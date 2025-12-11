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ifo: Δασμοί Τραμπ και εσωτερικές παθογένειες «ροκανίζουν» τις προβλέψεις για ανάπτυξη
Υγεία
10:19 - 11 Δεκ 2025

ifo: Δασμοί Τραμπ και εσωτερικές παθογένειες «ροκανίζουν» τις προβλέψεις για ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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Το ινστιτούτο ifo αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της Γερμανίας. Για το 2026, αναμένει ανάπτυξη 0,8%. Το Ινστιτούτο αναμένει πλέον ανάπτυξη μόλις 0,1% για φέτος.

«Η γερμανική οικονομία προσαρμόζεται μόνο αργά και με μεγάλο κόστος στη δομική αλλαγή μέσω της καινοτομίας και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων», δηλώνει ο Τίμο Βόλμερσχόιζερ, επικεφαλής προβλέψεων του ifo. «Επιπλέον, οι εταιρείες και ιδίως οι νεοφυείς επιχειρήσεις εμποδίζονται από γραφειοκρατικά εμπόδια και μια ξεπερασμένη υποδομή».

Σε σύγκριση με την φθινοπωρινή πρόβλεψη, το ινστιτούτο ifo έχει μειώσει την πρόβλεψη για το 2025 κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ όσον αφορά το το 2026 και 2027 κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Η πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2027 βρίσκεται πλέον στο 1,1%. Η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ εξακολουθεί να έχει αισθητά αρνητικό αντίκτυπο στη γερμανική εξαγωγική βιομηχανία. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του ifo, οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ θα περιορίσουν την ανάπτυξη κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2025 και κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες το 2026. «Η αβεβαιότητα που προκαλείται από τους δασμούς παραμένει υψηλή, παρόλο που οι οξείες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ έχουν εκτονωθεί», αναφέρει ο Βόλμερσχόιζερ. Παρότι η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί με μέτριο ρυθμό, κατά μέσο όρο 2,5% ετησίως κατά την περίοδο 2025–2027, η γερμανική βιομηχανία δεν θα ωφεληθεί και θα συνεχίσει να χάνει ανταγωνιστικότητα.

Οι σχεδιαζόμενες κρατικές επενδύσεις από τα ειδικά ταμεία για τις υποδομές και την άμυνα, καθώς και περαιτέρω ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις και καταναλωτές, θα έχουν μόνο καθυστερημένη επίδραση. Ένα αναπτυξιακό όφελος 0,3 ποσοστιαίων μονάδων αναμένεται για το 2026 και 0,7 ποσοστιαίων μονάδων για το 2027. «Τα μέτρα της γερμανικής κυβέρνησης θα βοηθήσουν βραχυπρόθεσμα, αλλά δεν επαρκούν για να επεκτείνουν τις παραγωγικές δυνατότητες της γερμανικής οικονομίας μακροπρόθεσμα», προειδοποιεί ο Βόλμερσχόιζερ.

Το ινστιτούτο ifo έχει, συνεπώς, αναθεωρήσει σημαντικά προς τα κάτω το παραγωγικό δυναμικό: Για το 2027, βρίσκεται 0,7 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι είχε προβλεφθεί το φθινόπωρο. «Η γερμανική οικονομία χάνει δυναμική επειδή το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, οι εταιρικές επενδύσεις και η αύξηση της παραγωγικότητας μειώνονται», εξηγεί ο Βόλμερσχόιζερ. «Χωρίς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω διάβρωσης της ελκυστικότητας της χώρας ως επιχειρηματικού τόπου. Απαιτούνται μέτρα που ενισχύουν την προσφορά εργασίας μέσω πρόσθετων κινήτρων για αύξηση των ωρών εργασίας ή της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, και που ενισχύουν την παραγωγικότητα μέσω εκτεταμένου ψηφιακού μετασχηματισμού και απλοποίησης του κρατικού συστήματος».

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του ifo, η ανεργία θα αυξηθεί κατά 161.000 άτομα στο 6,3% το 2025, πριν σταθεροποιηθεί το 2026 και μειωθεί ελαφρώς στο 5,9% το 2027. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει λίγο κάτω από το όριο του 2% (2025: 2,2%, 2026: 2,2%, 2027: 2,3%). Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται, ενώ οι τιμές των υπηρεσιών και το κόστος εργασίας θα διατηρούν τον δομικό πληθωρισμό πάνω από το 2%.

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