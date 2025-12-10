Έκκληση Μαρινάκη προς αγρότες: Ορίστε εκπροσώπους για άμεση συνάντηση σε υψηλό επίπεδο

Έκκληση για άμεση θεσμική εκπροσώπηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συναντηθεί «την επόμενη μέρα το πολύ» σε «υψηλότερο επίπεδο»με αντιπροσωπεία που θα ορίσουν οι ίδιοι.

Το μήνυμα αυτό ήρθε την ώρα που οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται με ένταση σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στο Action 24, προέτρεψε τις οργανώσεις του πρωτογενούς τομέα να καταθέσουν συγκεκριμένα και ρεαλιστικά αιτήματα, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να υιοθετήσει προτάσεις που ξεπερνούν τα όρια της οικονομικής αντοχής.

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δίνει στους πολίτες, όχι μόνο στους αγρότες, όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, δεν είναι η κυβέρνηση που δίνει παραπάνω ή τάζει παραπάνω από όσα αντέχει η οικονομία υποθηκεύοντας το μέλλον όπως έγινε τη δεκαετία του '80»», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση ήταν αυτή που έδωσε λύσεις στο κρίσιμο ζήτημα του κόστους της ενέργειας.

Σε υψηλούς τόνους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση επιθυμεί τον διάλογο και στηρίζει την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων, όμως δεν πρόκειται να ανεχθεί ενέργειες που πλήττουν την κοινωνία και τους πολίτες. «Όχι στη ζούγκλα και στην ταλαιπωρία των πολλών», είπε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει όπου καταπατώνται δικαιώματα και νομοθετημένες ελευθερίες.

Σκληρή κριτική για επεισόδια: «Τραμπούκοι, όχι αγρότες»

Ο κ. Μαρινάκης καταδίκασε με έντονο τρόπο τα επεισόδια που έχουν σημειωθεί σε ορισμένες κινητοποιήσεις, κάνοντας λόγο για «τραμπούκους και εγκληματίες» που δεν εκπροσωπούν τον υγιή πυρήνα του πρωτογενούς τομέα. Κατηγόρησε δε την αντιπολίτευση για «χάιδεμα αυτιών» και λαϊκισμό, ενώ χαρακτήρισε «ανεκδιήγητες» τις πολιτικές τοποθετήσεις που επιχειρούν, όπως είπε, να μετατράψουν ποινικά αδικήματα σε πολιτική διαμάχη.

«Η Δικαιοσύνη θα αποφανθεί για τα αδικήματα. Δεν θα γίνει πολιτική η ταμπέλα του εγκληματία», ανέφερε με νόημα.

Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες αγροτών για καθυστερήσεις στις πληρωμές και στις κριτικές που εκφράζουν ακόμη και βουλευτές της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός: «Οι μειοψηφίες που δεν δικαιούνται χρήματα θα ελεγχθούν ξανά και ξανά. Το κράτος δεν θα πληρώσει όσους δεν δικαιούνται ενισχύσεις».

Διαβεβαίωσε, πάντως, ότι οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και οι δικαιούχοι θα λάβουν τα χρήματά τους μέσα στον μήνα, λέγοντας ότι τελικά «οι υγιείς αγρότες θα δουν περισσότερα χρήματα».

«Κατανοώ τους βουλευτές που εκφράζουν την πίεση των ανθρώπων που εκπροσωπούν, αλλά ο ρόλος του κράτους είναι να ελέγχει, όχι να μοιράζει ανεξέλεγκτα, όπως γινόταν για χρόνια», κατέληξε.