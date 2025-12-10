Μανιάτης για το έργο GSI: H EE θέλει το καλώδιο – Η Ελλάδα και η Κύπρος;

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Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), καθ. Γιάννης Μανιάτης, επανέλαβε, μέσω ανάρτησής του στα Κοινωνικά Δίκτυα, τη δέσμευσή του να εργαστεί για τη δημιουργία ενός αρτιότερου ευρωπαϊκού πλαισίου για τα δίκτυα, ιδίως σε ΝΑ Ευρώπη και Μεσόγειο, ενώ άφησε και αιχμές για τη στάση της Ελλάδας και της Κύπρου σε σχέση με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Πιο αναλυτικά, με φόντο το σημερινό (10/12) Grids Package της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Μανιάτης ανέφερε πως «η Ευρώπη επιταχύνει την ολοκλήρωση των απαραίτητων δικτύων ενέργειας» και ότι ο ίδιος θα εργαστεί για ένα αρτιότερο πλαίσιο δικτύων, ιδίως στην περιοχή που είναι στο άμεσο ενδιαφέρον της Ελλάδας, προκειμένου να επιτευχθεί η ελάφρυνση των υψηλών τιμών, μείωση των ρύπων και ενεργειακή ασφάλεια.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι την ίδια στιγμή τόσο η Ελλάδα, όσο και η Κύπρος παραμένουν «παγιδευμένες στον οικονομικό και γεωπολιτικό μικρόκοσμό τους», τονίζοντας πως με τις κινήσεις τους δεν συμβάλλουν στην επιτάχυνση του έργου, αλλά αντιθέτως θέτουν την υλοποίησή του εν αμφιβόλω.

Ακολουθεί η πλήρης ανάρτηση του κ. Μανιάτη

«Με το σημερινό Grids Package της Επιτροπής https://ec.europa.eu/com.../presscorner/detail/el/ip_25_2945, η Ευρώπη επιταχύνει την ολοκλήρωση των απαραίτητων δικτύων ενέργειας!

Δεσμεύομαι να εργαστώ για τη δημιουργία ενός αρτιότερου ευρωπαϊκού πλαισίου για τα δίκτυα, ιδίως σε ΝΑ Ευρώπη & Μεσόγειο.

Για ελάφρυνση των υψηλών τιμών, μείωση των ρύπων κι ενεργειακή ασφάλεια.

Η Επιτροπή συμπεριέλαβε στους 8 διαδρόμους απόλυτης προτεραιότητας (Energy Highways) το Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, που σχεδιάσαμε το 2010-14 κι εντάξαμε για χρηματοδότηση το 2013.

Στην Ανακοίνωσή της η Επιτροπή:

Αναγνώρισε το περίπλοκο γεωπολιτικό πλαίσιο, όπως είχα ζητήσει από τον Ιανουάριο https://yannismaniatis.gr/g-maniatis-pros-ypati.../ και δεσμεύτηκε να συνεχίσει την ισχυρή οικονομική, πολιτική και τεχνική υποστήριξη

Αναγνώρισε τη στρατηγική σημασία του έργου και δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε μεγαλύτερο συντονισμό των χωρών – αν χρειαστεί και με ορισμό Ευρωπαίου Συντονιστή, αλλά και να εμπλακεί περαιτέρω για την αντιμετώπιση γεωπολιτικών θεμάτων, όπως είχα επίσης ζητήσει https://yannismaniatis.gr/g-maniatis-pros-ypati.../

Την ίδια ώρα…. Ελλάδα και Κύπρος, παγιδευμένες στον οικονομικό και γεωπολιτικό μικρόκοσμό τους… αποφάσισαν να αναθέσουν Μελέτη για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, ουσιαστικά αμφισβητώντας την υπόστασή του!!!

Παρά την πρόσφατη απάντηση της Επιτροπής "που δείχνει ότι δεν απαιτείται νέα Μελέτη, αφού το έργο είναι PCI και χρηματοδοτείται από το CEF" https://www.europarl.europa.eu/.../E-10-2025-003673-ASW...

Συνεχίζουμε με τον φίλο σοσιαλιστή Επίτροπο Ενέργειας Dan Jørgensen να εργαζόμαστε για τα δίκτυα στην Ευρώπη και για την υλοποίηση του #Great_Sea_Interconnector.

Καλούμε να πορευτούν μαζί μας οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου»