δημοσιεύματα «στήσιμο εταιρειών και εικονικών διαγωνισμών» στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ;

Πώς τοποθετείται για την περίπτωση του βουλευτή της, κ. Βρεττάκου; Δεδομένου ότι η σημερινή Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει επιβεβαιώσει την παραπομπή της υπόθεσης στη δικαιοσύνη, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να διατηρεί ως μέλος στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ τον κ. Βρεττάκο»;