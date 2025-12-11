Κατρίνης στο Διατλαντικό Φόρουμ του ΝΑΤΟ: Η ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο επίκεντρο

Στο 25ο Ετήσιο Διατλαντικό Φόρουμ της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, που διοργανώθηκε στην Ουάσιγκτον από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, συμμετείχε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.

Το Φόρουμ, που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ετήσιες συναντήσεις νομοθετικών εκπροσώπων της Συμμαχίας, είχε ως αντικείμενο την ανταλλαγή εκτιμήσεων για τις γεωστρατηγικές εξελίξεις, την ατζέντα ασφάλειας και την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων.

Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονταν συζητήσεις για την άμυνα και την καινοτομία, την ετοιμότητα και ανθεκτικότητα της Συμμαχίας, την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, τις σημαντικές προκλήσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στον Ινδο–Ειρηνικό, καθώς και τις περιφερειακές προκλήσεις στη Νότια Γειτονία του ΝΑΤΟ.

Κατά την παρέμβασή του στην ακρόαση της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΝΑΤΟ, Radmila Sekerinska, ο Μιχάλης Κατρίνης αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα της ενίσχυσης της διατλαντικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης, που αποτελούσε κεντρικό θέμα των συζητήσεων του Φόρουμ.

Επισήμανε ότι για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, η ασύμμετρη πρόσβαση στην τεχνολογία και στη συμπαραγωγή αποτελεί σημαντικό πρόβλημα και μίλησε με σαφήνεια για την ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής όλων των χωρών στη διαμόρφωση της αμυντικής βιομηχανικής στρατηγικής της Συμμαχίας.

Στο πλαίσιο αυτό έθεσε το κρίσιμο ερώτημα εάν το ΝΑΤΟ είναι διατεθειμένο να στηρίξει πραγματικά σχήματα μεταφοράς τεχνογνωσίας προς μικρότερες ευρωπαϊκές βιομηχανίες, ώστε να μην συνεχιστεί αυτή η ανισορροπία, μεταξύ κάποιων χωρών που είναι παραγωγοί και άλλων που είναι απλώς καταναλωτές αμυντικών συστημάτων και τεχνολογίας.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Μιχάλης Κατρίνης είχε σειρά συναντήσεων με Αμερικανούς βουλευτές και βουλευτές από άλλες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, ανταλλάσσοντας απόψεις για ζητήματα ασφάλειας και τις προοπτικές εμβάθυνσης της διατλαντικής συνεργασίας. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή του στη συνάντηση της ελληνικής αντιπροσωπείας με τον Ελληνοαμερικανό βουλευτή Γκας Μπιλιράκη, με τον οποίο συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ και η περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών δεσμών..

Τέλος, μετά από πρόσκληση της πρέσβεως κ. Νασίκα, συμμετείχε σε συνάντηση με εκπροσώπους της ομογένειας στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία, όπου τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας είχαν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν τους ισχυρούς δεσμούς με τον Ελληνισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.