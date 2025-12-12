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Ενίσχυση €20 εκατ. από την Ελλάδα για την αμυντική θωράκιση της Ουκρανίας
Πολιτική
09:05 - 12 Δεκ 2025

Ενίσχυση €20 εκατ. από την Ελλάδα για την αμυντική θωράκιση της Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Mε πόρους ύψους 20 εκατ. ευρώ, όσο δηλαδή κρίθηκε ότι είναι το δημοσιονομικό περιθώριο σε αυτήν τη φάση, θα συμμετάσχει τελικά η Ελλάδα στο ταμείο PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), δηλαδή στον κατάλογο προτεραιοποιημένων απαιτήσεων για την Ουκρανία, όπου συγκεντρώνονται χρήματα για την αγορά αμερικανικών όπλων που θα ενισχύσουν το Κίεβο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Καθημερινή, η απόφαση της Αθήνας κοινοποιήθηκε αρμοδίως τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στους Αμερικανούς, οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν επανέλθει αρκετές φορές προκειμένου να επισημάνουν την ανάγκη η Ελλάδα να μην βρεθεί στη μειοψηφούσα τάση. Η χρηματική συμμετοχή της Ελλάδας στο PURL είναι, βεβαίως, συμβολική στην παρούσα φάση και αναδεικνύει κατά κύριο λόγο τη βούληση της Αθήνας να εμφανιστεί ότι δεν εγκαταλείπει τη γραμμή που έχει τεθεί από την Ουάσινγκτον.

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