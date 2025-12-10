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O Κικίλιας μετά τη συνάντηση με την Γκιλφόιλ: Έρχονται συμφωνίες με τις ΗΠΑ
Πολιτική
10:57 - 10 Δεκ 2025

O Κικίλιας μετά τη συνάντηση με την Γκιλφόιλ: Έρχονται συμφωνίες με τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, καλεσμένος στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", μίλησε για τις επενδυτικές κινήσεις που γίνονται στη χώρα, για τη συνάντηση με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αλλά και για τη συνεργασία με τις ΗΠΑ σε θέματα λιμενικών υποδομών.

«Πετυχαίνουμε, μετά από πολλά χρόνια, να έρθουν πραγματικές αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα. Όταν μιλάμε για επενδύσεις στη ναυτιλία και στις λιμενικές υποδομές, τότε μιλάμε για νέες θέσεις εργασίας, για μια επανεκκίνηση σε μια ολόκληρη περιοχή των επαγγελμάτων γύρω από τη θάλασσα. Συζητάμε για το πως θα έρθουν καινούργιες θέσεις εργασίας, καλύτερα πληρωμένες, πώς η νέα γενιά θα μείνει στη χώρα. Όλο αυτό είναι μια ανάπτυξη» ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας.

Οι συμφωνίες που θα ακολουθήσουν, συμβαδίζουν με τα εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα των ΗΠΑ και προσφέρουν μία ενεργειακή ασφάλεια, κάτι που είναι σημαντικό, σε μία γειτονιά «δύσκολη», όπως τόνισε ο υπουργός και συμπλήρωσε: «Είμαστε η πρώτη δύναμη παγκοσμίως στην πρωτοπόρο ναυτιλία. Αυτό κάποιοι το ξέχασαν, αλλά εγώ θεωρώ πως είναι στρατηγικά η μεγαλύτερη δύναμη ενός Υπουργού και μιας χώρας, στη διαπραγμάτευση για να βελτιωθούν οι ζωές των ανθρώπων».

Ο Βασίλης Κικίλιας επισήμανε πως η Ελλάδα είναι πρώτη δύναμη στη Ναυτιλία: «Είμαστε η πρώτη δύναμη παγκοσμίως στην πρωτοπόρο ναυτιλία. Αυτό κάποιοι το ξέχασαν, αλλά εγώ θεωρώ πως είναι στρατηγικά η μεγαλύτερη δύναμη ενός Υπουργού και μιας χώρας, στη διαπραγμάτευση για να βελτιωθούν οι ζωές των ανθρώπων».

Για το νομοσχέδιο, σχετικά με τη ναυτική εκπαίδευση, ο υπουργός Ναυτιλίας σημείωσε: «Πράγματι θα φέρουμε νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση, σε συνεργασία με όλους τους φορείς, επαγγελματίες, εργαζομένους, πλοιοκτήτες και καθηγητές. Βλέπουμε ότι οι "γίγαντες" της οικονομίας του πλανήτη, επενδύουν στη θάλασσα. Όποιος ελέγχει τα λιμάνια και το εμπόριο της θάλασσας, κυριαρχεί στον πλανήτη. Σε αυτή τη θέση είμαστε πολύ καλά τοποθετημένοι».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/12/2025 - 12:27
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