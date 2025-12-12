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Ζελένσκι: Θέτει όρο την εκεχειρία για εκλογές – Ρούτε: «Η Ευρώπη είναι ο επόμενος στόχος»
Ειδήσεις
08:15 - 12 Δεκ 2025

Ζελένσκι: Θέτει όρο την εκεχειρία για εκλογές – Ρούτε: «Η Ευρώπη είναι ο επόμενος στόχος»

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη επίτευξης κατάπαυσης του πυρός ως απαραίτητης προϋπόθεσης για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία υπογράμμισε την Πέμπτη (11/12) ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων.

Ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε ότι οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων είναι αδύνατη, επισημαίνοντας πως η χώρα οφείλει πρώτα να διασφαλίσει συνθήκες ασφάλειας και ομαλότητας. «Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, τουλάχιστον για τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και της ψηφοφορίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί. Ειλικρινά, εδώ στην Ουκρανία πιστεύουμε ότι η Αμερική πρέπει να μιλήσει με τη ρωσική πλευρά γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης προς το Κίεβο. Παρότι η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών όσο διαρκεί ο πόλεμος, η θητεία του Ζελένσκι έχει τυπικά λήξει από το προηγούμενο έτος, προκαλώντας έντονη συζήτηση στη διεθνή σκηνή. Σύμφωνα με ουκρανικές και αμερικανικές πηγές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει όλο και περισσότερο για την προκήρυξη εκλογών, παρά τις συνθήκες που επικρατούν στο μέτωπο.

Σε χωριστή παρέμβασή του, ο Ζελένσκι ενημέρωσε τις χώρες της Συμμαχίας των Προθύμων ότι το Κίεβο χρειάζεται νέες, δεσμευτικές εγγυήσεις ασφάλειας — ένα πλαίσιο που θα συνδυάζει την ευρωπαϊκή αποτροπή απέναντι στη Ρωσία με σταθερή υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με ανάρτησή του στο Telegram, επισήμανε ότι μια νέα ρωσική επίθεση «δεν συμφέρει κανέναν», υπογραμμίζοντας πως η συνέχιση της δυτικής βοήθειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για να μπορέσει η διπλωματία να διασφαλίσει μια «δίκαιη ειρήνη».

Νωρίτερα,, από το Βερολίνο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε απηύθυνε μια από τις πιο δραματικές προειδοποιήσεις της θητείας του, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «άμεση και υπαρξιακή απειλή» από τη Ρωσία. Μιλώντας σε έντονο ύφος, κατηγόρησε αρκετές χώρες της Συμμαχίας για αδράνεια απέναντι στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης. «Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας», δήλωσε, προσθέτοντας: «Πολλοί δεν αντιλαμβάνονται πόσο επείγουσα είναι η κατάσταση. Και ακόμα περισσότεροι πιστεύουν πως ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Χρειαζόμαστε δράση τώρα».

Με βάση τις εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ, η Ρωσία ενδέχεται να αποκτήσει την ικανότητα για άμεση στρατιωτική πρόκληση προς τη Συμμαχία μέσα στην επόμενη πενταετία. Ο Ρούτε ξεκαθάρισε ότι, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι προθέσεις της Μόσχας δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού. «Η σύγκρουση βρίσκεται ήδη στις πόρτες μας και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι», σημείωσε.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ κάλεσε τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την αύξηση των αμυντικών δαπανών και να ενισχύσουν άμεσα την παραγωγή στρατιωτικού υλικού, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μια ισχυρή και προετοιμασμένη Συμμαχία μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. «Η αποτροπή απαιτεί δύναμη, αποφασιστικότητα και ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν έχουμε περιθώριο καθυστερήσεων», κατέληξε.

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