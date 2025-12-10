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Γεωργιάδης στην κατάθεση για Novartis: Δόλιοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων
Πολιτική
13:14 - 10 Δεκ 2025

Γεωργιάδης στην κατάθεση για Novartis: Δόλιοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εμφανίστηκε σήμερα 10/12 στο δικαστήριο σε μια εκτεταμένη και έντονη κατάθεση στη δίκη των δύο προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, υποστηρίζοντας ότι οι καταθέσεις τους περιείχαν ψευδή στοιχεία και δόλο.

Σε μια κατάθεση - «ποταμό», ο υπουργός Υγείας κάλυψε διεξοδικά όλα τα σημεία της υπόθεσης, επισημαίνοντας τα σημεία που θεωρεί ψευδή και παραπλανητικά στις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η Novartis είχε ζημία στην Ελλάδα μόνο το 2014, κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας, και ότι η εταιρεία δεν έλαβε καμία προνομιακή μεταχείριση. «Αδικήθηκε σε σχέση με άλλες φαρμακευτικές εταιρείες», υποστήριξε, αποδίδοντας παράλληλα «δόλο» στους προστατευόμενους μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση».

Ο υπουργός επανέλαβε ότι οι μάρτυρες είχαν ήδη καταθέσει στις ΗΠΑ και δεν αναφέρθηκαν σε δωροδοκίες πολιτικών στην Ελλάδα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει την αφερεγγυότητα των καταθέσεών τους στη χώρα μας. «Στις ΗΠΑ μίλησαν για γιατρούς που δέχονταν δωροδοκίες και εδώ για πολιτικούς», τόνισε, κατηγορώντας την πρώην εισαγγελέα Ελένη Τουλουπάκη ότι παράνομα τους έδωσε τον χαρακτηρισμό «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος».

Στην κατάθεσή του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στο ρόλο του ως υπουργού Υγείας, εξηγώντας ότι η τιμολόγηση των φαρμάκων γίνεται από τον ΕΟΦ και ότι ο ίδιος διαμόρφωνε το θεσμικό πλαίσιο για την ταχεία αποκλιμάκωση των τιμών φαρμάκων, τηρώντας τις υποχρεώσεις της χώρας προς τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η σχέση του με τον άλλοτε ισχυρό άνδρα της Novartis στην Ελλάδα, Κωνσταντίνο Φρουζή, ήταν καθαρά θεσμική και για τις ανάγκες των πληρωμών του ΕΟΠΥΥ, ενώ χαρακτήρισε «τεράστια βλακεία» τις κατηγορίες που σχετίζονταν με το περιβόητο Harvard Project.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί ξεπλύματος, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι οι ισχυρισμοί ήταν απολύτως αβάσιμοι και υπενθύμισε ότι η υπόθεση έχει αρχειοθετηθεί, χωρίς να βρεθεί το παραμικρό στοιχείο σε βάρος του ή της οικογένειάς του.

Επιπλέον, ανέφερε ότι υπέβαλε επιστολή στο FBI για να ελέγξει τις καταθέσεις των μαρτύρων στις ΗΠΑ, από τις οποίες δεν προέκυψαν στοιχεία για εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα.

Κλήτευση Γκιλφόιλ ζητά η υπεράσπιση

Τέλος, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων πρότεινε να κληθεί η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις για την έρευνα στις ΗΠΑ, ενώ η εισαγγελική πλευρά σημείωσε ότι τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται ήδη στα αναγνωστέα στοιχεία.

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